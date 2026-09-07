Kievul își face rezerve de alimente și apă înaintea iernii. Autoritățile se pregătesc pentru pene prelungite de curent

Kievul își consolidează rezervele de alimente și apă potabilă înaintea iernii 2026-2027, în condițiile în care Ucraina se pregătește pentru noi atacuri rusești asupra infrastructurii energetice. Autoritățile capitalei se pregătesc pentru eventuale întreruperi prelungite ale alimentării cu energie și pentru alte situații de urgență și anunță că vor acorda prioritate persoanelor vulnerabile, arată Kyiv Post.

Kievul constituie rezerve de alimente și apă potabilă pentru a se pregăti pentru eventuale întreruperi prelungite ale alimentării cu energie electrică și pentru alte situații de urgență care ar putea apărea pe parcursul iernii următoare, a anunțat luni, 7 septembrie, Administrația de Stat a orașului Kiev.

Orașul va acorda prioritate sprijinirii locuitorilor cu venituri reduse și persoanelor aflate în situații dificile, potrivit lui Oleh Kuiavskyi, director adjunct al Administrației de Stat a orașului Kiev.

Kievul a constituit deja rezerve de produse alimentare esențiale, în cadrul pregătirilor pentru sezonul de toamnă și iarnă 2026-2027. Proviziile sunt destinate să asigure accesul locuitorilor la alimente de bază în cazul în care întreruperile din sistemul energetic afectează funcționarea orașului.

Rezervele vor fi utilizate și la „Punctele de Invincibilitate” în timpul întreruperilor prelungite de curent, pentru a veni în sprijinul persoanelor afectate de situații de urgență și pentru a asigura hrana lucrătorilor implicați în intervențiile de urgență și în alte operațiuni urgente.

Cu sprijinul organizațiilor caritabile și civice, Kievul poate organiza mese calde pentru până la 25.000 de persoane, a precizat administrația orașului.

Autoritățile intenționează, de asemenea, să achiziționeze încă 20.000 de pachete alimentare, care să poată fi distribuite în cazul producerii unei situații de urgență.

Pregătirile sunt coordonate de Cartierul General Umanitar

Pregătirile sunt coordonate prin intermediul Cartierului General Umanitar al Kievului, înființat în februarie 2022 pentru a coordona activitatea administrației orașului, a autorităților raionale, a companiilor municipale, a organizațiilor caritabile și a donatorilor internaționali.

Sediul central are responsabilitatea de a monitoriza și distribui resursele, precum și de a organiza asistența de urgență în cazul în care situația de securitate se deteriorează sau apar nevoi critice.

„Securitatea alimentară în capitală nu înseamnă doar să dispunem de rezervele necesare, ci și să avem un sistem clar de distribuire și livrare a acestora către cei care au cea mai mare nevoie de ajutor”, a declarat Kuiavskyi.

El a adăugat că orașul își consolidează rezervele în perspectiva unor posibile provocări în perioada de toamnă și iarnă și continuă să organizeze piețe agricole în întreg Kievul.

Ucraina se pregătește pentru o nouă iarnă în război

Anunțul autorităților de la Kiev vine în contextul în care Ucraina se pregătește pentru o nouă iarnă sub amenințarea războiului continuu al Rusiei.

Infrastructura energetică a țării rămâne o țintă-cheie a atacurilor rusești, iar eventualele lovituri asupra instalațiilor de producere și distribuție a energiei pot provoca întreruperi ale alimentării cu electricitate.

În acest context, autoritățile capitalei își pregătesc din timp rezervele de alimente și apă și stabilesc mecanismele prin care acestea să poată ajunge rapid la populație în cazul unor situații de urgență.

Măsurile vizează atât sprijinirea locuitorilor vulnerabili, cât și asigurarea resurselor necesare pentru persoanele care intervin în situații de urgență și pentru funcționarea serviciilor esențiale ale orașului.

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Editor : C.A.