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Italia și Spania pun capăt controalelor la frontieră, după luni de tensiuni provocate de criza migranților din Ceuta

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Palazzo Chigi - Giorgia Meloni incontra Pedro Sanchez
Premierul spaniol Pedro Sánchez și premierul italian Giorgia Meloni. Foto: Profimedia Images
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Italia și Spania au convenit joi să elimine controalele reciproce la frontieră, introduse în urma crizei migratorii din Ceuta, unde peste 80.000 de migranți au intrat din Maroc la sfârșitul lunii iulie. Decizia vine după luni de tensiuni diplomatice între Roma și Madrid, marcate de acuzații reciproce și de suspendarea temporară a liberei circulații pentru anumite legături aeriene și maritime. Cele două guverne au decis, în schimb, să consolideze schimbul de informații pentru a asigura securitatea spațiului Schengen, relatează EFE și Agerpres.

Decizia a fost luată joi, în urma unei convorbiri telefonice între ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi, și omologul său spaniol, Fernando Grande-Marlaska. Discuția a fost stabilită după întâlnirea dintre premierul italian Giorgia Meloni și șeful guvernului spaniol, Pedro Sánchez, desfășurată în marja Consiliului European.

„Decizia, luată după o analiză atentă a situației, va fi însoțită de o consolidare a schimbului de informații pentru a garanta siguranța deplină a spațiului comun Schengen”, a transmis Ministerul italian de Interne.

Surse din Ministerul spaniol de Interne au confirmat acordul, precizând că Madridul nu va prelungi controalele aplicate pasagerilor care sosesc din Italia pe cale aeriană sau maritimă. La rândul său, Roma va pune capăt verificărilor impuse călătorilor proveniți din Spania.
Criza migranților din Ceuta a provocat tensiuni între Roma și Madrid
Controalele au fost introduse după ce peste 80.000 de migranți au intrat în Ceuta din Maroc, la sfârșitul lunii iulie.

Italia a început verificările în aeroporturi și porturi la 1 august, pentru pasagerii care soseau din Spania. Măsura a fost prelungită ulterior de trei ori, autoritățile italiene invocând situația din Ceuta.

În replică, guvernul spaniol a introdus controale similare pentru călătorii proveniți din Italia. Măsurile au reprezentat o restrângere temporară a liberei circulații în spațiul Schengen pe rutele vizate.

Tensiunile diplomatice au crescut în septembrie, când Italia a decis să mențină verificările.

La 15 septembrie, ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, a calificat decizia Romei drept „rușinoasă” și „o măsură absurdă”.

La rândul său, ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a criticat reacția Madridului, pe care a descris-o drept „agresivă în mod inutil”.
Peste 180.000 de călători, verificați de autoritățile italiene
Potrivit datelor prezentate de Italia la 31 august, în prima lună de aplicare a măsurilor au fost verificați peste 180.000 de călători proveniți din Spania.

Autoritățile italiene au refuzat intrarea a 31 de persoane, printre care opt cetățeni marocani, și au arestat alte șase persoane.

Înaintea acordului anunțat joi, guvernul italian decisese o nouă prelungire, cu șapte zile, a controalelor din porturi și aeroporturi, măsură care urma să expire în aceeași zi.

O soluție diplomatică fusese discutată cu o săptămână înainte, la Bruxelles, în cadrul întâlnirii dintre Giorgia Meloni și Pedro Sánchez. Cei doi lideri au convenit atunci ca miniștrii de Interne să stabilească modalitatea de eliminare a controalelor.

Prin acordul de joi, Roma și Madridul renunță la prelungirea verificărilor reciproce, urmând să intensifice cooperarea și schimbul de informații în materie de securitate.

Editor : Ș.A.

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