JD Vance intenționează să viziteze Ungaria pentru a-și arăta sprijinul față de Viktor Orban (Reuters)

Vicepreședintele SUA, JD Vance, intenționează să viziteze Ungaria în zilele următoare, pentru a-și manifesta sprijinul față de premierul ungar Viktor Orban, care se confruntă cu alegeri dificile luna viitoare, au declarat miercuri două surse familiarizate cu planurile respective, relatează Reuters.

Vizita ar urma să aibă loc după ce secretarul de stat american Marco Rubio s-a deplasat la Budapesta în februarie pentru a-l susține public pe Orban înaintea celei mai dure lupte pentru realegere de la preluarea puterii în 2010. Sondajele de opinie îl arată în urmă în ultima lună înaintea votului din 12 aprilie.

Surse au precizat că nu s-a stabilit încă cu exactitate data vizitei lui Vance și că planurile sale s-ar putea modifica, întrucât înalții oficiali ar putea opta să rămână la Washington pe durata războiului aerian SUA-Israel împotriva Iranului. Președintele Donald Trump a declarat că își amână călătoria în China din cauza războiului.

Casa Albă nu a făcut imediat niciun comentariu cu privire la această știre.

Orban, unul dintre cei mai apropiați aliați ai liderului american în Europa, se află de mult timp în conflict cu UE pe o serie de probleme, inclusiv Ucraina. Sfidând Bruxelles-ul, el a menținut relații cordiale cu Moscova, refuză să trimită arme Ucrainei și afirmă că țara condusă de Volodimir Zelenski nu va putea niciodată să adere la UE.

Cel de-al 47-lea președinte al SUA l-a susținut pe Orban luna trecută, numindu-l „un lider cu adevărat puternic și influent” într-o postare pe rețelele sociale, iar mulți dintre reprezentanții extremei drepte americane îl consideră un model pentru politicile dure ale lui Trump în materie de imigrație și pentru sprijinul acordat conservatorismului creștin.

Trump și-a arătat sprijinul față de liderii conservatori din întreaga lume, cel mai recent prin susținerea lui Javier Milei din Argentina și a lui Sanae Takaichi din Japonia.

Vance s-a impus ca un vicepreședinte puternic, care joacă adesea un rol decisiv și este profund implicat în afacerile de politică externă. El este, de asemenea, cel mai probabil favorit pentru a-i succeda lui Trump în 2028.

În timpul vizitei sale în Ungaria, Rubio a afirmat că rolul de lider al lui Orban este esențial pentru interesele Statelor Unite, dar a sugerat că menținerea unor relații strânse depinde de realegerea lui Orban. De asemenea, el a indicat că Washingtonul ar fi dispus să acorde sprijin financiar Budapestei, dacă ar fi necesar.

În ultima lună a campaniei electorale, sondajele de opinie arată că partidul Fidesz al lui Orban se află în urma partidului de opoziție Tisza, condus de fostul membru al guvernului Peter Magyar, deși mulți alegători rămân indeciși.

Alegerile, care au loc într-un moment în care Ungaria se confruntă cu o creștere economică slabă și cu consecințele continue ale unei creșteri a inflației după invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022, vor avea implicații majore pentru Europa, pe fondul ascensiunii mișcărilor politice conservatoare și de extremă dreapta.

