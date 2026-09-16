Iulia Mendel, fostă purtătoare de cuvânt a lui Zelenski, o voce critică la adresa liderului de la Kiev, împiedicată să vorbească în PE

Fosta purtătoare de cuvânt a lui Volodimir Zelenski, Iulia Mendel, a afirmat miercuri că i s-a interzis accesul în Parlamentul European, unde urma să ţină un discurs, la câteva zile după ce a fost sancţionată de preşedintele ucrainean, relatează Reuters.

Iulia Mendel a fost purtătoarea de cuvânt a lui Volodimir Zelenski între 2019 şi 2021, înainte de a deveni una dintre cele mai active voci critice la adresa preşedintelui ucrainean, pe care îl acuză, în special, de corupţie şi de tendinţe autoritare.

Volodimir Zelenski a impus weekendul trecut sancţiuni împotriva ei şi a altor câteva persoane, printr-un decret în care îi acuză că răspândesc „dezinformare şi propagandă rusă”.

Iulia Mendel urma să ia cuvântul miercuri seara în cadrul unei reuniuni la Parlamentul European dedicată Ucrainei, a precizat pe Facebook Hans Neuhoff, europarlamentar al partidului german de extremă dreapta AfD.

„În ziua discursului meu, mi s-a interzis accesul în Parlamentul European. Atribui acest lucru direct sancţiunilor lui Zelenski”, a declarat Iulia Mendel pe X, adăugând că „discursul va avea loc oricum”, prin videoconferinţă, potrivit lui Hans Neuhoff, notează News.ro.

Iulia Mendel, în vârstă de 40 de ani, care îl lăuda odinioară pe Volodimir Zelenski, s-a distanţat de acesta şi a devenit critică în ultimii ani, acuzându-l că este „principalul beneficiar al războiului” şi „unul dintre principalele obstacole în calea păcii”.

Deşi denunţă Rusia pentru invazie şi atacuri, Iulia Mendel pledează pentru un acord rapid cu Moscova, deoarece consideră că o continuare a războiului ameninţă însăşi supravieţuirea Ucrainei ca stat. La începutul lunii august, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Heorhii Tîhî, a afirmat că aceasta multiplică „declaraţiile manipulatoare care preiau sistematic naraţiunile propagandei ruse”.

„Zelenski nu se mulţumeşte doar să conducă războiul: el îi atacă pe toţi cei care pun la îndoială versiunea sa asupra faptelor”, a denunţat, la rândul său, Iulia Mendel, după sancţiunile care i-au fost aplicate, considerându-le „neconstituţionale”.

De la începutul războiului, în 2022, Volodimir Zelenski a adoptat sancţiuni prezidenţiale împotriva rivalului său politic Petro Poroşenko, a oligarhului Igor Kolomoiski – care îi susţinuse campania prezidenţială înainte de a cădea în dizgraţie – sau chiar a fostului său şef de cabinet, Andrii Bohdan.

Editor : B.E.