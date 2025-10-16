Live TV

Italia vrea să colecteze peste 11 miliarde de euro de la bănci şi companii de asigurări pentru a finanţa bugetul

Data publicării:
teancuri bancnote euro
Teancuri de bancnote euro. Foto: GettyImages

Guvernul italian intenţionează să colecteze, în perioada 2026-2028, peste 11 miliarde de euro de la bănci şi companii de asigurări, pentru a îmbunătăţi situaţia finanţelor publice, arată proiectul de buget trimis joi Comisiei Europene pentru aprobare, transmite Reuters.

Contribuţia va fi mai degrabă permanentă şi nu o singură dată şi se va ridica la 0,19% din PIB în 2026 şi în 2027, şi la 0,1% din PIB în 2028, se arată în document, care nu detaliază măsurile prin care se vor colecta banii.

Guvernul de la Roma ar urma să se întâlnească pentru a prezenta vineri planurile privind bugetul pe 2026. Surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat pentru Reuters că reuniunea ar putea fi amânată până săptămâna viitoare, pe fondul blocajului negocierilor băncile şi companiile de asigurări privind contribuţiilor lor la buget.

Creditorii italieni vor fi de acord să sprijine statul printr-o extindere a măsurii impuse anul trecut de Executiv ce vizează îngheţarea creditelor fiscale, sau creanţele privind impozitul amânat (DTA), pe care le pot folosi băncile pentru a-şi majora profiturile, anunţa săptămâna trecută grupul bancar de lobby ABI din Italia. Îngheţarea DTA furnizează lichidităţi pe termen scurt către Guvern prin majorarea temporară a veniturilor fiscale.

Alte măsuri de finanţare includ reduceri ale cheltuielilor ministerelor cu opt miliarde de euro în perioada 2026-2028.

Proiectul pe 2026 vizează scăderea deficitului bugetar al Italiei la 2,8% din PIB, de la un nivel estimat de 3% din PIB anul acesta, şi majorarea cheltuielilor din domeniul apărării cu 0,5% din PIB până în 2028.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
bani-lei-1536x866
3
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
mana introduce card in atm, close up
4
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite...
ben hodges profimedia-0478130954
5
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
Arestați pe loc: un cuplu a blocat ambulanța aflată în misiune și a agresat personalul medical!
Digi Sport
Arestați pe loc: un cuplu a blocat ambulanța aflată în misiune și a agresat personalul medical!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
agricol procesatori ilie bolojan guvern
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: „În principiu, salariul minim nu...
deficit crescut
Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește...
Volodimir Zelenski și Donald Trump.
Zelenski urmează să ajungă la Washington, unde va avea discuții cu...
carmen dan
Surse: Sora fostei ministre de Interne Carmen Dan, săltată de...
Ultimele știri
Ceartă în Coaliție pe majorarea salariului minim. Adrian Câciu (PSD): „Cei care spun că nu va crește pot pleca acasă”
Trump vrea să creeze un fond al victoriei pentru Ucraina. De unde ar veni banii
Transgaz anunță finalizarea conductei care va prelua gazele din Neptun Deep. Precizările unui fost ministru al Energiei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Nord Stream 1 27 septembrie
Polonia susține că presupușii sabotorii ai Nord Stream nu ar trebui să fie urmăriți penal. Care sunt motivele
Nord,Stream,1,And,2,Pipeline,3d,Rendering
Răsturnare de situație în cazul sabotajului Nord Stream. Italia refuză să-l extrădeze în Germania pe cel considerat „creierul” atacului
Violențe Udine
Ciocniri între poliţie şi manifestanţii pro-palestinieni la Udine, unde se desfăşoară meciul Italia-Israel
barbat cu catuse la maini
Jaful de la Oficiul Poștal nr. 1 din Timișoara: unul dintre suspecți a fost prins în Italia. Se ascundea într-un apartament din Pavia
masina a politiei italiene pe care scrie carabinieri
Trei poliţişti au murit și 13 au fost răniţi în urma unei explozii în Italia. Două persoane, frate și soră, au fost reținute
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian, dezvăluiri despre căsnicia toxică cu rapperul Kanye West: „Nu mă simțeam în siguranță”
Cancan
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
Fanatik.ro
Stanciu sau Hagi? Cine va fi căpitanul echipei naționale! Decizia anunțată de Mircea Lucescu în direct
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Incredibil! Noul Șahtior Donetsk va juca în campionatul Rusiei! Cum este posibil așa ceva
Adevărul
Costul vieții în 2025: cele mai accesibile și cele mai scumpe țări din lume. Cât te costă să trăiești în...
Playtech
Ce salariu se ia în calcul la pensie? Românii nu ştiu dacă este vorba despre brut sau net
Digi FM
Cine este Luca, copilul-minune al șahului mondial. La doar 9 ani, a jucat 12 partide simultan și a devenit...
Digi Sport
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
Pro FM
Nu i-ai mai văzut așa. Andrea Bocelli și Veronica Berti pe skijet, în Miami. Fanii au reacționat imediat: „Un...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Criza foștilor coasigurați: ce pot face românii rămași fără asigurare ca să evite Urgențele
Newsweek
170 lei în plus la pensie la Mica Recalculare pentru un pensionar cu 31 ani munciți. Pensia e uriașă
Digi FM
Trump, profund nemulţumit de fotografia sa de pe coperta revistei Time: „Ar putea fi cea mai proastă din...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
UTV
Kim Kardashian a lansat lenjerie intimă cu păr pubian fals. „Să sune cineva la 112”