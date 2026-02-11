Live TV

Italia pregătește măsuri dure pentru migranți: „Graniţele Italiei sunt graniţele Europei"

Aproape 2.000 de migranţi au ajuns în Italia pe mare de la începutul anului. Sursa foto: Profimedia Images

Guvernul italian a adoptat un proiect de lege care ar permite interzicerea temporară a sosirilor de migranți pe mare în situații considerate riscuri grave pentru ordinea publică sau securitatea națională. Măsura, puternic contestată de ONG-uri, prevede blocaje de până la șase luni și reia planul controversat de externalizare a procesării cererilor de azil în centre administrate de Italia în Albania.

Guvernul italian a adoptat miercuri un proiect de lege care îi va permite să interzică temporar sosirile migranţilor pe mare în cazul unei ameninţări grave la adresa ordinii publice sau a securităţii naţionale, relatează AFP.

O astfel de ameninţare ar putea include „o presiune migratorie excepţională care ar putea compromite securitatea gestionării frontierelor”, un „risc concret” de acte teroriste sau de infiltrare în Italia, precum şi urgenţe sanitare mondiale sau situaţii legate de evenimente internaţionale la nivel înalt, conform textului consultat de AFP.

Interdicţia, care ar trebui apoi decretată de guvern la recomandarea ministerului de interne, ar putea dura de la 30 de zile la şase luni. Dacă va fi adoptat de parlament, acest proiect de lege ar putea, de asemenea, să relanseze o măsură emblematică extrem de controversată: externalizarea în centre administrate de Italia în Albania a procesării cererilor solicitanţilor de azil interceptaţi pe mare.

Prim-ministrul de extremă dreapta Giorgia Meloni şi omologul său albanez, Edi Rama, au semnat un acord la sfârşitul anului 2023 pentru înfiinţarea acestor centre care a eşuat în cele din urmă din cauza numeroaselor contestaţii în instanţă.

Proiectul de lege prevede că migranţii aflaţi la bordul navelor în ape italiene ar putea fi transferaţi în ţări cu care Roma are un acord de reţinere sau repatriere, în special Albania.

Meloni a fost aleasă în 2022 pe baza promisiunii de a stopa sosirea anuală a zeci de mii de migranţi pe ţărmurile italiene în ambarcaţiuni mici. Guvernul său a semnat acorduri cu ţări nord-africane pentru a limita plecările, restricţionând în acelaşi timp activităţile organizaţiilor umanitare care trimit nave de salvare în centrul Mediteranei.

Această nouă legislaţie riscă să împiedice şi mai mult activitatea ONG-urilor, chiar dacă, în realitate, majoritatea migranţilor implicaţi sunt salvaţi de garda de coastă sau de Marină. Proiectul de lege îşi propune, de asemenea, să extindă lista condamnărilor care pot duce la deportarea unui străin.

„Graniţele Italiei sunt graniţele Europei. Apărarea lor este o datorie”, a scris ministrul de interne, Matteo Piantedosi, pe X miercuri seara.

Aproape 2.000 de migranţi au ajuns în Italia pe mare de la începutul anului, comparativ cu 4.400 în aceeaşi perioadă a anului trecut, conform cifrelor oficiale.

