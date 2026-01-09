Jacques Moretti, coproprietar al barului Le Constellation din staţiunea elveţiană Crans-Montana, mistuit de flăcări în noaptea de Revelion, a fost plasat, vineri, în detenţie preventivă. Informaţia a fost confirmată de o sursă apropiată anchetei, citată de AFP.

Moretti şi soţia sa, Jessica, ambii cetăţeni francezi şi proprietari ai localului, au fost audiaţi vineri timp de peste şase ore de Ministerul Public din Sion, cantonul Valais. În incendiu 40 de persoane au murit şi 116 au fost rănite, scrie Agerpres.

După audieri, Jacques Moretti a fost scos din clădirea tribunalului într-o dubă a poliţiei, în timp ce soţia sa a părăsit instituţia însoţită de avocaţi, fără a fi reţinută. Decizia autorităţilor de a nu-i aresta imediat pe proprietari după tragedie a fost intens criticată în spaţiul public, relatează ANSA.

Potrivit presei franceze, Jacques Moretti, originar din Corsica, are antecedente penale în Franţa, inclusiv o condamnare la închisoare pronunţată în octombrie 2008 pentru fapte legate de prostituţie.

Tragedia a avut loc în contextul unei petreceri de Anul Nou. Vineri este zi de doliu naţional în Elveţia în memoria victimelor.

Citește și:

„Ușa către infern”. Cum putea oricine să intre, fără a fi verificat, în barul din Crans Montana care a ars de Revelion

Editor : Ș.R.