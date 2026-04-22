Kaja Kallas anunță interdicții pentru militarii ruși. UE vrea să le blocheze accesul în Europa

UE pregătește noi restricții împotriva Rusiei și intenționează să interzică accesul în spațiul comunitar pentru militarii ruși care au participat la războiul din Ucraina, a anunțat șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Propunerea urmează să fie prezentată până la reuniunea Consiliului European din iunie și face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri care vizează creșterea presiunii asupra Moscovei dar și continuarea sprijinului pentru Kiev.

Interdicții pentru militarii ruși: UE vrea să le blocheze accesul în Europa

După reuniunea Consiliului Afaceri Externe, Înaltul Reprezentant al UE pentru politică externă, Kaja Kallas, a declarat că blocul comunitar pregătește noi măsuri care vizează persoanele care au participat la războiul Rusiei, scrie Kyiv Post.

„În cele din urmă, vom veni cu propuneri pentru a restricționa accesul foștilor combatanți ruși în Uniunea Europeană până la momentul Consiliului European din iunie”, a spus ea.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a salutat planul UE de a restricționa accesul combatanților ruși. Reacționând pe platforma X, el a afirmat că măsura propusă va demonstra că participarea la războiul Rusiei are consecințe dincolo de câmpul de luptă.

„Acesta este un pas oportun și binevenit care va arăta fiecărui rus că, semnând un contract pentru a lupta într-un război de agresiune criminal împotriva Ucrainei, semnează și o interdicție de intrare în Europa”, a scris el.

El a adăugat că măsura este „justă”, susținând că cei care „poartă un război pentru a face rău Europei și statelor europene” nu ar trebui să fie lăsați să călătorească acolo, și a cerut tuturor statelor membre ale UE să sprijine inițiativa.

„Deși a fost declarat un armistițiu de Paște ortodox, Rusia nu l-a respectat”

Miniștrii de externe ai UE au reafirmat sprijinul continuu pentru Ucraina, subliniind că Rusia și-a intensificat atacurile, în ciuda anunțării unui armistițiu de Paște ortodox.

„Deși a fost declarat un armistițiu de Paște ortodox, Rusia nu l-a respectat. De fapt, și-a intensificat atacurile împotriva civililor ucraineni”, a declarat Kaja Kallas, adăugând că acest lucru arată că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, nu a renunțat la „obiectivele sale de război maximaliste”.

Miniștrii au convenit că sprijinul militar și financiar pentru Kiev trebuie să continue până când Rusia își schimbă cursul.

Uniunea Europeană a instruit deja peste 90.000 de militari ucraineni în cadrul misiunii EUMAM și dezvoltă un nou „al patrulea pilon” al garanțiilor de securitate, axat pe reforma apărării, amenințările cibernetice și veterani.

Pachet de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și noi măsuri

Kallas a mai spus că există un nou impuls în interiorul UE, după alegerile din Ungaria, exprimându-și încrederea că un pachet de împrumuturi de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina ar putea fi aprobat în următoarele 24 de ore.

Miniștrii au avansat, de asemenea, discuțiile privind un al 20-lea pachet de sancțiuni și revizuirea unor decizii blocate anterior, inclusiv finanțarea prin Facilitatea Europeană pentru Pace.

Dincolo de front, UE își intensifică eforturile împotriva operațiunilor de influență rusești. Au fost aprobate noi sancțiuni care vizează campaniile de dezinformare din interiorul blocului comunitar, iar măsurile restrictive împotriva actorilor care destabilizează Republica Moldova au fost prelungite.

„Războaiele nu sunt purtate doar cu drone și rachete”, a spus Kallas. „Trebuie, de asemenea, să continuăm să respingem tentativele de destabilizare ale Moscovei.”

UE a transmis și un semnal politic și cultural împotriva Rusiei, opunându-se participării acesteia la platforme internaționale precum Bienala de la Veneția și planificând reducerea finanțării aferente.

Îngrijorări privind cooperarea militară dintre Moscova și Teheran

Referindu-se la Orientul Mijlociu, Kallas a subliniat îngrijorările tot mai mari legate de cooperarea militară dintre Moscova și Teheran, menționând că dronele iraniene folosite împotriva țărilor din Golf ar putea include îmbunătățiri tehnologice rusești.

„Dronele iraniene folosite împotriva partenerilor noștri din Golf includ, cel mai probabil, îmbunătățiri tehnologice rusești”, a spus Kallas, adăugând că UE colaborează cu partenerii regionali pentru a contracara această amenințare, inclusiv printr-o posibilă coordonare a sancțiunilor.

