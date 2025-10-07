Anne Applebaum ocupă un loc special printre experții americani în Ucraina, în parte pentru că nu este întotdeauna ușor să se decidă dacă termenul „american” este suficient pentru a o descrie, scrie European Pravda.

Istoric al Europei Centrale și de Est și jurnalist câștigător al Premiului Pulitzer, Applebaum este și cetățean polonez din 2013.

Este cunoscută și ca soția politicianului polonez și actualului ministru de externe Radosław Sikorski.

Această combinație de origini americane și europene are o valoare deosebită, deoarece Applebaum oferă o perspectivă cuprinzătoare și, uneori, foarte neconvențională.

A vizitat Kievul de multe ori. European Pravda a discutat cu ea, în marja forumului Yalta European Strategy.

Anne Applebaum crede că sumele cheltuite de europeni pentru sprijinul militar al Ucrainei este mult mai mare decât cele trimise de SUA și mai ales decât cele promovate de SUA. „Dacă adunăm ceea ce au cheltuit europenii, aceasta este semnificativ mai mare decât ceea ce a cheltuit SUA. Și dacă examinăm ce arme a trimis SUA cu adevărat în Ucraina, la valoarea reală a armelor (care este mult mai mică decât valoarea inventată de Pentagon), europenii trimit mult mai mult”, spune ea.

„De asemenea, nu uitați că un război nu se duce doar cu arme. Se duce și cu puterea economică a unei țări, cu capacitatea guvernului de a plăti soldații și bugetele, iar o mare parte din acești bani provin din Europa.

De fapt, niciunul dintre acești bani nu provine în prezent din Statele Unite”.

Cu ce contribuie, de fapt, SUA?

„SUA contribuie cu câteva lucruri pe care nimeni altcineva nu le are. Au sistemul de sateliți care furnizează informații și au unele forme de apărare aeriană pe care nimeni altcineva nu le are”, mai spune experta în spațiul ex-sovietic.

Întrebată de ce crede că, totuși, Rusia nu arată a se teme de Gwermania sau Franța (deși de SUApare a se teme), jurnalista a răspuns: „Este adevărat, deși acest lucru se datorează și faptului că Europa nu a acționat niciodată ca și cum ar avea controlul asupra propriei apărări”.

„După venirea la putere a administrației Trump, Europa a pierdut șase luni așteptând ca președintele american să facă o mișcare pe care apoi nu a făcut-o.

Desigur, SUA sunt un actor important. Dar dacă aștepți SUA și crezi că SUA vor rezolva cumva problema ta, s-ar putea să aștepți prea mult”.

Este SUA de partea Europei?

„În acest moment, SUA sunt de partea lor. Avem acum un președinte al Statelor Unite care nu se consideră liderul unei alianțe democratice largi, așa cum se considerau Joe Biden, George W. Bush și Barack Obama, și de fapt toți președinții americani începând cu Franklin Roosevelt”, spune Anne Applebaum.

„Trump este într-adevăr primul președinte care nu gândește astfel.

În primul său mandat, era încă înconjurat de oameni care credeau cu tărie în alianțe. Acum nu mai este. Acum este înconjurat de oameni care sunt foarte anti-europeni. Nu cred că Trump însuși este, dar este înconjurat de alții din cabinetul său și din anturajul său imediat care nu agreează Europa și doresc ca SUA să se retragă din Europa”.

Biden

„Din punct de vedere emoțional și politic, Biden a făcut un pas important.

Nu uitați că, înainte de 2022, Ucraina nu era cu adevărat un aliat al SUA și nu exista o tradiție îndelungată de cooperare militară între SUA și Ucraina, așa cum era cazul cu restul Europei și Israelul. Așadar, schimbarea pe care a făcut-o Biden, de a înarma ucrainenii și, în cele din urmă, de a trimite armament greu, a fost una importantă.

Este adevărat că Biden și echipa sa s-au auto-descurajat în mod constant. Au decis că pot ajuta Ucraina fără a provoca Rusia. Nu au vrut să forțeze prea mult, deoarece erau speriați de amenințările nucleare rusești. Este posibil să fi existat chiar și momente în timpul războiului în care i-au reținut pe ucraineni, deoarece se temeau să provoace Rusia să lanseze un atac mai amplu.

Și, pentru a fi clar, cred că aceasta a fost o greșeală teribilă.

Dar nu subestimați ceea ce a făcut Biden.

Biden a schimbat politica externă a SUA, care nu a susținut niciodată Ucraina din punct de vedere militar, în ciuda faptului că în trecut au existat unele livrări de arme”.

Se schimbă direcția SUA?

„Opinia Statelor Unite nu se schimbă atât de mult. Majoritatea americanilor continuă să susțină Ucraina și continuă să creadă că SUA ar trebui să ajute Ucraina să câștige războiul, iar asta înseamnă lucruri diferite pentru oameni diferiți. Opinia publică susține în continuare apartenența SUA la NATO și relațiile strânse cu aliații europeni.

Opinia publică nu s-a schimbat atât de mult.

Ceea ce s-a schimbat este faptul că oamenii din Casa Albă – unii dintre ei – aparțin minorității de americani care nu vor să ajute Ucraina și care nu vor să se implice deloc în Europa – pentru prima dată din 1945”.

Despre retragerea trupelor americane din Europa

„S-ar putea întâmpla. Poate că este o chestiune de timp. Poate că era inevitabil ca acordurile încheiate la mijlocul secolului trecut să înceapă să se destrame la un moment dat.

Dar mi-e greu să spun când se va întâmpla acest lucru, deoarece ar putea fi nepopular în SUA, ar putea provoca o reacție populară și s-ar putea să fie îngrijorați de acest lucru”.

