Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a cerut miercuri exercitarea unei presiuni suplimentare asupra Rusiei pentru a asigura succesul inițiativei conduse de SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, anunță The Guardian.

„Pentru a asigura cel mai bun rezultat pentru Ucraina și Europa, trebuie să menținem cursul, dar să accelerăm ritmul”, a declarat Kallas după o discuție cu miniștrii de Externe ai UE și omologul lor ucrainean, Andrii Sybiha. „Aceasta înseamnă mai multe sancțiuni pentru a priva Rusia de mijloacele de luptă și mai mult sprijin militar și financiar pentru Ucraina”, a adăugat ea.

Kallas a subliniat că, în prezent, nu există indicii că Rusia ar fi dispusă să accepte un armistițiu, dar că obiectivul de a pune Moscova într-o poziție în care să fie nevoită să negocieze se apropie. „Ofensiva de vară a Rusiei a eșuat. Sancțiunile impuse de SUA și UE au un impact enorm asupra economiei ruse”, a afirmat ea, adăugând că economia și veniturile din energie ale Moscovei sunt în scădere.

„Rusia clar pierde bani și trupe”, a afirmat Kallas. „Dacă Rusia ar fi putut cuceri Ucraina pe cale militară, ar fi făcut-o deja”.

Însă, întrucât președintele rus Vladimir Putin nu își poate atinge obiectivele pe câmpul de luptă, „va încerca să negocieze pentru a-și atinge scopul”, a susținut Kallas.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Kievul trebuie să primească tot sprijinul posibil în eforturile de pace în curs, a afirmat ea. „Rareori există războaie în lume în care situația să fie atât de clară ca în acest caz. Avem un agresor și o victimă. Accentul ar trebui pus pe ceea ce trebuie să facă Rusia, agresorul, și nu pe ceea ce trebuie să sacrifice Ucraina, victima”.

Bruxellesul va prezenta planuri privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru UcrainaÎn cadrul dezbaterii în curs privind utilizarea activelor rusești înghețate în UE pentru Ucraina, Kallas a solicitat o decizie rapidă. Așa-numitul împrumut de reparații este „cea mai clară modalitate” de a acoperi nevoile financiare ale Ucrainei pentru 2026 și 2027, a explicat ea.

„Ar transmite Moscovei un mesaj foarte clar că nu poate să ne aștepte să renunțăm și că trebuie să luăm această decizie rapid”, a declarat Kallas.

Şefa diplomaţiei europene cere Rusiei să reducă bugetul alocat armatei, pentru a garanta astfel sfârşitul Războiului din Ucraina, relatează Reuters.

„Dacă vrem să împiedicăm continuarea acestui război, trebuie să limităm în mod imperativ atât eforturile armatei ruse, cât şi ale bugetului său militar”, a declarat unor jurnalişti Kallas.

Orice acord de pace în Ucraina este imperativ necesar să conţină concesii din partea Rusiei, cere Kaja Kallas.

Citește și Uniunea Europeană protestează vehement față de planul de pace Trump-Putin: „Ucrainenii şi europenii trebuie să fie implicaţi”

Editor : C.A.