Ziarul francez Le Monde a relatat că Kirill Dmitriev, reprezentantul Kremlinului în negocierile cu Washingtonul privind războiul ruso-ucrainean, s-a aflat la Paris pe 7 ianuarie.

O sursă a Le Monde familiarizată cu subiectul a declarat că Dmitriev a fost văzut pe Rue du Faubourg Saint-Honoré.

Palatul Élysée a negat informațiile potrivit cărora Dmitriev ar fi vizitat palatul prezidențial a doua zi după întâlnirea liderilor Coaliției, care a avut loc la Paris pe 6 ianuarie. La această întâlnire au participat președintele Volodimir Zelenski, trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele lui Trump, Jared Kushner.

Le Monde a afirmat că Dmitriev a fost primit la Ambasada SUA din Paris, situată în apropierea Palatului Élysée.

La 7 ianuarie, delegația ucraineană se afla încă la Paris, unde a avut întâlniri cu echipa americană, după cum a raportat Rustem Umierov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei.

Umierov a mai declarat pe 7 ianuarie că echipa ucraineană a ținut consultări cu consilierii de securitate națională din Franța, Marea Britanie, Germania, Italia, Polonia și Turcia, cu participarea SUA, NATO, Comisiei Europene și Consiliului European.

