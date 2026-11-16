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Jaf armat la un magazin Pokemon din Danemarca. Hoţii au furat cartonaşe în valoare de peste 140.000 de dolari

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Cartonașe Pokemon
Foto: Profimedia
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Poliţia daneză a demarat duminică o anchetă de amploare după ce mai mulţi hoţi mascaţi au dat o spargere la un magazin specializat în comercializarea de cartonaşe Pokemon, situat în nordul capitalei Copenhaga, de unde au sustras obiecte de colecţie în valoare de peste 130.000 de euro (143.000 de dolari), informează agenţia de presă DPA.

Poliţia caută cinci bărbaţi care ar fi ameninţat cu un „obiect asemănător unui pistol” un angajat al magazinului, situat într-un centru comercial din Lyngby, în nordul oraşului Copenhaga.

Hoţii au spart apoi vitrinele şi au furat cartonaşele Pokemon, care sunt la mare căutare.

Se pare că hoţii au fugit de la faţa locului cu o maşină.

Cartonaşele de colecţie Pokemon se bazează pe seria de jocuri video cu acelaşi nume, în care jucătorii pot prinde şi antrena monştri fantastici.

Cartonaşele Pokemon se bucură de succes de mulţi ani, cele populare sau rare fiind tranzacţionate la sume mari.

Editor : Sebastian Eduard

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