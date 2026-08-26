Kremlinul susține că Ucraina este măcinată de lupte interne: „Regimul de la Kiev se prăbușește din interior”

Kremlinul a apreciat miercuri că declaraţiile fostului ministru al Apărării ucrainean, Mihailo Fedorov, despre corupţia oficială şi presupusele deficienţe ale strategiei militare arată că Kievul este măcinat de lupte politice interne care se intensifică, relatează Reuters.



Fedorov a declarat pentru Reuters săptămâna aceasta că Ucraina pare să piardă încet încet războiul împotriva Rusiei, avertizând că Kievul are la dispoziţie câteva luni ca să ia decizii cheie necesare pentru a schimba situaţia în favoarea sa. De asemenea, Fedorov s-a plâns de ceea ce a descris ca fiind corupţie înrădăcinată şi reţele de clientelism.



Rugat să comenteze declaraţiile lui Fedorov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a declarat reporterilor că acestea sunt un semn al intensificării luptelor politice interne şi a acuzat ţările europene care susţin Ucraina că nu au observat că elita conducătoare de la Kiev se autodistruge din interior.

„Lupte interne politice, sau mai degrabă, să spunem aşa, cvasi-politice, au loc în adâncurile regimului de la Kiev şi se intensifică. Regimul de la Kiev se prăbuşeşte din interior”, a susţinut Peskov.



În replică la comentariile lui Fedorov, biroul prezidenţial al Ucrainei a declarat că acesta era optimist în ceea ce priveşte desfăşurarea războiului când se afla la conducerea Ministerului Apărării şi că singurul lucru care s-a schimbat a fost statutul său personal.

Editor : C.A.