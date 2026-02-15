Live TV

La Munchen, politicienii americani democraţi au încercat să liniştească Europa: „Noi suntem aici. Trump va pleca în trei ani”

Data publicării:
donald trump
Foto: Profimedia Images
Secretarul de stat american Marco Rubio a fost în centrul atenţiei la Summitul de securitate de la München, în timp ce liderii europeni se întrebau cu îngrijorare ce ton va adopta în discursul său de sâmbătă. Deşi discursul său nu le-a liniştit pe deplin îngrijorările, acesta a fost considerat o asigurare pentru aliaţi că, în ciuda faptului că relaţiile cu SUA s-au deteriorat sub Donald Trump, ele nu se vor rupe. Cu toate acestea, Rubio nu a fost singura voce politică americană la summitul de securitate, scrie BBC.

Chiar dacă nu s-a întâmplat ca anul trecut, când vicepreşedintele JD Vance a şocat prin discursul dur şi frust la adresa europenilor, unele voci au avertizat că în cazul lui Marco Rubio a fost vorba de retorică, ton şi împachetare, însă în esenţă ideile trumpiste au răzbătut în subtext. Dar la Munchen au fost şi alţi politicieni americani, care au dat dovadă de mult tact, sfătuindu-i pe aliaţii din Europa: „Şi asta va trece”.

„Trump va pleca în trei ani”

„Dacă nu mai am nimic altceva de comunicat astăzi, Donald Trump este temporar. Va pleca în trei ani”, a spus guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, vineri, la o conferinţă.

Newsom a fost doar unul dintre zecile de congresmeni şi guvernatori americani prezenţi, care ar putea candida la nominalizarea partidului lor pentru alegerile prezidenţiale din 2028.

Mulţi au subliniat că SUA vor continua să fie un partener puternic al Europei - afirmaţii similare cu cele ale lui Rubio, dar fără critica acestuia la adresa declinului cultural de pe continent. „Motivul pentru care suntem aici este să oferim asigurări că înţelegem cât de importanţi sunt aliaţii noştri europeni”, a declarat senatoarea democrată Jeanne Shaheen din New Hampshire.

Avertismente

Un republican prezent la conferinţă, senatorul Thom Tillis, i-a dat dreptate, subliniind că SUA şi Europa nu se află într-un „război civil”. El i-a avertizat pe aliaţii americani să nu se lase prinşi în „retorica politicii americane”.

Acest lucru a fost mai uşor de spus decât de făcut în ultima perioadă, întrucât Trump a impus tarife vamale ridicate multor parteneri comerciali ai SUA, iar el şi unii dintre principalii săi consilieri şi-au exprimat în mod direct dorinţa de a remodela ordinea internaţională, de a utiliza puterea militară americană şi de a reorienta politica externă americană către emisfera vestică.

Planurile preşedintelui privind Groenlanda – pe care le-a repetat vineri înainte de a părăsi Casa Albă pentru un weekend în Florida – au fost doar cel mai şocant exemplu al schimbării perspectivei americane. Dorinţa lui Trump de a depăşi limitele şi de a-şi testa puterea nu s-a limitat la afacerile externe.

Mai mulţi democraţi au profitat de ocazia de la München pentru a aborda probleme interne. Senatorul din Virginia Mark Warner a avertizat că discursul preşedintelui privind naţionalizarea alegerilor şi instituirea unor cerinţe stricte de identitate pentru vot prin decret prezidenţial înseamnă că libertatea şi corectitudinea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului din noiembrie sunt în pericol. „Nu m-am gândit niciodată că voi spune asta în America anului 2026”, a mărturisit el.

Trump şi-a apărat eforturile – şi legea SAVE, care ar implementa o cerinţă legislativă de identificare a alegătorilor la nivel naţional – ca fiind atât populare în rândul unei majorităţi considerabile de americani, cât şi necesare pentru a preveni falsificarea identităţii alegătorilor la urnele de vot.

Senatorii democraţi Mark Kelly şi Elissa Slotkin, care au fost în centrul unei recente încercări eşuate de punere sub acuzare de către Departamentul Justiţiei pentru videoclipul lor în care îndemnau soldaţii americani să ignore ordinele „ilegale”, au comentat amândoi situaţia în care se află. America, a spus Slotkin, „trece prin ceva profund”, înainte de a adăuga: „Vom trece peste asta”.

Reprezentanta Alexandria Ocasio-Cortez s-a dovedit a fi una dintre cele mai mari atracţii ale conferinţei, alături de Rubio. Ea a trasat o linie între inegalitatea crescândă a bogăţiei – un punct central al agendei sale de politică internă de când a obţinut o victorie surprinzătoare în Congres în 2018 – şi ascensiunea guvernelor autoritare. „Este extrem de urgent să ne punem în ordine economia şi să oferim beneficii materiale clasei muncitoare”, a spus ea. „În caz contrar, vom cădea într-o lume mai izolată, guvernată de autoritari care, de asemenea, nu aduc beneficii clasei muncitoare”, a avertizat ea. Deşi Ocasio-Cortez provine dintr-o aripă diferită a Partidului Democrat, opinia sa cu privire la necesitatea ca democraţiile occidentale să ofere o alternativă convingătoare la guvernele autoritare a fost similară cu cea exprimată de Joe Biden în timpul preşedinţiei sale.

„O conferinţă foarte bună pentru a linişti spiritele”

Trump, cu politica sa externă „America First” şi discursul său despre conservarea culturii occidentale, a oferit o viziune decisiv diferită asupra afacerilor mondiale. Şi în 2024, o majoritate a americanilor a votat pentru revenirea lui Trump la Casa Albă, declanşând un an tumultuos în care discursul conflictual al lui Vance de la München a fost doar preludiul.

În timp ce Rubio a netezit unele asperităţi, democraţii care au făcut deplasarea la München au încercat să ofere un contrapunct mai distinct. „În acest moment, Europa vrea doar să fim mai buni, nu-i aşa? Şi cred că aceasta a fost o conferinţă foarte bună pentru a linişti spiritele”, a declarat senatorul din Arizona Ruben Gallego. „Uneori trebuie să le reamintim că nu totul se rezumă la Trump... Noi suntem încă aici”, a transmis el.

Editor : Sebastian Eduard

