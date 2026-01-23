Italia reacționează la declarațiile lui Zelenski de la Davos. Vicepremierul Antonio Tajani: „Critici nedrepte față de Europa”

Vicepremierul şi ministrul de Externe italian, Antonio Tajani, a apreciat vineri că preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a fost nedrept faţă de Europa, după ce acesta a criticat blocul comunitar în timpul unui discurs la Forumul Economic Mondial, spunând, printre altele, că îi lipseşte „voinţa politică” de a contracara Rusia, transmite vineri ANSA.



„Mi se pare că Europa a garantat independenţa Ucrainei şi a făcut tot posibilul pentru a o sprijini politic, financiar şi militar”, a declarat Tajani în marja forumului de afaceri Italia-Germania de la Roma. „Mi se pare că nu este corect faţă de Europa”, a subliniat şeful diplomaţiei italiene.



Într-un discurs pronunţat joi la Forumul Economic Mondial de la Davos, Zelenski a criticat dur inacţiunea Europei într-o lume plină de provocări, inclusiv războiul Rusiei împotriva ţării sale, afirmând că „nimic nu s-a schimbat” de la ultima sa intervenţie la Davos, din urmă cu un an.

Vineri, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, au ţinut să precizeze că Uniunea Europeană a sprijinit Ucraina şi poporul ucrainean „încă din prima zi” a invaziei ruseşti, în timp ce premierul ungar Viktor Orban a afirmat că liderul de la Kiev „a depăşit limita” la Davos.

Editor : C.A.