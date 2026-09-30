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Italia prelungește cu 15 zile suspendarea regulilor Schengen cu Spania. Roma invocă situația din Ceuta

Data publicării:
Tens Of Thousands Flood Into Spain's North African Enclave Of Ceuta In Unprecedented Border Crisis.
31 iulie 2026, Ceuta, Spania – Sute de migranți încearcă să înoate din Maroc către orașul spaniol Ceuta, situat în nordul Africii. Foto: Profimedia Images
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Italia a decis să prelungească cu încă 15 zile controalele la frontiera cu Spania, menținând suspendarea temporară a regulilor Schengen pentru călătorii care sosesc de pe teritoriul spaniol. Roma invocă situația din exclava spaniolă Ceuta și persistența unor probleme de securitate, potrivit Reuters.

Ministerul italian de Interne a anunțat miercuri că măsura vizează în continuare frontierele aeriene și maritime și se aplică persoanelor care sosesc din Spania.

Decizia de prelungire a controalelor a fost luată ca urmare a „situației actuale din exclava spaniolă Ceuta și, în special, ținând cont de persistența problemelor esențiale deja identificate”, a transmis Ministerul de Interne de la Roma.

Suspendarea regulilor Schengen la frontiera cu Spania a fost introdusă inițial pe 31 iulie, pentru o perioadă de o lună, în urma crizei migranților din Ceuta.

De atunci, măsura a mai fost prelungită de două ori, de fiecare dată cu câte 15 zile. Noua decizie a autorităților italiene extinde controalele pentru încă 15 zile.

Madridul a răspuns măsurilor adoptate de Roma prin introducerea unor controale aleatorii asupra călătorilor care sosesc din Italia.

Editor : Ș.A.

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