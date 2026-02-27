Kirilo Budanov susține că Ucraina nu va accepta concesii teritoriale: „Să creăm condiții care să ducă la dispariția Rusiei ca imperiu”

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei își are rădăcinile în ambițiile imperiale vechi de secole, care nu s-au schimbat în ciuda schimbărilor de regim, a declarat Kirilo Budanov, șeful biroului prezidențial al Ucrainei. Într-un interviu acordat publicației arabe Al-Modon, el a susținut că securitatea durabilă pentru Ucraina și Europa va fi posibilă numai atunci când Rusia va înceta să mai existe ca imperiu, respingând ferm orice concesii teritoriale către Moscova, relatează Kyiv Post.

Budanov a remarcat că războiul durează, de fapt, de 12 ani – din 2014 – mai mult decât Primul și Al Doilea Război Mondial la un loc. În acest timp, a spus el, Rusia s-a slăbit din punct de vedere economic, politic și demografic, dar ambițiile sale imperiale au rămas intacte.

„Schimbarea regimurilor în Rusia nu a schimbat esența acesteia”, a spus el, adăugând că nici sistemul țarist, nici cel sovietic, nici cel actual nu au acordat prioritate îmbunătățirii vieții cetățenilor. „Politica actualului președinte rus nu diferă prea mult de politica din perioada țaristă sau sovietică”.

Potrivit șefului de cabinet al lui Zelenski, Rusia nu se va transforma doar prin procese interne.

„Ar trebui să creăm condiții care să ducă la dispariția Rusiei ca imperiu”, a spus el, sugerând că în locul său ar putea apărea în cele din urmă mai multe state naționale regionale. „Numai atunci Ucraina, Europa și întreaga lume se vor simți mai în siguranță”.

El a subliniat că ucrainenii nu vor accepta concesii teritoriale. Problema teritoriului, a spus el, a rămas centrală în cadrul recentelor discuții trilaterale de la Geneva, la care au participat și Statele Unite.

„Teritoriile sunt problema principală. Tot restul este secundar”, a spus Budanov, exprimându-și încrederea că toate teritoriile ocupate vor fi eliberate în cele din urmă.

El a adăugat că obiectivul final al Kremlinului nu se limitează la anumite regiuni, ci cuprinde întreaga Ucraină.

„Este naiv să credem că Moscova, după ce a cucerit unele teritorii fără luptă, va renunța la ambițiile sale expansioniste. Prin urmare, singurul factor de descurajare real este armata ucraineană.”

Budanov a respins posibilitatea unui „scenariu coreean”, afirmând că societatea ucraineană nu ar accepta niciodată un astfel de rezultat: „Sunt convins că poporul ucrainean va respinge orice propuneri privind teritoriul nostru. Toate teritoriile ocupate sunt ocupate doar temporar și vor fi inevitabil eliberate în timp.”

El a subliniat, de asemenea, că Rusia nu a reușit să ocupe în totalitate nicio regiune ucraineană în cei 12 ani de război și și-a exprimat încrederea că acest lucru nu se va schimba.

Deși se concentrează pe negocieri, Budanov a declarat că discuțiile despre potențialele alegeri prezidențiale în timpul unui ipotetic armistițiu sunt premature: „Sarcina mea acum este să stabilesc un proces de negociere eficient. Discuțiile despre alegeri în circumstanțele actuale sunt inutile”.

Potrivit șefului biroului prezidențial al Ucrainei, Rusia va fi în cele din urmă forțată să accepte garanțiile de securitate pentru Ucraina susținute de SUA în timpul negocierilor, „fie că îi place sau nu”. El a adăugat că planul președintelui american Donald Trump a făcut ca, pentru prima dată de la începutul invaziei pe scară largă, să fie posibilă discutarea perspectivei unei păci reale.

Budanov a susținut că presiunea economică asupra Rusiei trebuie să continue chiar și după încetarea ostilităților, pentru a împiedica Moscova să-și reconstruiască capacitățile militare. El a mai spus că activele înghețate ale Rusiei și veniturile viitoare ar trebui direcționate către reparații pentru Ucraina.

În ceea ce privește posibilitatea încheierii războiului până în vară, Budanov a descris procesul ca fiind „complex și cu multiple fațete” , ceea ce face imposibilă stabilirea unui calendar precis.

„Desigur, facem tot posibilul pentru a accelera acest proces”, a adăugat el.

Editor : A.M.G.