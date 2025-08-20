Live TV

Japonia și Suedia sunt pregătite să contribuie la securizarea păcii în Ucraina. „Rusia trebuie descurajată să încerce din nou”

Data publicării:
tanc
Foto: Profimedia Images

Suedia este pregătită să ajute la securizarea păcii în Ucraina prin monitorizarea spaţiului aerian şi prin operaţiuni maritime, a declarat miercuri premierul suedez Ulf Kristersson pentru postul de radio naţional, transmite DPA. Și Japonia a anunțat, pe 19 august, că este gata să contribuie la un pachet multinațional de garanții de securitate pentru Ucraina, alăturându-se unei coaliții de peste 30 de țări care lucrează pentru a împiedica Rusia să lanseze o viitoare invazie, arată Kyiv Independent.

Premierul suedez Ulf Kristersson a spus că obiectivul nu este de a desfăşura în Ucraina un număr mare de militari din alte ţări, ci mai degrabă de a asigura că Ucraina îşi poate prelua responsabilitatea pentru ea însăşi, astfel încât Rusia să nu încerce din nousă o atace.

În opinia sa, contribuţia Suediei în cazul unui acord de pace între Ucraina şi Rusia trebuie să fie realizată într-o manieră sigură, astfel încât să fie extrem de clar la ce se angajează ţara nordică.

Suedia, care a aderat la NATO în martie 2024, este cel mai nou membru al Alianţei Nord-Atlantice. 

La rândul său, prim-ministrul japonez Shigeru Ishiba a declarat că Tokyo își analizează rolul în „Coaliția celor dispuși”, un grup care include unele state NATO și aliații-cheie ai Ucrainei.

Coaliția, condusă de premierul britanic Keir Starmer și de președintele francez Emmanuel Macron, are ca obiectiv crearea unei forțe multinaționale care să monitorizeze un viitor acord de pace în Ucraina.

„Vom urmări cu atenție discuțiile în curs și, în timp ce vom analiza cu atenție ce poate și ce ar trebui să facă Japonia - inclusiv diverse aspecte juridice și de capacitate -, vom juca un rol adecvat”, a declarat Ishiba reporterilor, potrivit Japan Times.

Liderii europeni au accelerat negocierile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina în ultimele săptămâni, răspunzând la cererea lui Volodimir Zelenski de a primi asigurări ferme că Rusia nu va ataca din nou dacă se ajunge la un acord de încetare a focului.

Macron a declarat pe 18 august că garanțiile nu vor include aderarea la NATO, ci se vor baza pe o armată ucraineană puternică, susținută de angajamentele aliaților.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Un hoț fură telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor
1
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de...
Persoane asigurate de la 1 septembrie 2025. Foto Getty Images
2
Categorii de persoane care rămân asigurate, fără plata contribuției, și după data de 1...
mancare all inclusive
3
Turcia vrea să elimine sejururile all-inclusive. Reacția turiștilor români: „Venim la...
profimedia-1030146551
4
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
guvernul bolojan
5
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează...
Ianis Hagi, la Rapid?
Digi Sport
Ianis Hagi, la Rapid?
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
CONSTANTA - BAZA MK - FORTELE AERIENE FINLANDEZE - 11 IUN 2024
Europa vrea ca Trump să trimită avioane de vânătoare F-35 în România...
catalin drula foto usr
Cătălin Drulă, despre concedierile la stat: „Guvernul pare că dă cu...
Screenshot 2025-08-20 213427
Momentul în care cetățeanul turc trage în localul din Centrul Vechi...
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
Putin a avut un avantaj în Alaska, dar summitul de la Washington...
Ultimele știri
Unul dintre autorii crimei de la Padina, din 2024, arestat preventiv după ce a „fabricat” un denunţ ca să-și reducă pedeapsa
Cătălin Drulă: Am susținerea lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei. Sunt discuții pentru o candidatură comună cu PNL
Olanda va trimite 300 de soldați cu sisteme Patriot în Polonia pentru a proteja livrările de arme către Ucraina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
Garanțiile de securitate cerute de Ucraina: cum pot fi implementate și modul în care acestea schimbă soarta războiului
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
„Trilaterala” Trump-Putin-Zelenski și pașii următori în jocul geopolitic, după summitul din SUA. Ce concesii va trebui să facă Ucraina
Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
Trump, anunț la întâlnirea de la Casa Albă cu liderii europeni: „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”
US Vice President Vance
Washingtonul vrea să „programeze” o întâlnire Trump-Putin-Zelenski, anunță JD Vance. Mesajul vicepreședintelui SUA pentru liderii UE
'Coalition of the willing' leaders meet in Kyiv, Ukraine - 10 May 2025
Marea Britanie și Uniunea Europeană au renunțat la planurile de a trimite trupe în Ucraina
Partenerii noștri
Pe Roz
A născut în baia unei camere de hotel, în vacanță, fără să știe o clipă că era gravidă: "A apărut din senin...
Cancan
Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri SFÂȘIETOARE. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în fața...
Fanatik.ro
Orașul din Europa unde ar urma să se întâlnească Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. E aproape de România...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Victor Angelescu, accidentare șocantă! „I-a ieșit cotul prin mână!”. Acționarul de la Rapid a confirmat...
Adevărul
Fanul obsedat de Andra a intrat în curtea artistei și l-a amenințat cu moartea pe Măruță: „Din dragoste...
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
Pro FM
Andreea Antonescu rememorează cel mai greu moment al vieții sale, pierderea tatălui la doar 18 ani: "Singurul...
Film Now
Au strălucit una lângă cealaltă. Dakota Johnson, însoțită de mama sa, celebra Melanie Griffith, la premiera...
Adevarul
Cine sunt românii care au cumpărat 87 de magazine Mega Image și ce afaceri au
Newsweek
Cum poți cumula un salariu de 30.000 lei cu o pensie specială de 4.000 lei? Ce meserie trebuie să ai
Digi FM
Cine sunt tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Primarul comunei în care locuia fata: „Ce pot să...
Digi World
Cine este Larry Ellison, mogulul tehnologic care vine tare din urmă şi l-ar putea detrona pe Elon Musk în...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Sharon Stone, motivul pentru care a lăsat-o mai moale cu actoria după AVC-ul din 2001: "Am avut o carieră...
UTV
Cum arată casa de vacanță a Andreei Esca de la Nisa. Piscină, grădină spațioasă și amintiri de familie