Jucării nesigure și cosmetice periculoase: UE lovește Alibaba cu o amendă record pentru produsele ilegale de pe AliExpress

Comisia Europeană a aplicat companiei chineze Alibaba o amendă record de 550 de milioane de euro, după ce a constatat că platforma AliExpress nu a împiedicat vânzarea unor produse ilegale și periculoase, inclusiv jucării nesigure, produse contrafăcute și cosmetice care nu respectau standardele de siguranță. Bruxellesul susține că platforma a încălcat obligațiile prevăzute de legislația europeană privind serviciile digitale.

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene responsabilă de tehnologie, Henna Virkkunen, a declarat că pe platformă au fost identificate numeroase produse contrafăcute, jucării nesigure și produse cosmetice periculoase, care au rămas disponibile pentru cumpărare o perioadă îndelungată, relatează Politico.

„Au existat foarte multe produse contrafăcute, jucării nesigure și produse cosmetice periculoase care au rămas online pentru foarte mult timp”, a declarat oficialul european înaintea anunțului.

Potrivit acesteia, produsele continuau să fie recomandate și promovate utilizatorilor chiar și după ce autoritățile știau că nu respectă standardele de siguranță.

„Produsele continuau să fie recomandate și promovate pe platformă chiar și după ce se știa deja că nu îndeplinesc standardele”, a spus Virkkunen.

Cea mai mare amendă aplicată în baza Legii privind serviciile digitale

Sancțiunea reprezintă cea mai mare amendă aplicată până în prezent de Comisia Europeană în baza Digital Services Act (DSA), regulamentul european care obligă marile platforme online să identifice și să reducă riscurile asociate răspândirii conținutului și produselor ilegale. AliExpress, deținută de gigantul chinez Alibaba, este una dintre platformele vizate de aceste obligații.

Henna Virkkunen a avertizat că nerespectarea regulilor pune în pericol consumatorii și creează o concurență neloială. „Este foarte periculos pentru consumatorii noștri, dar este și incorect față de companiile care respectă toate regulile noastre”, a declarat oficialul european.

Amenda vine la doar două luni după ce Comisia Europeană a sancționat platforma Temu cu 200 de milioane de euro pentru încălcări similare ale regulamentului privind serviciile digitale.

Potrivit Comisiei, valoarea amenzii aplicate AliExpress reflectă gravitatea și durata încălcărilor. „Am analizat durata și gravitatea acestor încălcări atunci când am decis valoarea amenzii”, a explicat Virkkunen.

Ce a constatat Comisia Europeană

Ancheta împotriva AliExpress a fost deschisă în martie 2024 și a vizat mai multe presupuse încălcări ale DSA, inclusiv modul în care platforma gestionează publicitatea și sistemele de recomandare. O parte dintre probleme au fost soluționate în iunie 2025, în urma unor angajamente asumate de companie.

În concluziile publicate luni, Comisia a stabilit că AliExpress nu a evaluat dacă dispune de suficient personal pentru verificarea produselor suspectate că sunt ilegale.

Potrivit unui oficial european, moderatorii platformei aveau la dispoziție doar 10-20 de secunde pentru a analiza un produs suspect, ceea ce a afectat eficiența verificărilor.

Executivul european a mai constatat că AliExpress nu a analizat suficient modul în care sistemele sale de recomandare și publicitate contribuie la răspândirea produselor ilegale și că verificările de conformitate puteau fi eludate prin încadrarea eronată a produselor în alte categorii.

AliExpress are termen până la 20 octombrie pentru a prezenta un plan de măsuri prin care să remedieze neregulile constatate, în caz contrar riscând sancțiuni suplimentare.

Compania chineză a calificat amenda drept „disproporționată” și a transmis că a investit resurse importante în evaluarea riscurilor, siguranța produselor și protecția consumatorilor. Totodată, reprezentanții AliExpress au anunțat că analizează decizia Comisiei Europene și iau în calcul toate opțiunile disponibile.

Decizia UE vine la scurt timp după ce Departamentul american al Apărării a inclus mai multe companii chineze importante pe lista firmelor despre care Washingtonul susţine că sprijină armata chineză, printre care Alibaba, Baidu, BYD, NIO, precum şi producătorii de panouri solare Trina Solar şi JA Solar Technology.

Autorităţile chineze au acuzat atunci Statele Unite că ignoră consensul la care au ajuns preşedinţii Donald Trump şi Xi Jinping în timpul întâlnirii lor de la Beijing, desfăşurată luna trecută, şi au cerut retragerea imediată a măsurilor.

Editor : M.I.