Kaja Kallas reacționează la criticile privind libertățile din Europa: Ar trebui îndreptate în altă parte, „poate către Rusia”

Data publicării:
sefa diplomatiei ue
Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate al Uniunii Europene / Foto: Profimedia Images

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat marți că criticile aduse libertăților din blocul comunitar ar trebui îndreptate în altă parte, „poate către Rusia”, referindu-se la documentul strategic al Casei Albe care critică politicile UE, relatează Reuters.

„Uniunea Europeană este însăși esența libertății”, a declarat Kallas, adresându-se unei comisii a Parlamentului European.

„Criticile privind libertățile de aici ar trebui să vizeze o altă direcție. Poate către Rusia, unde disidența este interzisă, unde mass-media liberă este interzisă, unde opoziția politică este interzisă, unde X sau Twitter, așa cum le cunoaștem, sunt, de fapt, interzise”, a spus ea, referindu-se și la criticile oficialilor americani după ce autoritățile de reglementare din domeniul tehnologiei din UE au impus o amendă platformei sociale X.

Întrebată despre criticile americane, Kallas a răspuns că „mi se pare că sunt menite să fie o provocare”. Kallas a reiterat, de asemenea, că Statele Unite rămân cel mai mare aliat al Europei.

Amintim că noua strategie de securitate a SUA, publicată joi, susține că UE înăbușă libertatea de exprimare și zdrobește suveranitatea națională, în timp ce „creează conflicte” prin politicile sale de migrație. 

Documentul prezintă o viziune a politicii americane în concordanță cu o mare parte din retorica mișcării MAGA a lui Trump, precum și cu cea a partidelor eurosceptice și anti-migrație aliate din Europa.

Trei teme ies în evidență în strategia de apărare a SUA. Cum vede Donald Trump relațiile internaționale - amenințări și oportunități

Donald Trump, atac virulent la adresa partenerilor europeni: „Nu vor mai fi țări viabile”

