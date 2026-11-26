O femeie cu dublă cetățenie, germană și ucraineană, a fost trimisă în judecată la Berlin, fiind acuzată că a spionat pentru serviciul militar rus de informații GRU. Potrivit procurorilor germani, Ilona W., în vârstă de 57 de ani, ar fi folosit relațiile cu politicieni, diplomați și reprezentanți ai industriei de apărare pentru a obține informații destinate Moscovei. Femeia ar fi reușit inclusiv să faciliteze participarea unui presupus ofițer rus de informații la evenimente politice importante, utilizând numele fostului său partener de viață. La un eveniment din decembrie 2025, aceasta a fost fotografiată la mică distanță de cancelarul german Friedrich Merz și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Focus Online.

Procesul Ilonei W. a început joi, 26 noiembrie 2026, la Berlin, la aproximativ zece luni după arestarea acesteia.

Procuratura Federală germană o acuză că a desfășurat activități de spionaj în beneficiul serviciului rus de informații militare GRU, folosindu-se de contactele sale din cercurile politice, economice și diplomatice ale capitalei germane.

Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi colectat informații despre politica de securitate a Germaniei, amplasarea unor companii din industria de armament și participanții la reuniuni politice importante.

Datele ar fi fost transmise unui angajat al Ambasadei Rusiei la Berlin, care activa sub acoperire diplomatică.

Ar fi folosit numele fostului iubit pentru a introduce un agent rus la reuniuni politice

Unul dintre cele mai importante elemente ale acuzației privește modul în care Ilona W. ar fi facilitat accesul reprezentantului rus la evenimente politice.

Potrivit Focus Online, femeia nu s-ar fi limitat la transmiterea informațiilor obținute prin intermediul propriilor contacte.

În anumite situații, aceasta ar fi aranjat ca presupusul ofițer GRU să poată participa personal la reuniuni.

Pentru a evita suspiciunile, ar fi utilizat inclusiv numele fostului său partener de viață.

Procurorii susțin că Ilona W. ar fi construit o rețea de relații care includea politicieni, diplomați, persoane din industria de apărare și reprezentanți ai unor organizații de lobby.

Femeia a fost, timp de mai mulți ani, președinta unei asociații dedicate dialogului și înțelegerii dintre popoare.

Această poziție i-ar fi permis să participe frecvent la evenimente oficiale și să solicite informații fără a provoca suspiciuni imediate.

Potrivit acuzării, relațiile ar fi fost utilizate pentru obținerea unor date relevante pentru serviciile de informații ruse.

Fotografie surprinzătoare: presupusa spioană, în apropierea lui Merz și Zelenski

Cazul a atras atenția și din cauza accesului pe care femeia îl avea la evenimente la care participau politicieni de rang înalt.

O fotografie realizată în decembrie 2025, în timpul Forumului Economic Germano-Ucrainean, o arată pe Ilona W. la un singur rând în spatele cancelarului german Friedrich Merz și al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Imaginea a devenit relevantă pentru anchetă deoarece demonstrează că femeia participa la reuniuni importante ale mediului politic și economic german.

La aproximativ o lună după eveniment, Ilona W. a fost arestată la Berlin.

Potrivit Focus Online, aceasta se afla deja de mai mult timp în atenția serviciilor de securitate germane și fusese supusă supravegherii.

Procurorii susțin că activitățile sale în beneficiul GRU ar fi început cel târziu în noiembrie 2023.

Anchetatorii consideră că femeia ar fi colectat informații inclusiv despre evoluțiile politicii de securitate și despre amplasarea unor companii producătoare de armament.

Prezența sa în apropierea celor doi lideri politici nu demonstrează însă că ar fi obținut informații secrete de la aceștia.

Procesul a fost întrerupt după ce inculpata a avut nevoie de îngrijiri medicale

Prima zi a procesului a fost marcată de mai multe incidente.

Potrivit Focus Online, Ilona W. s-a prezentat în sala de judecată purtând ochelari mari de soare și având părul blond până la umeri.

Înainte de arestarea din ianuarie 2026, femeia era cunoscută pentru părul scurt, de culoare roșie.

Ședința trebuia să înceapă la ora 09:30, însă a fost amânată până la ora 13:00 deoarece inculpata a avut nevoie de îngrijiri medicale.

La scurt timp după citirea rechizitoriului, procedurile au fost din nou întrerupte, femeia acuzând o stare de rău.

Ilona W. a stat într-un scaun cu rotile și nu a dorit să facă declarații privind acuzațiile formulate împotriva sa.

Potrivit relatării jurnaliștilor germani, inculpata a refuzat inclusiv să ofere informații despre propria persoană în cadrul ședinței.

Judecătorii au fost nevoiți să întrerupă în repetate rânduri dezbaterile, atât din cauza problemelor medicale, cât și pentru soluționarea unor cereri procedurale.

Avocatul cere audierea presupusului ofițer GRU

Apărarea Ilonei W. contestă acuzațiile formulate de procurorii germani.

Avocatul său, Martin Schüssler, a solicitat audierea fostului atașat militar rus, despre care procurorii susțin că ar fi fost persoana căreia femeia îi transmitea informații.

Diplomatul a fost declarat între timp persona non grata și expulzat din Germania.

Potrivit apărării, audierea acestuia ar putea demonstra că Ilona W. nu a desfășurat activități de spionaj.

Avocatul a insistat că presupusul principal beneficiar al informațiilor trebuie să fie prezent în instanță pentru a răspunde întrebărilor.

O altă dispută procedurală a privit posibilitatea dezvăluirii publice a numelui de naștere al inculpatei.

Schüssler a susținut că publicarea acestei informații ar putea expune familia femeii la persecuții politice în Ucraina.

Procurorii au respins argumentul, precizând că nu există indicii privind un asemenea pericol.

Ce pedeapsă riscă femeia dacă va fi găsită vinovată

Potrivit Focus Online, legislația germană privind activitățile de spionaj a fost modificată în aprilie 2026, iar pedeapsa maximă pentru anumite infracțiuni de acest tip a fost majorată la zece ani de închisoare.

În cazul Ilonei W., faptele investigate ar fi fost comise înaintea acestei modificări legislative.

Din acest motiv, dacă va fi găsită vinovată în condițiile încadrării juridice prezentate de procurori, femeia riscă o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare.

Prima zi a procesului s-a încheiat în jurul orei 16:00, după mai multe întreruperi.

Judecătoarea a avertizat-o pe inculpată că instanța poate continua procedurile și în absența acesteia, dacă refuză în mod voluntar să participe la ședințe.

Următorul termen a fost stabilit pentru vineri, 27 noiembrie.

Potrivit calendarului actual, verdictul este așteptat la sfârșitul lunii mai 2027.

Germania investighează presupusa infiltrare a serviciilor ruse în cercurile politice

Procesul are o semnificație importantă pentru autoritățile germane, deoarece privește o presupusă operațiune de spionaj care ar fi utilizat relațiile sociale și profesionale pentru obținerea de informații.

Anchetatorii susțin că Ilona W. nu ar fi avut nevoie să dețină o funcție oficială pentru a ajunge la persoane influente.

Activitatea sa într-o organizație dedicată cooperării internaționale i-ar fi oferit acces la evenimente și contacte utile pentru colectarea informațiilor.

Cazul evidențiază riscurile asociate folosirii unor intermediari civili de către serviciile de informații străine, în special atunci când aceștia au acces la mediile politice și industriale sensibile.

Deocamdată, acuzațiile împotriva Ilonei W. nu au fost confirmate printr-o hotărâre judecătorească definitivă. Procesul urmează să stabilească dacă femeia a acționat efectiv în beneficiul serviciului militar rus de informații și ce informații ar fi transmis Moscovei.

Editor : Sebastian Eduard