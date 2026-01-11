„La o răscruce de drumuri”. Premierul danez, despre amenințările lui Donald Trump: „Miza este mai mare decât se vede”

Mette Frederiksen a declarat că Danemarca se află într-un „moment decisiv” pe fondul amenințărilor lui Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, acuzând SUA că ar putea să întoarcă spatele NATO, relatează The Guardian.

În cadrul unei dezbateri între liderii partidelor politice, care a avut loc duminică la un miting politic, prim-ministrul danez a declarat că țara sa se află „la o răscruce de drumuri”.

Declarațiile sale au fost făcute înaintea unei săptămâni cruciale în relațiile din ce în ce mai tensionate dintre Danemarca, Groenlanda și SUA, în care miniștrii de externe danezi și groenlandezi, Lars Løkke Rasmussen și Vivian Motzfeldt, urmează să se întâlnească cu secretarul de stat american, Marco Rubio.

„Ne aflăm la o răscruce de drumuri, iar acesta este un moment decisiv”, a declarat Frederiksen. „Miza este mai mare decât se vede la prima vedere, pentru că dacă americanii ne demonstrează că, de fapt, întorc spatele alianței occidentale, că întorc spatele cooperării noastre cu NATO amenințând un aliat, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum, atunci totul se va opri.”

Vineri, Trump a declarat că SUA vor lua măsuri în privința Groenlandei „fie că le place sau nu”. El a spus: „Vom face ceva cu Groenlanda, fie pe calea blândă, fie pe calea mai dificilă”. Administrația sa a refuzat în repetate rânduri să excludă utilizarea forței militare, în ciuda faptului că Danemarca și Groenlanda sunt aliați NATO.

Prim-ministrul groenlandez, Jens-Frederik Nielsen, alături de liderii celorlalte patru partide politice din țară, au răspuns prin emiterea unei declarații comune în care se spunea: „Nu vrem să fim americani, nu vrem să fim danezi, vrem să fim groenlandezi. Viitorul Groenlandei trebuie decis de groenlandezi”.

În cadrul dezbaterii politice interne de la Nyborg, Frederiksen a declarat că, deși l-a văzut pe Trump de atunci, nu a mai discutat cu el despre Groenlanda de la o convorbire telefonică de acum un an. Danemarca, a spus ea, „face tot ce poate pentru a-și impune poziția în realitatea americană”, dar trebuie să „rămână fermă” în ceea ce privește problema Groenlandei.

„În vremurile noastre, vor exista multe obstacole în care nu poți alege decât între ceea ce este corect și ceea ce este greșit, iar acesta este unul dintre ele”.

Descriind situația actuală dintre aliații de lungă durată ca fiind un „conflict privind Groenlanda”, ea a mai adăugat: „Am primit un sprijin masiv din partea țărilor membre NATO”.

Între timp, la o conferință națională privind populația și apărarea, organizată la Sälen, în nord-vestul Suediei, prim-ministrul suedez Ulf Kristersson și-a exprimat sprijinul față de vecina Danemarca.

El a afirmat că Statele Unite ar trebui să mulțumească Danemarcei pentru loialitatea sa de lungă durată, în loc să lanseze „retorica amenințătoare” împotriva Danemarcei și Groenlandei. Acesta a condamnat, de asemenea, atacul SUA asupra Venezuelei, afirmând că acesta încalcă dreptul internațional și „riscă să încurajeze și alte țări să acționeze în mod similar”.

Duminică, Suedia a anunțat că va investi aproximativ 15 miliarde de coroane suedeze (1,21 miliarde de lire sterline) în capacitățile de apărare aeriană teritorială.

„Lumea pe care o cunoaștem continuă să fie zguduită”, a declarat Kristersson. „Luați-o în serios, dar nu intrați în panică. Nu trebuie să ne fie frică, dar trebuie să fim pregătiți.”

Editor : A.M.G.