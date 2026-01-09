Live TV

Video Jacques Moretti, coproprietarul barului Le Constellation din Crans-Montana, care a luat foc de Anul Nou, a fost arestat preventiv

Data actualizării: Data publicării:
Candles and flowers to mourn the victims of a fire at a bar in the Crans-Montana ski resort are pictured in Valais Canton of southwestern Switzerland
Sute de oameni au venit la locul tragediei să-şi prezinte omagiile. Foto: Profimedia

Jacques Moretti, coproprietar al barului Le Constellation din staţiunea elveţiană Crans-Montana, mistuit de flăcări în noaptea de Revelion, a fost plasat, vineri, în detenţie preventivă. Informaţia a fost confirmată de o sursă apropiată anchetei, citată de AFP.

Moretti şi soţia sa, Jessica, ambii cetăţeni francezi şi proprietari ai localului, au fost audiaţi vineri timp de peste şase ore de Ministerul Public din Sion, cantonul Valais. În incendiu 40 de persoane au murit şi 116 au fost rănite, scrie Agerpres.

După audieri, Jacques Moretti a fost scos din clădirea tribunalului într-o dubă a poliţiei, în timp ce soţia sa a părăsit instituţia însoţită de avocaţi, fără a fi reţinută. Decizia autorităţilor de a nu-i aresta imediat pe proprietari după tragedie a fost intens criticată în spaţiul public, relatează ANSA.

Potrivit presei franceze, Jacques Moretti, originar din Corsica, are antecedente penale în Franţa, inclusiv o condamnare la închisoare pronunţată în octombrie 2008 pentru fapte legate de prostituţie.

Tragedia a avut loc în contextul unei petreceri de Anul Nou. Vineri este zi de doliu naţional în Elveţia în memoria victimelor.

Citește și:

Ușa către infern”. Cum putea oricine să intre, fără a fi verificat, în barul din Crans Montana care a ars de Revelion

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
2
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
România UE
3
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
155mm
4
Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie...
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
5
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval...
”Situație bizară”: verișoara copiilor a devenit mama lor vitregă, iar noii lor frați le sunt și verișori! ”Este trist”
Digi Sport
”Situație bizară”: verișoara copiilor a devenit mama lor vitregă, iar noii lor frați le sunt și verișori! ”Este trist”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Raed Arafat acuză că unii încearcă să minimalizeze gestul elvețienilor pentru Nicușor Dan: „Înregistrarea spune totul”
tribut pt victimele Le Constellation bar - Crans Montana
„Ușa către infern”. Cum putea oricine să intre, fără a fi verificat, în barul din Crans Montana care a ars de Revelion
Kapitalanlage in Gold
Profit uriaș anunțat de Banca Națională a Elveției, după ce tarifele lui Donald Trump au declanșat scumpirea aurului
avion elvetia
Nicușor Dan a publicat înregistrarea convorbirii cu turnul de control din Zurich. Ce mesaj i-a fost transmis pilotului de pe Spartan
avion elvetia
De ce au zburat avioanele Elveției alături de aeronava Spartan, în care se afla Nicușor Dan. Explicația ministrului Apărării
Recomandările redacţiei
petrolier-confiscat-caraibe
SUA au confiscat un nou petrolier, în Caraibe. Avertisment dur...
mae
Scandal în Coaliție: PSD critică dur MAE pentru votul dat în favoarea...
donald trump
Donald Trump intenționa încă un atac asupra Venezuelei. Ce l-a...
nicusor dan
Nicușor Dan, despre acordul UE - Mercosur: „România va câștiga noi...
Ultimele știri
NATO este „departe de a fi în criză” după declarațiile lui Donald Trump privind Groenlanda, susține comandantul Forțelor Aliate
Ancheta în urma catastrofei aviatice Jeju Air din Coreea de Sud: cele 179 de decese ar fi putut fi evitate, problema era cunoscută
Nicușor Dan va începe negocierile cu PSD pentru numirile la șefiile serviciilor secrete. Cine este în cărți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă din 9 ianuarie 2026. Venus și Jupiter aduc iubire și armonie pentru trei zodii
Cancan
Dorian Popa riscă să meargă la ÎNCHISOARE! Vești proaste pentru influencer la început de 2026
Fanatik.ro
Miliardarul care l-a îndemnat pe Donald Trump să preia Groenlanda. Cine e „prietenul foarte bogat” din...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Meme Stoica s-a întâlnit cu coșmarul FCSB-ului din 2014 în cantonamentul din Antalya. Video exclusiv
Adevărul
Cum a ținut un robot al armatei ucrainene linia frontului 45 de zile. Funcționarea mașinii de luptă, posibilă...
Playtech
Cine trebuie să curețe zăpada și gheața de pe locurile de parcare de lângă bloc. Obligațiile locatarilor și...
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
Rușii au folosit pentru a doua oară racheta ”Oreshnik” în Ucraina: ”M-am gândit: `Asta e, ultimele secunde de...
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Demi Moore, adevărul despre ritualul pe care l-a avut cu fostul său soț, Bruce Willis: „A continuat să facă...
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al...
Newsweek
Nedreptate la pensie: A avut 7.000 lei salariu și s-a pensionat cu 3.300 lei. Cât a muncit pensionarul?
Digi FM
Ce experiență a avut Mihai Albu după ce a ales să meargă la munte cu trenul, nu cu mașina: „Am scăpat de...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, decizie neașteptată după ce s-a aflat că are probleme cu banii. Managerul lui: „Vrea să fie...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...