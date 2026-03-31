Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politică de securitate, Kaja Kallas, precum şi o serie de alţi miniştri de externe din ţări membre ale UE au sosit marţi în Ucraina pentru a aduce un omagiu victimelor civile ale masacrului comis de armata rusă în primele zile ale invaziei în localitatea Bucea, o suburbie a capitalei ucrainene.

Sosirea şefei diplomaţiei europene la Kiev a fost anunţată pe X de ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, care a întâmpinat în cursul dimineţii mai mulţi omologi europeni sosiţi în capitala Ucrainei. El nu a precizat câţi miniştri se vor afla marţi în Ucraina sau ce ţări vor fi reprezentate la acţiunile comemorative.

Sibiga a postat o înregistrare video cu sosirea înalţilor demnitari străini, între care Kaja Kallas, ministrul german de externe Johann Wadephul şi cel italian Antonio Tajani.

„Este bine să fiu astăzi la Kiev alături de miniștrii de externe europeni. Fiecare vizită este o amintire puternică a curajului și rezilienței Ucrainei. Europa este alături de voi. Vom continua să oferim sprijin militar, financiar, energetic și umanitar. Și vom face tot ce ne stă în putere pentru a asigura tragerea la răspundere deplină a Rusiei pentru crimele sale”, a transmis și șefa diplomației europene.

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, şi-a anunţat şi el vizita în capitala Ucrainei, postând fotografii de la sosire. De altfel, Sikorski a anunţat întrunirea Consiliului Afaceri Externe marţi la Kiev.

„Astăzi comemorăm o dată tristă, masacrul de la Bucea. Într-o zi ca aceasta, fotografii îngrozitoare cu civili masacraţi au cutremurat lumea”, afirmă ministrul ucrainean de externe pe X, cerând ca Rusia să fie obligată să răspundă pentru aceste crime şi pentru altele comise în cursul invaziei în Ucraina.

Sibiga a amintit, de asemenea, că eliberarea localităţii Bucea, care a permis armatei ucrainene să descopere crimele comise de ruşi în timpul ocupării oraşului, a marcat, de asemenea, începutul recuceririi de către forţele ucrainene a întregii regiuni din jurul capitalei Kiev. „Ucraina ştie cum să câştige”, mai scrie Sibiga în mesajul său.

