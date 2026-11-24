Kremlinul a transmis că nu înțelege ce valoare adăugată ar putea aduce europenii la negocieri, în condițiile în care nu a fost stabilită încă o dată pentru noi discuții privind încheierea războiului din Ucraina, relatează Ukrainska Pravda, citând declarațiile purtătorului de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, preluate de agențiile de presă ruse.

„Știți că europenii insistă ca negocierile să se desfășoare acum într-un format cu patru părți. Nu înțelegem încă pe deplin ce valoare adăugată ar putea aduce participarea europenilor sau în ce ar putea consta, concret, contribuția lor suplimentară la procesul de soluționare pașnică. Dar, în cele din urmă, nu a fost stabilită încă nicio dată”, a declarat Peskov.

Luni, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, a declarat că Executivul comunitar continuă să susțină desfășurarea negocierilor într-un format multilateral, transmite Ukrainska Pravda.

„Avem, într-adevăr, cunoștință de această invitație [la Moscova] și continuăm să ne concentrăm asupra unei întâlniri într-un format multilateral, fiind pregătiți să ne implicăm în acest sens”, a afirmat Pinho.

Pe 19 noiembrie, Vladimir Putin a declarat că Rusia a invitat reprezentanți ai Uniunii Europene la Moscova pentru a afla care este poziția acestora cu privire la negocierile pentru soluționarea conflictului din Ucraina.

Pe 20 noiembrie, o sursă de la Palatul Élysée a declarat pentru European Pravda că Franța privește favorabil invitația lui Putin la Moscova și este interesată de continuarea dialogului cu partea rusă.

Editor : M.I.