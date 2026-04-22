Live TV

Kaja Kallas anunță interdicții pentru militarii ruși. UE vrea să le blocheze accesul în Europa

Data publicării:
photo-collage.png (43)
Kaja Kallas. Foto: Profimedia Images
Din articol
UE pregătește noi restricții împotriva Rusiei și intenționează să interzică accesul în spațiul comunitar pentru militarii ruși care au participat la războiul din Ucraina, a anunțat șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Propunerea urmează să fie prezentată până la reuniunea Consiliului European din iunie și face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri care vizează creșterea presiunii asupra Moscovei dar și continuarea sprijinului pentru Kiev.

După reuniunea Consiliului Afaceri Externe, Înaltul Reprezentant al UE pentru politică externă, Kaja Kallas, a declarat că blocul comunitar pregătește noi măsuri care vizează persoanele care au participat la războiul Rusiei, scrie Kyiv Post.

În cele din urmă, vom veni cu propuneri pentru a restricționa accesul foștilor combatanți ruși în Uniunea Europeană până la momentul Consiliului European din iunie”, a spus ea.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a salutat planul UE de a restricționa accesul combatanților ruși. Reacționând pe platforma X, el a afirmat că măsura propusă va demonstra că participarea la războiul Rusiei are consecințe dincolo de câmpul de luptă.

Acesta este un pas oportun și binevenit care va arăta fiecărui rus că, semnând un contract pentru a lupta într-un război de agresiune criminal împotriva Ucrainei, semnează și o interdicție de intrare în Europa”, a scris el.

El a adăugat că măsura este „justă”, susținând că cei care „poartă un război pentru a face rău Europei și statelor europene” nu ar trebui să fie lăsați să călătorească acolo, și a cerut tuturor statelor membre ale UE să sprijine inițiativa.

„Deși a fost declarat un armistițiu de Paște ortodox, Rusia nu l-a respectat”

Miniștrii de externe ai UE au reafirmat sprijinul continuu pentru Ucraina, subliniind că Rusia și-a intensificat atacurile, în ciuda anunțării unui armistițiu de Paște ortodox.

Deși a fost declarat un armistițiu de Paște ortodox, Rusia nu l-a respectat. De fapt, și-a intensificat atacurile împotriva civililor ucraineni”, a declarat Kaja Kallas, adăugând că acest lucru arată că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, nu a renunțat la „obiectivele sale de război maximaliste”.

Miniștrii au convenit că sprijinul militar și financiar pentru Kiev trebuie să continue până când Rusia își schimbă cursul.

Uniunea Europeană a instruit deja peste 90.000 de militari ucraineni în cadrul misiunii EUMAM și dezvoltă un nou „al patrulea pilon” al garanțiilor de securitate, axat pe reforma apărării, amenințările cibernetice și veterani.

Pachet de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și noi măsuri

Kallas a mai spus că există un nou impuls în interiorul UE, după alegerile din Ungaria, exprimându-și încrederea că un pachet de împrumuturi de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina ar putea fi aprobat în următoarele 24 de ore.

Miniștrii au avansat, de asemenea, discuțiile privind un al 20-lea pachet de sancțiuni și revizuirea unor decizii blocate anterior, inclusiv finanțarea prin Facilitatea Europeană pentru Pace.

Dincolo de front, UE își intensifică eforturile împotriva operațiunilor de influență rusești. Au fost aprobate noi sancțiuni care vizează campaniile de dezinformare din interiorul blocului comunitar, iar măsurile restrictive împotriva actorilor care destabilizează Republica Moldova au fost prelungite.

Războaiele nu sunt purtate doar cu drone și rachete”, a spus Kallas. „Trebuie, de asemenea, să continuăm să respingem tentativele de destabilizare ale Moscovei.”

UE a transmis și un semnal politic și cultural împotriva Rusiei, opunându-se participării acesteia la platforme internaționale precum Bienala de la Veneția și planificând reducerea finanțării aferente.

Îngrijorări privind cooperarea militară dintre Moscova și Teheran

Referindu-se la Orientul Mijlociu, Kallas a subliniat îngrijorările tot mai mari legate de cooperarea militară dintre Moscova și Teheran, menționând că dronele iraniene folosite împotriva țărilor din Golf ar putea include îmbunătățiri tehnologice rusești.

Dronele iraniene folosite împotriva partenerilor noștri din Golf includ, cel mai probabil, îmbunătățiri tehnologice rusești”, a spus Kallas, adăugând că UE colaborează cu partenerii regionali pentru a contracara această amenințare, inclusiv printr-o posibilă coordonare a sancțiunilor.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
Tudorel Toader la o sedinta
2
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
grindeanu bolojan
3
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
4
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
5
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
Soția lui Thomas Neubert nu s-a putut abține. A scris 3 cuvinte, după ce Mirel Rădoi a plecat de la FCSB
Digi Sport
Soția lui Thomas Neubert nu s-a putut abține. A scris 3 cuvinte, după ce Mirel Rădoi a plecat de la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Papa Leon
Din Africa, papa Leon critică războaiele și exploatarea resurselor care alimentează conflictele: „Compromit grav viitorul umanității”
Ursula von der Leyen.
Zeci de mii de copii ucraineni, deportați în Rusia. UE convoacă o reuniune la nivel înalt la Bruxelles: „Moscova a furat copilării”
delfini
Situație alarmantă pe litoral: 23 de delfini au eșuat, în ultimele zile, pe plajele din Constanța. Care ar putea fi cauzele
volodimir zelenski la birou
Zelenski respinge ideea retragerii din Donbas: „Ar însemna o înfrângere strategică pentru Ucraina
soldat israelian loveste cu un ciocan capul unei statui al lui iisus hristos
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului. Armata confirmă autenticitatea fotografiei
Recomandările redacţiei
INSTANT_CONSULTARI_PSD_71_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu, după consultările cu Nicușor Dan: Am spus că una...
ilie bolojan parlament
România, între stabilizare fiscală și instabilitate politică...
Auf einem Laptop wurde eine Karte der Straße von Hormus mit Echtzeit-Schiffsbewegungen von MarineTraffic aufgerufen. Dav
Război în Orientul Mijlociu, ziua 54. Navă container sub focuri de...
oana-gheorghiu
Criză politică la Palatul Victoria. Vicepremierul Oana Gheorghiu vine...
Ultimele știri
Vreme rea în aproape toată țara: ANM anunță vânt puternic, brumă și ninsori. Zonele vizate de cod portocaliu și galben HARTĂ
Cel mai mare producător mondial de prezervative avertizează asupra creșterii prețurilor din cauza războiului din Iran
Dobânzile la credite ar putea fi plafonate, potrivit unui proiect depus de AUR în Parlament. Ce măsuri prevede inițiativa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Taurului aduce răsturnări de situație. Patru zodii sunt vizate de schimbări majore
Cancan
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Fanatik.ro
Patronul de la Ferma Dacilor e dator vândut. Ce sumă uriașă are de achitat Cornel Dinicu unui recuperator de...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Revine Thomas Neubert la FCSB după ce a fost dat afară de Mirel Rădoi? Verdictul lui Mihai Stoica
Adevărul
Îşi poate permite PNL să-l sacrifice pe Ilie Bolojan? Analist: „Dacă ar dansa cum le cântă pesediștii, ar fi...
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Ce a răspuns Ozana Barabancea când a fost întrebată cum se simte fiul ei, care a făcut infarct la doar 24 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Ce înseamnă să fii un mitocan”. Țiriac a rămas ”mască”: ”Uite, mă, Camelia” / ”Ion, nu e ăla!”
Pro FM
Oana Radu, într-o rochie cu un decolteu imposibil de ignorat după ce a vorbit despre lupta cu kilogramele în...
Film Now
Actriţe care au jucat rolul reginei Elisabeta a II-a. Cine a semănat cel mai bine cu ea?
Adevarul
Termocentrala Paroșeni, inaugurată acum 70 de ani. Ce se va întâmpla cu vechiul colos energetic după...
Newsweek
Pensiile vin cu întârziere în luna mai. În ce zile pensionarii vor primi ajutoarele de 500 de lei la pensie?
Digi FM
Premierul Bolojan, în şedinţa PNL: „E greu să fii credibil, dacă ţii de cutiile de pantofi, penthouse-uri şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Denise Richards, mesaj sfâșietor după moartea fostului ei iubit, Patrick Muldoon: „Nu-mi pot imagina viața...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment