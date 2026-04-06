Kremlinul anunță că negocierile de pace cu Ucraina au fost suspendate, pe fondul schimbării priorităților Statelor Unite

Discuțiile de pace dintre Rusia și Ucraina sunt momentan suspendate, întrucât prioritățile Statelor Unite s-au îndreptat spre alte direcții, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, conform Kyiv Independent. Este dificil să se organizeze discuții într-un format trilateral, întrucât „americanii au multe alte probleme de rezolvat, dacă înțelegeți ce vreau să spun”, a declarat Peskov presei.

Eforturile de pace mediate de SUA au stagnat recent, deoarece atenția Washingtonului s-a îndreptat din ce în ce mai mult către războiul cu Iranul, aflat acum în a șasea săptămână.

Potrivit lui Dmitri Peskov, Kremlinul nu are cunoștință de o vizită planificată a emisarilor SUA la Kiev după sărbătorile ortodoxe de Paște. El a adăugat că atât Rusia, cât și Ucraina mențin canale separate de comunicare cu Washingtonul.

Biroul prezidențial al Ucrainei a declarat recent că emisarii SUA Steve Witkoff și Jared Kushner sunt așteptați să viziteze Kievul după 12 aprilie pentru a continua negocierile de pace.

Călătoria ar marca prima vizită în Ucraina pentru Witkoff și Kushner, emisarii speciali ai președintelui american Donald Trump care conduc delegația de la Washington în negocierile de pace dintre Kiev și Moscova.

Ucraina speră că vizita va duce la un acord mai solid privind garanțiile de securitate oferite de SUA, menite să împiedice Rusia să-și extindă agresiunea după încetarea focului.

Chestiunea garanțiilor de securitate oferite de SUA Ucrainei a stârnit recent controverse între administrația Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, acesta din urmă afirmând pe 26 martie că astfel de garanții erau condiționate de retragerea completă a Ucrainei din regiunea Donbas, inclusiv din teritoriile pe care le controlează în prezent.

Secretarul de stat american Marco Rubio a calificat declarația lui Zelenski drept „o minciună”, dar a reiterat faptul că Statele Unite nu pot oferi garanții de securitate până la încheierea războiului, lucru pe care Rusia nu îl va permite până când Ucraina nu va ceda regiunea Donbas.

Oficialii ucraineni și americani au purtat anterior discuții online privind eforturile de pace pe 1 aprilie, în urma întâlnirilor față în față de la Miami de la sfârșitul lunii martie. Ultima sesiune trilaterală de discuții la care a participat și partea rusă a avut loc la Geneva, în februarie.

Prima reacție a Kremlinului în cazul explozibililor găsiți lângă gazoductul Balkan Stream

