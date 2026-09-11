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Kaja Kallas cere Europei să-și accelereze pregătirea militară: „2030 este prea târziu. Amenințările se intensifică”

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Kaja Kallas.
Kaja Kallas. Foto: Profimedia Images
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UE trebuie să-și accelereze pregătirile în domeniul apărării, în condițiile în care amenințările la adresa Europei se intensifică, avertizează Kaja Kallas. Șefa diplomației europene consideră că obiectivul privind pregătirea militară până în 2030 este deja „prea târziu” și atrage atenția că Rusia continuă să escaladeze și să testeze limitele, relatează EFE și Agerpres.

„Examinăm starea de pregătire a apărării pentru 2030 şi mi se pare că este prea târziu”, a declarat Kallas într-un interviu publicat vineri de ziarul belgian Le Soir.

Fostul premier al Estoniei a avertizat, de asemenea, că a vorbi despre „atacuri hibride” poate fi limitativ pentru a descrie ceea ce se întâmplă și a susținut că Rusia „nu încetează să escaladeze şi testează până unde poate merge”.

„Atacuri hibride sunt o definiţie cam vagă a ceea ce se întâmplă cu adevărat”, a afirmat Kallas, care a subliniat că UE analizează ce altceva se poate face în domeniul apărării și a denunțat faptul că există „diplomaţi care de fapt nu sunt diplomaţi” și care, din ambasade, recrutează infractori mărunți pentru a comite acte de sabotaj.

Vicepreședinta Comisiei Europene a asigurat, de asemenea, că „ameninţările se intensifică” și că atacurile au ajuns deja pe teritoriul european, așa că, în opinia ei, „trebuie să acţionăm mai repede”.

Kaja Kallas a explicat că acesta a fost motivul pentru care a propus recent crearea unui grup de nivel înalt, format din experți, care să poată propune măsuri concrete pentru a accelera pregătirea europeană în materie de apărare. A recunoscut însă că inițiativa s-a confruntat cu o opoziție puternică din partea unor state membre, ceea ce a determinat-o să anuleze prezentarea și lansarea grupului.

„Statele membre s-au opus cu adevărat acestei idei. Foarte bine, să căutăm alte soluţii. Dar nu renunţ la acest obiectiv: trebuie să acţionăm mai repede”, a adăugat șefa diplomației europene.

Editor : Ș.A.

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