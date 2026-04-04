Kosovo intră în impas politic: șefa Parlamentului, Albulena Haxhiu, a preluat funcția de președinte interimar

Șefa Parlamentului din Kosovo, Albulena Haxhiu, a devenit preşedintă interimară sâmbătă, pe fondul unei crize politice, după ce membrii legislativului nu au reuşit să aleagă un succesor în locul preşedintelui Vjosa Osmani, informează AFP, citat de Agerpres.



În ciuda victoriei în două alegeri generale, partidul prim-ministrului Albin Kurti nu a reuşit în martie să obţină sprijinul necesar în parlamentul profund divizat pentru candidatul său la preşedinţie.



Acum, în calitate de preşedinte interimar, Haxhiu, din partidul de guvernământ Vetevendosje (n.r. VV, social-democrat), s-a declarat încrezătoare că „Adunarea va alege un nou preşedinte cât mai curând posibil”.



Această perioadă de interimat poate dura teoretic şase luni, dar la sfârşitul lunii martie, Curtea Constituţională a stabilit 28 aprilie ca termen limită pentru alegerea unui nou preşedinte.



Dacă acest lucru nu se întâmplă, noi alegeri parlamentare anticipate trebuie organizate în termen de 45 de zile.



Preşedintele Kosovo este ales pentru un mandat de cinci ani cu o majoritate de două treimi din cei 120 de membri ai Adunării.



Confruntată cu incapacitatea parlamentarilor de a se pune de acord asupra unui candidat pentru funcţia de şef al statului, Osmani a decis la începutul lunii martie să dizolve parlamentul şi să anunţe noi alegeri legislative, care ar fi fost al treilea scrutin în puţin peste un an, după cele din februarie 2025 şi alegerile anticipate din 28 decembrie.



Cu toate acestea, Curtea Constituţională din Kosovo, sesizată de Albin Kurti şi partidul său, a respins decretul preşedintei de dizolvare a Parlamentului, ordonând deputaţilor să aleagă un şef al statului în termenul alocat.

Editor : C.A.