Jaf fulger la un muzeu din Italia. Hoții au fugit în mai puțin de trei minute cu picturi de Renoir, Cézanne și Matisse

Patru indivizi mascaţi au pătruns prin efracţie în vila aparţinând Fundaţiei Magnani Rocca.

Trei picturi semnate Renoir, Cézanne și Matisse au fost furate în doar câteva minute dintr-un muzeu din nordul Italiei, după ce patru indivizi mascați au pătruns prin efracție în clădire. Jaful, descris drept rapid și bine organizat, a fost pus în aplicare înainte ca sistemele de securitate să poată fi activate eficient, dar nu a fost finalizat.

Trei picturi de Renoir, Cézanne şi Matisse au fost furate la sfârşitul lunii martie, „în mai puţin de trei minute”, dintr-un muzeu din apropierea oraşului Parma, în nordul Italiei, au anunţat duminică muzeul şi carabinierii.

Patru indivizi mascaţi au pătruns prin efracţie în vila aparţinând Fundaţiei Magnani Rocca, din municipiul Traversetolo, în noaptea de duminică, 22 martie, spre luni, 23 martie, a declarat un purtător de cuvânt al carabinierilor pentru AFP, confirmând informaţiile de la postul public de televiziune Rai. Hoţii au forţat uşa principală şi au furat trei tablouri, potrivit carabinierilor. Apoi au fugit prin curtea muzeului.

Potrivit presei italiene, hoţii au furat „Les Poissons”, o pictură târzie (1917) de Auguste Renoir, „Natura morta con ciliegie” (1885-1887) de Paul Cézanne şi „Odalisque sur la terrasse” (1922) de Henri Matisse, pentru o valoare estimată la câteva milioane de euro.

Hoţii au acţionat „în mai puţin de trei minute, fără a improviza, într-un mod structurat şi organizat”, a transmis muzeul pentru SkyTG24. Nu au reuşit „să finalizeze furtul din cauza activării sistemelor de supraveghere şi intervenţiei extrem de rapide a securităţii şi a carabinierilor”, au adăugat reprezentanţii muzeului, sugerând că hoţii nu au vizat în mod specific cele trei picturi ale sale.

Carabinierii desfăşoară o anchetă şi examinează imaginile de pe camerele de supraveghere de la muzeu, precum şi de la casele şi magazinele din apropiere, a declarat purtătorul de cuvânt al acestora.

La 20 de kilometri de Parma, fondată în 1977, Fundaţia Magnani Rocca găzduieşte în „vila capodoperelor” colecţia istoricului de artă Luigi Magnani (1906-1984), care include şi lucrări de Dürer, Rubens, Van Dyck, Goya, Monet şi artistul italian Giorgio Morandi.

Fundaţia expune, de asemenea, „Paysage de Cagnes” de Renoir şi a găzduit una dintre capodoperele pictorului francez, „Promenada”, împrumutată de Muzeul Getty din Los Angeles, pentru o expoziţie în 2024.

La sfârşitul anului 2025, un jaf spectaculos la Luvru a reaprins dezbaterea privind securitatea muzeelor. Patru hoţi au furat bijuterii nepreţuite în doar opt minute. În 2021, „Salvator Mundi”, o pictură din atelierul lui Leonardo da Vinci care fusese expusă într-o biserică din Napoli, a fost găsită în apartamentul unui bărbat napolitan, chiar dacă dispariţia sa trecuse neobservată din cauza pandemiei de Covid-19.

Unul dintre cele mai senzaţionale furturi din Italia rămâne cel al „Naşterii Domnului cu Sfântul Francisc şi Sfântul Laurenţiu”, o pictură de Caravaggio furată din oratoriul San Lorenzo din Palermo în 1969 şi încă căutată de atunci.

