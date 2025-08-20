Japonia și Suedia sunt pregătite să contribuie la securizarea păcii în Ucraina. „Rusia trebuie descurajată să încerce din nou”

Suedia este pregătită să ajute la securizarea păcii în Ucraina prin monitorizarea spaţiului aerian şi prin operaţiuni maritime, a declarat miercuri premierul suedez Ulf Kristersson pentru postul de radio naţional, transmite DPA. Și Japonia a anunțat, pe 19 august, că este gata să contribuie la un pachet multinațional de garanții de securitate pentru Ucraina, alăturându-se unei coaliții de peste 30 de țări care lucrează pentru a împiedica Rusia să lanseze o viitoare invazie, arată Kyiv Independent.

Premierul suedez Ulf Kristersson a spus că obiectivul nu este de a desfăşura în Ucraina un număr mare de militari din alte ţări, ci mai degrabă de a asigura „că Ucraina îşi poate prelua responsabilitatea pentru ea însăşi, astfel încât Rusia să nu încerce din nou” să o atace.



În opinia sa, contribuţia Suediei în cazul unui acord de pace între Ucraina şi Rusia trebuie să fie realizată într-o manieră sigură, astfel încât să fie extrem de clar la ce se angajează ţara nordică.



Suedia, care a aderat la NATO în martie 2024, este cel mai nou membru al Alianţei Nord-Atlantice.

La rândul său, prim-ministrul japonez Shigeru Ishiba a declarat că Tokyo își analizează rolul în „Coaliția celor dispuși”, un grup care include unele state NATO și aliații-cheie ai Ucrainei.

Coaliția, condusă de premierul britanic Keir Starmer și de președintele francez Emmanuel Macron, are ca obiectiv crearea unei forțe multinaționale care să monitorizeze un viitor acord de pace în Ucraina.

„Vom urmări cu atenție discuțiile în curs și, în timp ce vom analiza cu atenție ce poate și ce ar trebui să facă Japonia - inclusiv diverse aspecte juridice și de capacitate -, vom juca un rol adecvat”, a declarat Ishiba reporterilor, potrivit Japan Times.

Liderii europeni au accelerat negocierile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina în ultimele săptămâni, răspunzând la cererea lui Volodimir Zelenski de a primi asigurări ferme că Rusia nu va ataca din nou dacă se ajunge la un acord de încetare a focului.

Macron a declarat pe 18 august că garanțiile nu vor include aderarea la NATO, ci se vor baza pe o armată ucraineană puternică, susținută de angajamentele aliaților.

