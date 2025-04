Italia va cere UE suspendarea reglementărilor „nebunești” din Green Deal, afirmă un ministru italian

Guvernul italian va cere Uniunii Europene să suspende reglementările „nebunești” ale Green Deal (n.r. Pactul Verde european) pentru a ajuta companiile după ce președintele american Donald Trump a impus tarife considerabile asupra importurilor în SUA, a declarat, marți, ministrul italian pentru întreprinderi, Adolfo Urso, transmite ANSA, citată de Agerpres.



„Uniunea Europeană trebuie să elibereze energia creativă a companiilor care a fost înăbușită de sistemul de reglementare”, a spus Urso. „Vom cere UE o măsură de șoc de a suspenda unele dintre regulile nebunești din Green Deal, care a condamnat sistemul economic la decădere”, a adăugat acesta.



Șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a declarat anterior că dorește suspendarea măsurilor din Green Deal referitoare la sectorul auto.



Există speculații că Meloni s-ar putea deplasa în curând la Washington pentru a se întâlni cu Donald Trump, cu care are relații prietenești, și a încerca să acționeze ca o „punte” între administrația SUA și Bruxelles.



„Italia își va prezenta propunerile, inclusiv, în măsura posibilului, pe cele la nivel bilateral”, a mai spus ministrul Urso.



„Toată lumea îi cere prim-ministrului Meloni să joace un rol de punte, ceva care nu trebuie să lipsească niciodată, mai ales în momentele cele mai dificile. Este absolut necesar să evităm o escaladare a tarifelor și represaliile de tip ''ochi pentru ochi'', pentru că noi toți am plăti costurile, cu siguranță noi, europenii, mai mult decât alții”, a subliniat el.



„Trebuie să țintim spre un sistem de taxe vamale zero între cele două maluri ale Atlanticului, inclusiv pentru a reunifica Occidentul atunci când, ca astăzi, trebuie să facă față unei provocări competitive globale”, a mai afirmat ministrul italian.

