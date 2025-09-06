Liderii europeni, conștienți de lacunele majore în capacitățile de apărare ale țărilor pe care le reprezintă, încă mai speră că președintele american Donald Trump își va respecta promisiunea de a oferi Ucrainei garanții concrete de securitate, chiar dacă o pace negociată pare tot mai improbabilă. Europa are deficiențe critice în domeniul informațiilor și supravegherii spațiale, precum și în cel al apărării aeriene și antirachetă - principalele domenii pe care coaliția condusă de Marea Britanie și Franța speră că asistența SUA le va acoperi. Un raport al Institutului Internațional pentru Studii Strategice, publicat săptămâna aceasta, relevă că înlocuirea capacităților militare convenționale ale SUA, alocate regiunii, ar costa Europa 1 trilion de dolari, scrie Bloomberg.

SUA furnizează cea mai mare parte a informațiilor, supravegherii și recunoașterii NATO, inclusiv sateliți, care s-au dovedit esențiali în răspunsul la invazia Ucrainei de către Vladimir Putin. Înlocuirea acestora ar costa Europa 4,8 miliarde de dolari, potrivit raportului „Progresul și deficiențele apărării Europei”.

Oficialii europeni spun că SUA trebuie să continue să furnizeze aceste informații în cadrul unui acord de pace, astfel încât forțele ucrainene și europene să poată fi alertate cu privire la orice încălcare din partea Rusiei.

„Acest lucru trebuie să facă parte din acord, deoarece... fără ochi, ești orb”, a declarat Veronika Stromsikova, director general pentru securitate și afaceri multilaterale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe, care reprezintă acest stat în cadrul reuniunilor coaliției la nivel de directori.

Lansatorul multiplu de rachete fără echipaj dezvoltat de ruși este bazat pe designul sistemului TOS-1A, pe care armata rusă l-a folosit deja în războiul din Ucraina. Foto: Profimedia Images

Europa nu dispune nici de echipamente autohtone integrate de apărare aeriană și antirachetă cu rază lungă de acțiune, capabile să doboare rachete balistice - o misiune îndeplinită aproape exclusiv de sistemele Patriot fabricate în SUA. Trump permite Europei să cumpere sisteme Patriot pentru Ucraina, iar Germania a furnizat baterii din propriile stocuri. Consorțiul franco-italian Eurosam produce sistemul SAMP/T, care are și o anumită capacitate antirachetă balistică.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi, într-un discurs susținut la Summitul de Apărare al IISS de la Praga, că aliații europeni trebuie să crească de cinci ori numărul sistemelor de apărare aeriană și antirachetă.

„Capacitățile de apărare aeriană sunt absolut vitale”, a declarat ministrul suedez al Apărării, Pal Jonson, în marja conferinței. Europa a făcut investiții semnificative în ultimii ani, a adăugat el, dar provocarea este acum „transformarea puterii economice în putere de luptă” prin accelerarea bazei industriale a continentului.

Garanțiile de securitate pentru Ucraina, vitale

Douăzeci și șase dintre cei 35 de membri ai coaliției au declarat că vor contribui la garantarea securității Ucrainei, fie prin trupe, fie prin echipament militar și instruire.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat joi că sprijinul SUA pentru aceste măsuri va fi finalizat în zilele următoare; cu toate acestea, potrivit președintelui finlandez Alexander Stubb, Trump a profitat de o convorbire telefonică cu liderii din acea zi pentru a afirma că Europa ar trebui să exercite o presiune economică mai mare asupra Rusiei și Chinei.

Putin a declarat în repetate rânduri că nu va fi de acord cu prezența trupelor occidentale în Ucraina.

Războiul din Ucraina durează de aproape trei ani și a făcut sute de mii de victime. Foto: Profimedia Images

Trump, care a exclus anterior trimiterea de trupe americane în Ucraina, a promis să ofere un anumit sprijin, inclusiv informații și potențial sprijin aerian, fără a furniza detalii. Însă SUA au declarat săptămâna aceasta că vor reduce cu sute de milioane de dolari finanțarea programelor care ajută la instruirea și echiparea armatelor țărilor europene care se învecinează cu Rusia.

Obiectivul principal al coaliției este regenerarea armatei ucrainene, astfel încât aceasta să devină un „arici cu țepi de oțel”, capabil să se apere în cazul în care Rusia ar invada din nou după încetarea focului. Națiunile aliate vor instrui potențial soldații ucraineni în Ucraina și le vor furniza echipament militar, au declarat Stromsikova și Jonson.

Europa continuă să cheltuiască sume mari pentru firmele de apărare americane

Rutte a declarat că, din partea sa, NATO trebuie să utilizeze cheltuielile crescute pentru apărare în capacități spațiale, precum și în vehicule blindate, tancuri, proiectile de artilerie, drone și arme cibernetice.

Banii nu pot asigura singuri securitatea, avem nevoie de capacități: putere de foc reală, armament greu, precum și de tehnologie nouă. Asta trebuie să ofere industria noastră de apărare din cadrul alianței, iar asta mai repede ca niciodată

Liderii europeni susțin că sunt dornici să impună noi sancțiuni mai dure împotriva Rusiei, dar chiar și în acest caz, spun ei, implicarea SUA este esențială pentru a le da o forță reală. Trump a lovit India cu sancțiuni secundare severe pentru achizițiile de petrol rusesc, dar până acum nu a aplicat mai multe sancțiuni direct împotriva Rusiei.

„Trebuie să exercităm presiuni diplomatice asupra alianțelor lor, trebuie să impunem sancțiuni economice furnizorilor și lanțurilor de aprovizionare ale acestora, să încercăm să limităm producția lor de război, să încercăm să limităm veniturile pe care le utilizează pentru a alimenta acest război și pentru a-l finanța”, a declarat șeful Statului Major General al Republicii Cehe, Karel Rehka, care participă și la reuniunile de planificare militară ale coaliției.

În continuare ucrainenii se opun cedărilor teritoriale. Foto: Profimedia

Între timp, forțele ruse se adună în afara Pokrovskului, un bastion controlat de ucraineni în regiunea Donețk, din estul țării, iar liderii europeni se tem de o nouă ofensivă.

„Rusia nu a dat dovadă de disponibilitate să se angajeze în negocieri serioase și, dimpotrivă, își intensifică violența și agresiunea în interiorul Ucrainei, așa că cred că perspectivele unui armistițiu sau ale unui acord de pace sunt destul de sumbre”, a spus Jonson. „Nu va fi pace în Ucraina până când nu vom intensifica eforturile, nu vom crește livrările de pachete de sprijin pentru apărare către Ucraina și până când nu vom intensifica sancțiunile împotriva Rusiei. Aceasta este calea către pace: creșterea presiunii asupra lui Putin”.

Dar pentru a face acest lucru, raportul IISS notează că bătrânul continent trebuie să se bazeze pe Casa Albă atât pentru puterea militară, cât și pentru cea economică. Într-adevăr, premierul german Friedrich Merz a declarat vineri că Europa nu are puterea necesară pentru a forța Rusia să pună capăt războiului.

„În prezent, nu suntem în măsură să exercităm o presiune suficientă asupra lui Putin pentru a pune capăt acestui război”, a declarat Merz într-un interviu pentru canalul YouTube al partidului său conservator. „Depindem de ajutorul american”.

