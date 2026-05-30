Italia trimite aproximativ 100 de soldați și mai multe aeronave de luptă în România, într-o misiune care va fi lansată peste două săptămâni. Potrivit unor surse guvernamentale citate de La Repubblica, operațiunea este diferită de misiunea de poliție aeriană pentru NATO. Aceasta va avea loc la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, iar obiectivul este de a antrena forțele române pentru a face față amenințărilor Moscovei.

Este o misiune planificată, oricum ar fi urmat ca acești soldați să ajungă în România, însă a fost urgentată după incidentul cu drona rusească de la Galați. Sunt informații care vin din surse guvernamentale din Italia, consultate de cotidianul La Repubblica, potrivit corespondentei Digi24 în Italia Adela Mohanu.

Aceste surse au menționat și că misiunea nu era publică, însă acum soldații vor ajunge mai repede decât era planificat, respectiv pe 15 iunie. Soldații italieni vor merge la baza din Constanța, de la Mihail Kogălniceanu, pentru că este cel mai aproape de granița cu Rusia. Îi vor instrui pe soldații români tocmai în doborârea de drone. Sunt soldați specializați în misiuni aeriene. Ei vor fi însoțiți și de avioane de vânătoare, dar este posibil să fie vorba și despre alte aparate de zbor, de exemplu drone specializate în doborârea de alte aparate de zbor fără pilot. Soldații italieni vor avea o misiune de aproximativ o lună în România și este diferită de misiunile obișnuite ale Italiei în cadrul exercițiilor NATO.

Este, de altfel, un răspuns prompt din partea Italiei, care a oferit oricum reacții rapide după incidentul de la Galați. Ministrul Apărării, la doar câteva ore, a scris pe rețelele sociale că este alături de poporul român și a transmis un mesaj de susținere omologului său din România. Și premierul Giorgia Meloni a transmis că este un atac asupra unui stat aliat și membru al Uniunii Europene și a spus că este alături de poporul român.

În schimb, Mateo Salvini, care este vicepremier în Italia din partea partidului de extremă dreapta La Lega, nu a condamnat atacul și nu a spus niciun cuvânt despre Rusia, deși premierul Meloni a făcut-o a condamnat specific Moscova pentru acest incident.

