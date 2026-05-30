Live TV

Video Italia trimite 100 de militari în România. Misiunea era planificată, dar a fost urgentată după prăbușirea dronei rusești la Galați

Data publicării:
A man in an army uniform with an Italian flag on his sleeve and army badges
Italia trimite 100 de militari în România. Foto: Profimedia

Italia trimite aproximativ 100 de soldați și mai multe aeronave de luptă în România, într-o misiune care va fi lansată peste două săptămâni. Potrivit unor surse guvernamentale citate de La Repubblica, operațiunea este diferită de misiunea de poliție aeriană pentru NATO. Aceasta va avea loc la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, iar obiectivul este de a antrena forțele române pentru a face față amenințărilor Moscovei.

Este o misiune planificată, oricum ar fi urmat ca acești soldați să ajungă în România, însă a fost urgentată după incidentul cu drona rusească de la Galați. Sunt informații care vin din surse guvernamentale din Italia, consultate de cotidianul La Repubblica, potrivit corespondentei Digi24 în Italia Adela Mohanu.

Aceste surse au menționat și că misiunea nu era publică, însă acum soldații vor ajunge mai repede decât era planificat, respectiv pe 15 iunie. Soldații italieni vor merge la baza din Constanța, de la Mihail Kogălniceanu, pentru că este cel mai aproape de granița cu Rusia. Îi vor instrui pe soldații români tocmai în doborârea de drone. Sunt soldați specializați în misiuni aeriene. Ei vor fi însoțiți și de avioane de vânătoare, dar este posibil să fie vorba și despre alte aparate de zbor, de exemplu drone specializate în doborârea de alte aparate de zbor fără pilot. Soldații italieni vor avea o misiune de aproximativ o lună în România și este diferită de misiunile obișnuite ale Italiei în cadrul exercițiilor NATO.

Este, de altfel, un răspuns prompt din partea Italiei, care a oferit oricum reacții rapide după incidentul de la Galați. Ministrul Apărării, la doar câteva ore, a scris pe rețelele sociale că este alături de poporul român și a transmis un mesaj de susținere omologului său din România. Și premierul Giorgia Meloni a transmis că este un atac asupra unui stat aliat și membru al Uniunii Europene și a spus că este alături de poporul român.

În schimb, Mateo Salvini, care este vicepremier în Italia din partea partidului de extremă dreapta La Lega, nu a condamnat atacul și nu a spus niciun cuvânt despre Rusia, deși premierul Meloni a făcut-o a condamnat specific Moscova pentru acest incident.

Citește și:

ANALIZĂ Drona rusească de la Galați nu a lovit doar România, ci și încrederea Europei. Rușii vor „să escaladeze pentru a dezescalada” (NYT)

VIDEO MApN a semnat contracte de aproape 6 miliarde de euro pentru înzestrarea Armatei. Ce achiziții face România prin programul SAFE

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. A fost...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
2
„Nu există probe”: reacția Rusiei după acuzațiile privind drona căzută la Galați. Ce...
robert fico face declaratii
3
Premierul slovac, Robert Fico, despre prăbușirea dronei pe un bloc de locuințe la Galați...
profimedia-1019040261
4
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul sovietic al Venezuelei...
vladimir putin (1)
5
Vladimir Putin, prima declarație despre drona rusească prăbușită în Galați: Rusia e...
Gică Popescu, dărâmat de moartea prietenului său: ”Un gol pe care nu-l voi mai putea umple”
Digi Sport
Gică Popescu, dărâmat de moartea prietenului său: ”Un gol pe care nu-l voi mai putea umple”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
steagurile SUA și Rusiei pe harta Europei de Est
Drona rusească de la Galați nu a lovit doar România, ci și încrederea Europei. Rușii vor „să escaladeze pentru a dezescalada” (NYT)
Politisti si anchetatori la blocul lovit de drona in Galati, 29 mai 2026.
A fost reluată alimentarea cu energie electrică a scării afectate de explozia dronei la Galați. Locatarii încă nu au gaze
Politisti si anchetatori la blocul lovit de drona in Galati, 29 mai 2026.
Reacția locatarilor din blocul lovit de dronă la Galați: Atunci ne-am dat seama cât de aproape am fost să murim
Vladimir Putin se uită prin binoclu în timpul unui exercițiu militar în Rusia
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României”
polonia nato armata steag GettyImages-477571552
„Rusia poate ataca în orice moment”. Cum vrea NATO să transforme regiunea Baltică într-o adevărată fortăreață
Recomandările redacţiei
stelian tanase
Stelian Tănase, despre Nicușor Dan, Ilie Bolojan și cum putea fi...
Pete Hegseth
Pete Hegseth, avertisment pentru Europa: „Când interesele noastre...
Arts Supporters Celebrate JFKĂ•S 109th Birthday
Numele lui Trump trebuie șters de pe Kennedy Center, a decis un...
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Barometrul vizibilităţii miniştrilor în luna aprilie: Cine sunt cei...
Ultimele știri
(P) Kaufland celebrează Ziua Copilului cu surprize dulci la doar 1 ban prin Kaufland Card XTRA și reduceri de până la 50% la jucării
Lituania, cândva ocupată de Germania, se bucură că soldații Berlinului s-au întors: „Ei au învățat din lecțiile trecutului, rușii nu”
Cât de eficientă este interdicția aplicată de Australia privind accesul copiilor sub 16 ani la rețele sociale online
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea de iubire care a învins toate prejudecățile. Romina Gingașu și Piero Ferrari, mai apropiați ca...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', predicții TULBURĂTOARE pentru restul anului 2026. A prezis moartea Reginei Elisabeta...
Fanatik.ro
Când joacă FCSB primul meci din Europa! Ce adversari are în Conference League, din postura de cap de serie în...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Cum arată cele mai frumoase soții și prietene ale jucătorilor finalistei Ligii Campionilor, PSG. Ele sunt...
Adevărul
Proiect de 26 de miliarde de dolari prin care Putin vrea să obțină nemurirea cu ajutorul organelor de porc
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
La Toya Jackson a împlinit 70 de ani. Destinul tumultuos al celebrei surori a lui Michael Jackson
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Accidentare groaznică la Roland Garros! S-a lovit de un panou publicitar și a abandonat
Pro FM
Are 75 de ani, dar nu iese din fustele mini și ținutele colorate. Ce face azi Charo, steaua anilor ’70...
Film Now
Demi Moore, acuzații dure la adresa fostului partener al fiicei sale în plin proces de custodie: „A stricat...
Adevarul
Ce înseamnă pentru români facturile calculate în euro
Newsweek
Ministrul muncii, anunț despre plata pensiilor. Există bani pentru indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027?
Digi FM
Ce se împarte la Moșii de Vară și câte farfurii se dau. Alte tradiții în Sâmbăta Morților
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Încă un pas spre ruptura totală: Maddox, fiul lui Brad Pitt, a renunțat legal la numele de familie al...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”