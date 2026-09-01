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Kaja Kallas spune că eforturile de dezamorsare a crizei din Ormuz „nu au dat rezultate”: „Libertatea de navigație trebuie respectată”

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Kaja Kallas. Foto: Profimedia
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Şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas a declarat marți că eforturile diplomatice de a dezamorsa criza din Strâmtoarea Ormuz „nu au dat rezultate până în prezent”, relatează Politico.

În cadrul unei declarații făcute în fața jurnaliștilor din Wicklow, Irlanda, înaintea unei reuniuni informale a miniștrilor apărării din UE, Kallas a afirmat că „libertatea de navigație trebuie respectată”, insistând asupra faptului că navelor nu ar trebui să li se perceapă taxe pentru utilizarea rutelor care erau anterior deschise.

„Pentru noi este important ca aceste rute, care au fost deschise și înainte, să nu fie supuse niciunui tip de taxă de trecere sau altă taxă”, a adăugat ea. Miniștrii vor discuta, de asemenea, despre protejarea infrastructurii submarine esențiale.

Declarațiile sale vin după ce, duminică, forțele americane au lovit poziții iraniene în apropierea insulei Larak. Washingtonul a afirmat că membri ai Gărzii Revoluționare Iraniene se pregăteau să lanseze rachete care transportau mine marine în strâmtoare, la doar câteva zile după ce președintele american Donald Trump a declarat că Marina SUA a curățat ruta maritimă internațională de mine.

Liderul de la Casa Albă a declarat în repetate rânduri că strâmtoarea este deschisă și a afirmat că săptămâna trecută au trecut prin ea 24 de nave. Totuși, acest număr reprezintă doar o mică parte din cele aproximativ 130 de nave care traversau strâmtoarea în fiecare zi înainte de război, iar traficul comercial se desfășoară în continuare la un nivel redus.

Între timp, Iranul și Omanul au purtat discuții cu privire la un coridor temporar pentru transportul maritim comercial, care ar putea implica taxe de securitate — un acord care contravine în mod direct cererii lui Kallas privind libera trecere.

Pentru Europa, miza este imediată. Aproximativ o cincime din petrolul mondial și peste 20% din comerțul cu GNL trec, în mod normal, prin strâmtoarea Ormuz, ceea ce înseamnă că o întrerupere prelungită riscă să determine creșterea prețurilor la energie și a inflației.

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Editor : A.M.G.

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