Italia și Spania, aproape de încheierea disputei privind controalele la frontieră. Ce au decis Meloni și Sanchez la Bruxelles

După săptămâni de tensiuni provocate de politica privind migrația, Italia și Spania fac primii pași pentru a pune capăt unei dispute care a afectat libera circulație între cele două țări. O întâlnire între premierul italian Giorgia Meloni și omologul său spaniol, Pedro Sánchez, desfășurată în marja summitului UE de la Bruxelles, a dus la o înțelegere privind controalele la frontieră, relatează Euronews.

Italia a prelungit vineri cu doar șapte zile controalele temporare asupra persoanelor care sosesc din Spania, un semn al detensionării relațiilor dintre Roma și Madrid, după mai multe săptămâni de dispute legate de migrație.

Decizia a fost luată în urma unei întâlniri între patru ochi a premierului italian Giorgia Meloni și omologului său spaniol, Pedro Sánchez, în marja summitului Uniunii Europene de la Bruxelles, a declarat un diplomat pentru Euronews.

Controalele la frontieră au fost introduse inițial la 1 august, pentru o perioadă de o lună, după sosirea a aproape 90.000 de migranți aflați în situație neregulamentară în enclava spaniolă Ceuta. Ulterior, guvernul italian a prelungit măsurile de trei ori, de fiecare dată cu câte 15 zile, suspendând astfel, în practică, regulile privind libera circulație în relația cu Spania.

Ca reacție, Spania a introdus controale similare, pe care le-a prelungit de fiecare dată, considerând nejustificate măsurile adoptate de Italia. Ultima prelungire decisă de autoritățile spaniole urma să expire la 22 octombrie. Prin urmare, controalele impuse de cele două țări au acum aceeași dată de expirare.

Potrivit unor surse diplomatice italiene și spaniole, miniștrii de interne ai celor două state urmează să stabilească săptămâna viitoare măsuri alternative. În prezent, verificările aleatorii sunt efectuate în aeroporturi și porturi, întrucât Italia și Spania nu au o frontieră terestră comună.

Aproape 500.000 de persoane, verificate într-o singură lună

Potrivit ministrului italian de Interne, aproape 500.000 de persoane au fost verificate în prima lună de la introducerea controalelor la frontieră.

Dintre acestea, 31 de persoane, inclusiv opt cetățeni marocani, au primit interdicție de intrare. Ministrul nu a precizat însă dacă persoanele respective ajunseseră în Spania în timpul afluxului masiv de migranți în Ceuta. Guvernul spaniol susține că niciun migrant aflat în situație neregulamentară nu s-a deplasat din Ceuta către Spania continentală.

Giorgia Meloni, care conduce un guvern de extremă dreapta, și Pedro Sánchez, lider de centru-stânga, au avut în repetate rânduri poziții divergente în privința politicilor de migrație.

Cei doi lideri urmează să se afle din nou în tabere opuse la summitul european de vineri, unde migrația figurează pe agenda șefilor de stat și de guvern ai UE. O discuție strategică pe această temă este programată în timpul prânzului de lucru.

Printre subiectele care vor fi abordate se numără și planul Spaniei de a regulariza situația a aproximativ 600.000 de migranți fără documente legale de ședere.

Mai multe state membre sunt îngrijorate de posibilitatea apariției unui efect de domino la nivelul Uniunii Europene și de riscul ca măsura să devină un factor de atracție pentru alți migranți aflați în situație neregulamentară.

Editor : M.I.