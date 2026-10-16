Live TV

Italia și Spania, aproape de încheierea disputei privind controalele la frontieră. Ce au decis Meloni și Sanchez la Bruxelles

Data publicării:
Palazzo Chigi - Giorgia Meloni incontra Pedro Sanchez
Premierul spaniol Pedro Sánchez și premierul italian Giorgia Meloni. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Aproape 500.000 de persoane, verificate într-o singură lună

După săptămâni de tensiuni provocate de politica privind migrația, Italia și Spania fac primii pași pentru a pune capăt unei dispute care a afectat libera circulație între cele două țări. O întâlnire între premierul italian Giorgia Meloni și omologul său spaniol, Pedro Sánchez, desfășurată în marja summitului UE de la Bruxelles, a dus la o înțelegere privind controalele la frontieră, relatează Euronews.

Italia a prelungit vineri cu doar șapte zile controalele temporare asupra persoanelor care sosesc din Spania, un semn al detensionării relațiilor dintre Roma și Madrid, după mai multe săptămâni de dispute legate de migrație.

Decizia a fost luată în urma unei întâlniri între patru ochi a premierului italian Giorgia Meloni și omologului său spaniol, Pedro Sánchez, în marja summitului Uniunii Europene de la Bruxelles, a declarat un diplomat pentru Euronews.

Controalele la frontieră au fost introduse inițial la 1 august, pentru o perioadă de o lună, după sosirea a aproape 90.000 de migranți aflați în situație neregulamentară în enclava spaniolă Ceuta. Ulterior, guvernul italian a prelungit măsurile de trei ori, de fiecare dată cu câte 15 zile, suspendând astfel, în practică, regulile privind libera circulație în relația cu Spania.

Ca reacție, Spania a introdus controale similare, pe care le-a prelungit de fiecare dată, considerând nejustificate măsurile adoptate de Italia. Ultima prelungire decisă de autoritățile spaniole urma să expire la 22 octombrie. Prin urmare, controalele impuse de cele două țări au acum aceeași dată de expirare.

Potrivit unor surse diplomatice italiene și spaniole, miniștrii de interne ai celor două state urmează să stabilească săptămâna viitoare măsuri alternative. În prezent, verificările aleatorii sunt efectuate în aeroporturi și porturi, întrucât Italia și Spania nu au o frontieră terestră comună.

Aproape 500.000 de persoane, verificate într-o singură lună

Potrivit ministrului italian de Interne, aproape 500.000 de persoane au fost verificate în prima lună de la introducerea controalelor la frontieră.

Dintre acestea, 31 de persoane, inclusiv opt cetățeni marocani, au primit interdicție de intrare. Ministrul nu a precizat însă dacă persoanele respective ajunseseră în Spania în timpul afluxului masiv de migranți în Ceuta. Guvernul spaniol susține că niciun migrant aflat în situație neregulamentară nu s-a deplasat din Ceuta către Spania continentală.

Giorgia Meloni, care conduce un guvern de extremă dreapta, și Pedro Sánchez, lider de centru-stânga, au avut în repetate rânduri poziții divergente în privința politicilor de migrație.

Cei doi lideri urmează să se afle din nou în tabere opuse la summitul european de vineri, unde migrația figurează pe agenda șefilor de stat și de guvern ai UE. O discuție strategică pe această temă este programată în timpul prânzului de lucru.

Printre subiectele care vor fi abordate se numără și planul Spaniei de a regulariza situația a aproximativ 600.000 de migranți fără documente legale de ședere.

Mai multe state membre sunt îngrijorate de posibilitatea apariției unui efect de domino la nivelul Uniunii Europene și de riscul ca măsura să devină un factor de atracție pentru alți migranți aflați în situație neregulamentară.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Roma - comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo
1
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești...
Vladimir Putin
2
Putin cheamă armata, FSB și Consiliul de Securitate la raport după ce ucrainenii au...
Smartphone with new message push notifications from email or chat app. Digital communication and information overload concept on white background.
3
Senatul a adoptat proiectul prin care cetățenii ar putea primi SMS sau e-mail cu 30 de...
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_004INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Cum arată lista finală a miniștrilor propuși în Guvernul lui Luca Niculescu
luca niculescu inquam george calin
5
Luca Niculescu a depus lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament: „Este o...
"O rușine": au văzut reclama cu "femeia perfectă" și au cerut să fie scoasă de urgență de pe TV!
Digi Sport
"O rușine": au văzut reclama cu "femeia perfectă" și au cerut să fie scoasă de urgență de pe TV!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
europarlamentari proruși / Vladimir Putin / Viaceslav Volodin
„Che Guevara” al Slovaciei și „legiunea franceză” pro-Putin: Cine sunt europarlamentarii care fac jocurile Kremlinului (The Insider)
nicusor dan giorgia meloni prietenii coeziunii
Nicușor Dan și Giorgia Meloni, front comun pentru bugetul UE. Cele patru priorități susținute de „Prietenii Coeziunii”
photo-collage.png (80)
Giorgia Meloni critică acordul dintre Statele Unite şi Rusia privind motorina: „Riscurile sunt clare”
Papa Leon al XIV-lea
Unul dintre fraţii papei Leon al XIV-lea se luptă de asemenea cu cancerul. Dezvăluiri făcute de soţia acestuia
F-16 belgian
NATO a început exercițiile nucleare anuale Steadfast Noon: 17 țări participă la manevrele militare
Recomandările redacţiei
psd inquam photos
PSD, precizări despre vânzarea companiilor de stat: „Nu ne-am...
donald trump da noroc cu nicusor dan
Într-un interviu pentru Bloomberg, Nicușor Dan spune care e cel mai...
Data scadentă a facturii de energie electrică. Foto Getty Images
De ce ajutorul „direct în factură” riscă să adâncească criza din...
calin georgescu ridicat de politisti in catuse din mogosoaia
„Vă mulțumim pentru discernământ”. Călin Georgescu, mesaj de după...
Ultimele știri
PSD anunță că toate solicitările sale au fost incluse în programul Guvernului Niculescu. Apel către partidele parlamentare
Unul dintre procurorii care l-au anchetat pe Alfred Bulai a fost trimis în judecată, după ce a fost prins drogat la volan
Un fermier egiptean a găsit două statui uriașe ale faraonului Ramses al II-lea în timp ce își lucra pământul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața a 5 zodii se schimbă în bine pe 16 octombrie 2026. Lasă în urmă frustrările și problemele, iar norocul...
Cancan
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Fanatik.ro
Mihai Rotaru, mulțumit după Universitatea Craiova – Getafe 1-1? Pavel Badea a dezvăluit ce a discutat cu...
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Steaguri România - UE - NATO
Ce priorități de politică externă are Guvernul propus de Luca Niculescu. Care vor fi relațiile cu UE, cu NATO...
Adevărul
Lecția Poloniei pentru România. Cum a ajuns dintr-o țară comunistă în top 20 economii ale lumii
Digieconomic
Ce se întâmplă cu creditul unei persoane după deces și cine preia datoria. Explicațiile unui avocat
Digi FM
Cum arată și ce face azi Leonard Miron, fostă vedetă TVR. Cancer, minus 60 kg și o viață cu totul nouă în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Cutremur" în Europa: UEFA, gata să excludă gigantul de 1,5 miliarde de euro din toate competițiile!
Pro FM
Fiica Madonnei a împlinit 30 de ani. Emoționată, artista i-a dedicat cele mai dulci cuvinte: „La mulți ani...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
James McAvoy, la un pas de moarte după o procedură medicală. Era singur acasă când plămânii i-au cedat: "A...
Adevarul
Cu cât ar putea crește pensiile de la 1 ianuarie 2027
Newsweek
Lista ajutoarelor la pensie oferite în 2027. Se aplică și pensionarilor din străinătate. Polițiștii au noroc!
Digi FM
Celine Dion are propria păpuşă Barbie: „Sper că îi va inspira pe toţi să se exprime cu încredere”. Legătura...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Superalimentul toamnei pe care îl găsești gratis în natură. Este bogat în vitamina C și antioxidanți. Cum...
Digi Animal World
„Sunt echipaţi cam ca Iron Man”. Cum ar putea câinii să depisteze cancerul și ce rol are inteligența...
Film Now
Martin Freeman s-a căsătorit. Cine este partenera cu 23 de ani mai tânără care i-a devenit soție
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro