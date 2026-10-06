Kievul are nevoie urgentă de sute de adăposturi pentru civili. Promisiunea lui Vitali Kliciko, departe de a fi îndeplinită

Promisiunea făcută în septembrie de primarul Kievului, Vitali Kliciko, potrivit căreia capitala Ucrainei urma să primească „40 până la 50” de adăposturi mobile „în decurs de o lună”, este departe de a fi îndeplinită. Date făcute publice pe 6 octombrie arată că doar 14 astfel de adăposturi ar urma să ajungă până la sfârșitul anului, reșatează Kyiv Independent.

„Am achiziționat deja adăposturi și, în decurs de o lună, primul lot, aproximativ, din câte îmi amintesc, 40 sau 50 de unități, va fi amplasat în stațiile de transport unde nu există în apropiere adăposturi permanente. Și continuăm acest program”, declara Kliciko pe 12 septembrie.

Administrația de Stat a orașului Kiev (KMDA) a transmis însă publicației Slidstvo.info, pe 6 octombrie, că numărul adăposturilor care vor ajunge în oraș va fi mult mai mic, iar termenul mult mai lung, în ciuda declarației lui Kliciko potrivit căreia unele dintre acestea fuseseră deja cumpărate.

În prezent, în Kiev funcționează doar patru adăposturi mobile, toate instalate de organizații private, potrivit Slidstvo.info. Serviciul de presă al KMDA a precizat că orașul are nevoie de cel puțin 620 de adăposturi mobile și 7.894 de adăposturi convenționale.

Compania municipală de transport Kyivpastrans ar urma să achiziționeze cele 14 adăposturi mobile după aprobarea noului său plan financiar, relatează Slidstvo.info. Noile structuri vor fi amplasate la sediile Kyivpastrans și la capetele liniilor de transport public.

Costurile totale sunt estimate la aproximativ 54,2 milioane de grivne, echivalentul a circa 1,2 milioane de dolari, TVA inclus. Un singur adăpost cu o capacitate de 50 de persoane costă aproximativ 4,8 milioane de grivne, adică în jur de 107.000 de dolari, potrivit Slidstvo.info.

Bugetul orașului pentru siguranță publică și protecție civilă pentru perioada 2027-2029 este de 300 de milioane de grivne. Potrivit administrației orașului, administrațiile mai multor districte ale capitalei nu au solicitat finanțare pentru adăposturi mobile atunci când a fost elaborat bugetul municipal, iar municipalitatea nu a cumpărat ea însăși niciun astfel de adăpost, relatează Slidstvo.info.

Administrația municipală a Kievului alocă fonduri pentru adăposturile din capitală, însă cele zece administrații de district sunt responsabile de realizarea lucrărilor de construcție și reparații care le revin.

Administrațiile districtuale nu sunt însă subordonate direct primarului. Conducătorii acestora sunt numiți și demiși de președintele Ucrainei, la propunerea Cabinetului de Miniștri.

De asemenea, proprietarii și administratorii individuali ai unor imobile sunt responsabili pentru întreținerea anumitor facilități din rețeaua de adăposturi.

Rețeaua de adăposturi de protecție civilă din Kiev cuprinde în prezent 4.385 de spații, potrivit informațiilor furnizate de KMDA publicației Kyiv Independent.

Aproape nouă din zece sunt clasificate drept „adăposturi de bază”, pe care legislația ucraineană nu le consideră structuri de protecție pentru apărarea civilă. Este vorba, de regulă, despre subsoluri, demisoluri și alte spații subterane adaptate pentru ca oamenii să se poată refugia în timpul unui atac. Acestea nu sunt construite special ca adăposturi și oferă un nivel redus de protecție.

Într-un răspuns transmis Kyiv Independent, administrația orașului a precizat că 397 de astfel de spații din capitală necesită în prezent lucrări pentru a îndeplini standardele de pregătire.

Editor : M.I.