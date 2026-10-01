Kremlinul urmărește să „divizeze societățile”, avertizează șeful diplomației estoniene. „Trebuie să-l luăm foarte în serios pe Putin”

Liderii europeni trebuie să înceteze să mai numească atacurile rusești „hibride”, potrivit ministrului de Externe al Estoniei. Acestea sunt „atacuri teroriste” și „atacuri de sabotaj”, a declarat Margus Tsahkna într-un interviu acordat Politico, și fac parte dintr-un efort sistematic al Rusiei împotriva Europei, care echivalează cu „un fel de război”.

Tsahkna a făcut aceste declarații după ce Estonia a anunțat marți că serviciile speciale ruse se aflau în spatele unui atac incendiar din luna august asupra unei clădiri din Tallinn utilizate de Milrem Robotics, companie care furnizează vehicule terestre fără pilot Ucrainei. Trei cetățeni letoni suspectați că au provocat incendiul au fost predați Estoniei și vor fi pedepsiți cu toată severitatea legii, a afirmat Tsahkna.

Atacul asupra Milrem Robotics a făcut parte dintr-o serie de incidente similare, printre care se numără și atacurile cu drone din luna august de la aeroportul Leipzig-Halle, pe care autoritățile germane le-au atribuit, de asemenea, Rusiei.

„Banii ușori”, mai degrabă decât ideologia, îi motivează pe mulți dintre recruții ruși implicați în atacuri cu drone și incendieri, iar țările europene trebuie să clarifice faptul că astfel de sabotori vor fi pedepsiți sever pentru a descuraja incidente viitoare, a afirmat ministrul estonian de Externe.

„Mesajul este că, dacă colaborezi cu serviciile secrete ruse, vei fi prins și trimis la închisoare”, a spus Tsahkna. „Gândește-te de multe ori înainte” de a participa la astfel de operațiuni, a avertizat el.

Guvernele europene ar trebui să adune și să împărtășească dovezi pentru a putea atribui public atacurile Rusiei, să-și coordoneze mai strâns serviciile de informații și de securitate și să clarifice faptul că cei care colaborează cu Moscova se vor confrunta cu consecințe severe, a afirmat Tsahkna.

Kremlinul urmărește să „divizeze societățile noastre, să ne distrugă unitatea și să speculeze frica”, a afirmat el, avertizând că este mai probabil să aibă loc atacuri mai grave, inclusiv unele care să provoace numeroase victime în rândul europenilor, dacă președintele rus Vladimir Putin consideră că UE nu reacționează în mod colectiv.

UE lucrează la o nouă strategie de securitate, care urmează să fie prezentată în cursul acestui an. Tsahkna a afirmat că aceasta ar trebui să îmbunătățească schimbul de informații, să investească în serviciile de securitate și să ofere țărilor capacitatea de a reacționa rapid la formele neconvenționale de război.

În prezent, „Rusia nu este în măsură să lanseze nicio agresiune militară la scară largă sau atacuri împotriva NATO”, a afirmat Tsahkna. „Dar asta nu înseamnă că nu s-ar putea întâmpla în viitor. Așadar, să profităm de acest timp pentru a ne pregăti”.

„Trebuie să ne coordonăm serviciile de informații și poliția secretă”, a spus el. „Trebuie să-l luăm foarte în serios pe Putin; este un terorist. El profită deja de toate ocaziile posibile pentru a ne ataca, așa că trebuie să înțelegem că nu vom mai reveni la situația de dinainte”.

De asemenea, guvernele trebuie să comunice clar cu publicul, a spus el, astfel încât oamenii să știe ce să facă în caz de urgență, fără a intra în panică.

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Editor : A.M.G.