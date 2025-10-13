Kaja Kallas a mers într-o vizită surpriză la Kiev. Despre ce va discuta șefa diplomației europene cu ucrainenii

În dimineața zilei de 13 octombrie, Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, a mers într-o vizită surpriză la Kiev.

„Ucrainenii inspiră lumea cu curajul lor. Rezistența lor necesită sprijinul nostru deplin. Astăzi mă aflu la Kiev pentru negocieri privind sprijinul financiar și militar, securitatea sectorului energetic al Ucrainei și tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimele sale de război”, a scris Kallas pe rețeaua socială X.

Pe 9 octombrie, Parlamentul European a cerut să se ridice restricțiile impuse Ucrainei de către Occident privind utilizarea sistemelor de armament furnizate acesteia împotriva țintelor militare de pe teritoriul Rusiei, „deoarece acestea sunt utilizate pentru a ataca populația Ucrainei și infrastructura civilă de importanță critică”.

În rezoluția sa, Parlamentul European „reafirmă că recentele acțiuni agresive ale Rusiei nu trebuie și nu vor descuraja UE și statele sale membre de la angajamentul lor ferm de a sprijini Ucraina în exercitarea dreptului său inalienabil la autoapărare, reamintind că securitatea Ucrainei contribuie la securitatea Europei în ansamblu; subliniază că ajutorul acordat Ucrainei pentru consolidarea capacităților sale de apărare aeriană este de o importanță crucială, deoarece reduce riscul ca drone să pătrundă pe teritoriul UE; ... invită toate statele membre să acorde imediat ajutor militar suplimentar și să se alăture achizițiilor comune de capacități suplimentare pentru Ucraina, în special muniție pentru apărarea aeriană”.

În plus, rezoluția îndeamnă statele UE să aprobe imediat propunerea Comisiei Europene privind utilizarea activelor rusești înghețate ca bază pentru un împrumut de reparații acordat Ucrainei.

Editor : A.R.