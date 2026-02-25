Live TV

Kremlinul pune sub semnul întrebării un summit Putin–Zelenski. Ce piedici invocă

Colaj foto: Volodimir Zelenski și Vladimir Putin
Colaj foto: Volodimir Zelenski și Vladimir Putin

Kremlinul a transmis miercuri că, în actualul context, o întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski nu are sens, invocând poziția Kievului privind intensificarea presiunii economice și militare asupra Moscovei.

O întâlnire între preşedinţii Rusiei, Vladimir Putin, şi Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu are sens în prezent, a declarat miercuri Kremlinul, citat de EFE, potrivit Agerpres.

„În ceea ce priveşte posibilitatea organizării unei întâlniri între preşedintele rus şi Zelenski, ei bine, pentru moment, să ne limităm la a ne aminti de declaraţiile sale recente. (...) Şi să ne punem întrebarea: are sens să organizăm un summit dacă regimul de la Kiev menţine în continuare această poziţie?”, a afirmat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, la televiziunea publică.

Preşedintele ucrainean a reiterat săptămâna aceasta că singura modalitate de a obliga Rusia să se retragă din Ucraina este creşterea presiunii economice şi militare asupra Moscovei, în caz contrar, Putin va dori să "continue" războiul dincolo de teritoriul ucrainean.

Zelenski a mai spus că speră ca Statele Unite să se pronunţe în cadrul următoarei runde de negocieri trilaterale cu privire la invitaţia adresată omologului său rus de a se întâlni şi de a discuta direct despre modalităţile de a pune capăt războiului.

Liderul ucrainean a subliniat, de asemenea, că principalul punct de dezacord pentru încetarea ostilităţilor este chestiunea teritorială, care include atât împărţirea regiunii Doneţk (est), unde „centura de fortăreţe” din vestul regiunii se află sub controlul armatei ucrainene, precum şi cine va rămâne în posesia centralei nucleare de la Zaporojie, aflată în prezent sub controlul Moscovei.

Kremlinul a recunoscut miercuri că „problema teritorială” este cea mai complicată chestiune în negocierile de pace cu privire la Ucraina, preconizându-se ca discuţiile să fie reluate la începutul lunii martie.

„Problema teritorială este cea mai complexă şi, bineînţeles, orice întâlnire serioasă trebuie să fie precedată de o muncă temeinică la nivel de experţi”, a insistat Peskov, comentând posibilitatea organizării unor summituri bilaterale sau trilaterale cu SUA.

