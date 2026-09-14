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Italia pregătește o schimbare majoră după 40 de ani. De ce vrea Guvernul Meloni să reintroducă energia nucleară

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centrale energie nucleară
Foto: GettyImages
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Din articol
Model modular

Italia ar putea genera din nou energie nucleară până în 2035, a declarat ministrul Energiei, Gilberto Pichetto Fratin, în contextul în care un proiect de lege istoric menit să anuleze închiderea de zeci de ani a centralelor nucleare urmează să fie votat în Senat, potrivit Politico.

Italia a renunțat la energia nucleară după un referendum din 1987, determinat de dezastrul de la Cernobîl, închizând ultimele centrale în 1990. Acum, incertitudinea geopolitică și unele dintre cele mai mari costuri ale energiei electrice pentru afaceri din Europa duc la o regândire a politicii.

Proiectul de lege ar stabili o cale legală pentru noi reactoare. Ajunge la Senat luni, iar aprobarea este așteptată în câteva zile, după ce a fost adoptat de camera inferioară în iunie.

Într-un interviu acordat publicației Politico, Pichetto Fratin a declarat că șocurile energetice legate de Ucraina și situația din Golful Persic au expus „dependența excesivă” a Italiei de aprovizionarea cu energie externă, transformând energia nucleară într-o chestiune de „securitate națională”.

Această acțiune reflectă ambiția prim-ministrului Giorgia Meloni de a face industria italiană mai competitivă, în contextul efortului Europei de independență energetică. Comisia Europeană a dezvăluit în martie o strategie pentru accelerarea reactoarelor modulare mici.

Pichetto Fratin a menționat previziuni privind o creștere bruscă a cererii de energie electrică în următorii 10 până la 15 ani, pe măsură ce transporturile și industria se electrifică, iar centrele de date se extind pentru a sprijini inteligența artificială.

Schimbarea generațională a diminuat și rezistența, a susținut el. „Tinerii de astăzi sunt mult mai puțin motivați ideologic și mult mai pragmatici... Sunt hotărâți să ajungă la rădăcina lucrurilor și să realizeze că energia nucleară poate fi o sursă sigură de energie care poate ajuta la decarbonizare”, a afirmat el.

Model modular

Planurile Italiei se concentrează pe reactoare modulare mici. Pichetto Fratin a declarat că producția în serie până la sfârșitul acestui deceniu ar putea reduce construcția la trei sau patru ani, permițând producerea în 2034 sau 2035.

Legislația actuală nu va autoriza imediat construcția, dar va pune bazele unei autorități independente de siguranță nucleară, va stabili reguli de gestionare a deșeurilor și va avansa planurile pentru un depozit național de deșeuri radioactive.

Pichetto Fratin a mai declarat că decretele de implementare vor fi prezentate până la sfârșitul anului, partenerii industriali urmând să evalueze costurile, potențialii operatori și amplasamentele. El susține gestionarea privată sub o supraveghere publică strictă.

Industria a început deja să analizeze opțiunile.

Compania italiană de utilități Enel, producătorul de echipamente energetice Ansaldo Energia și grupul de apărare Leonardo au înființat o societate mixtă, Nuclitalia, pentru a evalua tehnologiile nucleare avansate. În iunie, gigantul energetic francez EDF a semnat o declarație de intenție cu partenerii industriali italieni pentru a dezvolta reactoare modulare mici, vizând primele centrale până în 2035.

Guvernul nu are nevoie de un nou referendum pentru a legifera, deși oponenții ar putea solicita un vot pentru abrogarea noilor reguli. Oponenții susțin că energia nucleară ar deturna banii de la sursele regenerabile de energie. Angelo Bonelli, din Partidul Verzilor, a acuzat guvernul că îi servește pe poluatori și pe companiile energetice. El a adus în discuție întreruperile legate de căldură la reactoarele din Franța și România.

Având în vedere alegerile programate anul viitor, un viitor guvern ar putea, de asemenea, să zădărnicească planurile. Întrebat cum ar putea preveni acest lucru, Pichetto Fratin a recunoscut că alegătorii vor avea ultimul cuvânt.

„Suntem o democrație”, a spus Pichetto Fratin. „Dacă poporul italian alege înapoierea în locul modernizării viitorului, din păcate, în opinia mea, aceasta ar fi o alegere democratică.”

Gianfranco Caruso, profesor de inginerie nucleară la Universitatea Sapienza din Roma, a considerat calendarul ministrului „realist” și a spus că energia nucleară ar trebui să completeze sursele regenerabile, pentru că un sistem complet regenerabil ar fi dificil de gestionat. Combinarea celor două ar putea aduce în cele din urmă prețurile la electricitate din Italia mai aproape de cele din Spania, unde sunt cu 40% mai mici.

Însă a câștiga inimile și mințile italienilor s-ar putea dovedi mai greu decât adoptarea legii. Un sondaj Demopolis din iunie a constatat că susținătorii sunt la mică distanță, deși șase din zece italieni s-au opus unei centrale în propria provincie.

Caruso a spus că a câștiga opinia publică înseamnă a explica beneficiile și riscurile energiei nucleare, dând vina parțial pe informațiile înșelătoare din trecut.

„Un eveniment precum Cernobîl nu s-ar fi putut întâmpla niciodată în lumea occidentală”, a subliniat el.

Editor : Ș.R.

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