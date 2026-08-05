Printre migranții care au ajuns în Ceuta la sfârșitul lunii iulie s-ar fi aflat și persoane asociate terorismului jihadist, anunță presa spaniolă. Între timp, autoritățile marocane au pus sub acuzare 52 de persoane pentru presupusa implicare în organizarea trecerilor ilegale, în timp ce ancheta privind amploarea crizei continuă.

Criza migranților din Ceuta a adus în atenția autorităților spaniole și o posibilă amenințare la adresa securității. Potrivit presei din Madrid, care citează surse din cadrul poliției spaniole, printre persoanele care au trecut ilegal frontiera s-ar fi aflat și indivizi asociați terorismului jihadist.

Conform informațiilor publicate, cel puțin 12 persoane ar fi fost identificate cu ajutorul camerelor de supraveghere instalate la frontiera dintre Maroc și Ceuta. Acestea ar fi fost expulzate anterior din Spania pentru presupuse activități asociate terorismului jihadist.

Ministerul spaniol de Interne nu a confirmat oficial informațiile. Autoritățile precizează că investigația este în desfășurare.

Între timp, Parchetul General al Spaniei a solicitat informații tuturor instituțiilor implicate în gestionarea situației, inclusiv date privind eventuale avertismente sau informații deținute înainte de 30 iulie, pentru a stabili dacă existau indicii privind o posibilă încercare de trecere masivă a frontierei.

Totodată, presa spaniolă relatează că organizarea traversărilor ar fi fost pregătită cu mai multe săptămâni înainte pe rețelele sociale.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, pe platformele online circulau mesaje prin care erau oferite costume de neopren, echipamente de supraviețuire pentru câteva zile, precum și transport cu barca către teritoriul spaniol.

De asemenea, au fost identificate postări care ofereau lecții de înot pentru distanțe similare celor parcurse de migranți pentru a ajunge în Ceuta. Aceste elemente sunt considerate de presa spaniolă indicii ale unei organizări și ale unei mobilizări desfășurate înainte de încercarea de trecere în masă a frontierei.

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În paralel, autoritățile din Maroc au pus sub acuzare 52 de persoane pentru presupusa implicare în organizarea trecerilor ilegale către enclava spaniolă Ceuta.

Situația rămâne tensionată și din punct de vedere umanitar. În Ceuta se află aproximativ 1.000 de minori neînsoțiți, care nu au fost încă identificați. Conform legislației spaniole, un minor aflat neînsoțit pe teritoriul Spaniei beneficiază de aceleași drepturi și măsuri de protecție ca orice alt minor aflat legal în țară.

Editor : C.A.