Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice: „Publicul nostru are și el o mândrie”

Oamenii care l-au huiduit pe vicepreședintele SUA JD Vance la Jocurile Olimpice de Iarnă au dat dovadă de „mândrie europeană” în urma unei serii de comentarii critice la adresa Europei din partea oficialilor americani, a declarat luni diplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, relatează Politico.

Vance și soția sa, Usha Vance, au fost întâmpinați cu huiduieli și fluierături la stadionul San Siro din Milano săptămâna trecută, când au apărut pentru scurt timp pe un ecran gigant fluturând steaguri americane în timpul ceremoniei de deschidere.

Întrebată despre huiduieli în emisiunea Europe Today de la Euronews, șefa politicii externe a blocului, Kaja Kallas, a spus: „Ei bine, cred că am auzit multe cuvinte nu tocmai plăcute din partea Statelor Unite cu privire la Europa”.

„Desigur, publicul nostru are și el o mândrie, o mândrie europeană. Așa se vede”, a adăugat ea.

Remarcile reflectă starea tensionată a relațiilor dintre UE și SUA înaintea Conferinței de securitate de la Munchen (MSC) din această săptămână, la care liderii europeni urmează să se întâlnească cu membri ai administrației președintelui american Donald Trump.

Anul trecut, la MSC, Vance a șocat mulți europeni cu comentarii critice la adresa UE, pe care a acuzat-o că înăbușă libertatea de exprimare și riscă să șteargă civilizația din cauza migrației.

Vance și alți oficiali ai administrației Trump au continuat cu alte comentarii denigratoare, vicepreședintele acuzând recent europenii de standarde duble în modul în care tratează reprezentanții SUA.

„Europenii sunt atât de prietenoși în privat și sunt dispuși să facă multe concesii, iar apoi, în public, ne atacă și spun: «Nu vom colabora cu americanii. Nu vom face nimic cu americanii»”, a declarat Vance într-un interviu publicat sâmbătă, acordat prezentatoarei de talk-show Megyn Kelly. „Îmi pare rău. Totul este fals.”

Aceste comentarii au venit după ce Trump a amenințat că va ocupa Groenlanda, un teritoriu danez autonom din Arctica.

În ciuda invitației, Vance nu intenționează să participe la ediția din acest an a MSC, potrivit informațiilor publicate de Bloomberg și Fox News. În schimb, secretarul de stat Marco Rubio va conduce delegația SUA la conferință, a declarat luni reporterilor din Berlin președintele MSC, Wolfgang Ischinger.

Editor : A.M.G.