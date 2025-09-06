Live TV

Analiză Lacune majore în capacitățile de apărare ale UE. Limitările militare europene alimentează nevoia disperată de ajutorul lui Donald Trump

Data publicării:
o rachetă lansată în timpul unui exercițiu militar al armatei SUA
Lipsa de muniție persistă în ciuda faptului că SUA au intensificat producția de armament pentru a putea aproviziona Ucraina în războiul contra Rusiei. Foto: U.S. Army
Din articol
Garanțiile de securitate pentru Ucraina, vitale Europa continuă să cheltuiască sume mari pentru firmele de apărare americane

Liderii europeni, conștienți de lacunele majore în capacitățile de apărare ale țărilor pe care le reprezintă, încă mai speră că președintele american Donald Trump își va respecta promisiunea de a oferi Ucrainei garanții concrete de securitate, chiar dacă o pace negociată pare tot mai improbabilă. Europa are deficiențe critice în domeniul informațiilor și supravegherii spațiale, precum și în cel al apărării aeriene și antirachetă - principalele domenii pe care coaliția condusă de Marea Britanie și Franța speră că asistența SUA le va acoperi. Un raport al Institutului Internațional pentru Studii Strategice, publicat săptămâna aceasta, relevă că înlocuirea capacităților militare convenționale ale SUA, alocate regiunii, ar costa Europa 1 trilion de dolari, scrie Bloomberg.

SUA furnizează cea mai mare parte a informațiilor, supravegherii și recunoașterii NATO, inclusiv sateliți, care s-au dovedit esențiali în răspunsul la invazia Ucrainei de către Vladimir Putin. Înlocuirea acestora ar costa Europa 4,8 miliarde de dolari, potrivit raportului „Progresul și deficiențele apărării Europei”.

Oficialii europeni spun că SUA trebuie să continue să furnizeze aceste informații în cadrul unui acord de pace, astfel încât forțele ucrainene și europene să poată fi alertate cu privire la orice încălcare din partea Rusiei.

„Acest lucru trebuie să facă parte din acord, deoarece... fără ochi, ești orb”, a declarat Veronika Stromsikova, director general pentru securitate și afaceri multilaterale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe, care reprezintă acest stat în cadrul reuniunilor coaliției la nivel de directori.

Annual Army Games defense technology international exhibition in Moscow, Russia - 24 Aug 2021
Lansatorul multiplu de rachete fără echipaj dezvoltat de ruși este bazat pe designul sistemului TOS-1A, pe care armata rusă l-a folosit deja în războiul din Ucraina. Foto: Profimedia Images

Europa nu dispune nici de echipamente autohtone integrate de apărare aeriană și antirachetă cu rază lungă de acțiune, capabile să doboare rachete balistice - o misiune îndeplinită aproape exclusiv de sistemele Patriot fabricate în SUA. Trump permite Europei să cumpere sisteme Patriot pentru Ucraina, iar Germania a furnizat baterii din propriile stocuri. Consorțiul franco-italian Eurosam produce sistemul SAMP/T, care are și o anumită capacitate antirachetă balistică.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi, într-un discurs susținut la Summitul de Apărare al IISS de la Praga, că aliații europeni trebuie să crească de cinci ori numărul sistemelor de apărare aeriană și antirachetă.

„Capacitățile de apărare aeriană sunt absolut vitale”, a declarat ministrul suedez al Apărării, Pal Jonson, în marja conferinței. Europa a făcut investiții semnificative în ultimii ani, a adăugat el, dar provocarea este acum „transformarea puterii economice în putere de luptă” prin accelerarea bazei industriale a continentului.

Garanțiile de securitate pentru Ucraina, vitale

Douăzeci și șase dintre cei 35 de membri ai coaliției au declarat că vor contribui la garantarea securității Ucrainei, fie prin trupe, fie prin echipament militar și instruire.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat joi că sprijinul SUA pentru aceste măsuri va fi finalizat în zilele următoare; cu toate acestea, potrivit președintelui finlandez Alexander Stubb, Trump a profitat de o convorbire telefonică cu liderii din acea zi pentru a afirma că Europa ar trebui să exercite o presiune economică mai mare asupra Rusiei și Chinei.

Putin a declarat în repetate rânduri că nu va fi de acord cu prezența trupelor occidentale în Ucraina.

profimedia-0945421563
Războiul din Ucraina durează de aproape trei ani și a făcut sute de mii de victime. Foto: Profimedia Images

Trump, care a exclus anterior trimiterea de trupe americane în Ucraina, a promis să ofere un anumit sprijin, inclusiv informații și potențial sprijin aerian, fără a furniza detalii. Însă SUA au declarat săptămâna aceasta că vor reduce cu sute de milioane de dolari finanțarea programelor care ajută la instruirea și echiparea armatelor țărilor europene care se învecinează cu Rusia.

Obiectivul principal al coaliției este regenerarea armatei ucrainene, astfel încât aceasta să devină un „arici cu țepi de oțel”, capabil să se apere în cazul în care Rusia ar invada din nou după încetarea focului. Națiunile aliate vor instrui potențial soldații ucraineni în Ucraina și le vor furniza echipament militar, au declarat Stromsikova și Jonson.

Europa continuă să cheltuiască sume mari pentru firmele de apărare americane

Rutte a declarat că, din partea sa, NATO trebuie să utilizeze cheltuielile crescute pentru apărare în capacități spațiale, precum și în vehicule blindate, tancuri, proiectile de artilerie, drone și arme cibernetice.

Banii nu pot asigura singuri securitatea, avem nevoie de capacități: putere de foc reală, armament greu, precum și de tehnologie nouă. Asta trebuie să ofere industria noastră de apărare din cadrul alianței, iar asta mai repede ca niciodată

Liderii europeni susțin că sunt dornici să impună noi sancțiuni mai dure împotriva Rusiei, dar chiar și în acest caz, spun ei, implicarea SUA este esențială pentru a le da o forță reală. Trump a lovit India cu sancțiuni secundare severe pentru achizițiile de petrol rusesc, dar până acum nu a aplicat mai multe sancțiuni direct împotriva Rusiei.

„Trebuie să exercităm presiuni diplomatice asupra alianțelor lor, trebuie să impunem sancțiuni economice furnizorilor și lanțurilor de aprovizionare ale acestora, să încercăm să limităm producția lor de război, să încercăm să limităm veniturile pe care le utilizează pentru a alimenta acest război și pentru a-l finanța”, a declarat șeful Statului Major General al Republicii Cehe, Karel Rehka, care participă și la reuniunile de planificare militară ale coaliției.

Război Ucraina
În continuare ucrainenii se opun cedărilor teritoriale. Foto: Profimedia

Între timp, forțele ruse se adună în afara Pokrovskului, un bastion controlat de ucraineni în regiunea Donețk, din estul țării, iar liderii europeni se tem de o nouă ofensivă.

„Rusia nu a dat dovadă de disponibilitate să se angajeze în negocieri serioase și, dimpotrivă, își intensifică violența și agresiunea în interiorul Ucrainei, așa că cred că perspectivele unui armistițiu sau ale unui acord de pace sunt destul de sumbre”, a spus Jonson. „Nu va fi pace în Ucraina până când nu vom intensifica eforturile, nu vom crește livrările de pachete de sprijin pentru apărare către Ucraina și până când nu vom intensifica sancțiunile împotriva Rusiei. Aceasta este calea către pace: creșterea presiunii asupra lui Putin”.

Dar pentru a face acest lucru, raportul IISS notează că bătrânul continent trebuie să se bazeze pe Casa Albă atât pentru puterea militară, cât și pentru cea economică. Într-adevăr, premierul german Friedrich Merz a declarat vineri că Europa nu are puterea necesară pentru a forța Rusia să pună capăt războiului.

„În prezent, nu suntem în măsură să exercităm o presiune suficientă asupra lui Putin pentru a pune capăt acestui război”, a declarat Merz într-un interviu pentru canalul YouTube al partidului său conservator. „Depindem de ajutorul american”.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Archive - Farewell To Designer Giorgio Armani, The King Of Fashion, Dies At 91
1
Cine va moșteni imperiul construit de Giorgio Armani: „Regele modei” anunțase în 2022 că...
masina politie
2
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a...
528342362_18523948858056538_7223527712107255351_n
3
Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să...
Le constructeur automobile coréen Hyundai a développé une flotte de robots de stationnement
4
Sute de sud-coreeni au fost reținuți într-un raid masiv al autorităților americane de...
an vg
5
Vlad Gheorghe îi răspunde lui Adrian Năstase, care l-a numit „păcălici”: „E supi că-i tai...
Lovitură după lovitură: divorțează, la doar TREI luni de la nuntă! ”S-a terminat”
Digi Sport
Lovitură după lovitură: divorțează, la doar TREI luni de la nuntă! ”S-a terminat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
alexandru rogobete face declaratii
Ministrul Sănătății cere sancțiuni împotriva medicilor care au...
parinti si copii langa scoala
Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din...
FINLAND - RUSSIA - BORDER - FENCE, Lappeenranta, Finland - 21 May 2025
Rusia vrea graniță fortificată cu Finlanda. Vladimir Putin și-a...
Soldați belgieni, de pază în Bruxelles. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Belgia se gândește să trimită soldații pe străzile Bruxelles-ului...
Ultimele știri
Legătura dintre pizza, Pentagon și geopolitică. Ce detaliu a remarcat televiziunea de stat chineză
Incendiu puternic de vegetație în apropiere de Ploiești. 80 de hectare au fost mistuite. Zeci de pompieri mobilizați
Bărbat condamnat la aproape 11 ani de închisoare, prins pe aeroportul Iaşi. Avea acte false şi se întorcea din Marea Britanie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Tensiuni tot mai mari: Donald Trump avertizează că avioanele venezuelene vor fi doborâte dacă pun în pericol navele americane
luptatori hamas pe strada
Washingtonul e în negocieri „foarte intense” cu Hamas. Trump spune că mai mulți ostatici reținuți în Gaza ar fi morți
Primire călduroasă din partea președintelui Trump a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Zonă tampon securizată de trupe non-NATO, inclusiv din Bangladesh, opțiune în cazul unui acord de pace în Ucraina
European Leaders Discuss Ukraine Security Guarantees at Paris Summit
Europenii au devenit principalii finanțatori ai Ucrainei, depășind Statele Unite (Le Figaro)
Trump and President Nawrocki of Poland Bilateral Meeting
Nouă retorică a lui Donald Trump, după ce le-a cerut companiilor farmaceutice „adevărul” despre vaccinurile Covid: „Sunt uimitoare”
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Aniston, adevărul despre operațiile estetice. Ce proceduri are la 56 de ani și cum privește acum...
Cancan
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?
Fanatik.ro
Top 10 cele mai scumpe mașini deținute de fotbaliști. Messi și Cristiano Ronaldo au două super modele, unice...
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Simona Halep. Deși tenisul i-a dat totul, fostei mare campioane i-a plăcut și școala
Adevărul
Cum a fost păstrat trupul lui Carlo Acutis, „influencerul lui Dumnezeu”, care va fi canonizat duminică de...
Playtech
Elevii primesc absențe dacă lipsesc luni, în prima zi de școală? Ce trebuie să știe părinții înainte de...
Digi FM
Hermione, la Veneția. Emma Watson, imaginea eleganței într-o rochie mini, în Italia. Fanii, cuceriți de...
Digi Sport
Salariu nemaivăzut în România! Cine e impresara care a rezolvat transferul anului în SuperLigă
Pro FM
Sabrina Carpenter reacționează după controversa legată de coperta albumului „Man’s Best Friend”: „Trebuie să...
Film Now
"E un miracol că încă sunt în viață!" Charlie Sheen, la 60 de ani, după o viață de excese și probleme
Adevarul
Actrița Lia Bugnar, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „E mândru că jupoaie oamenii cinstiți.” Ce spune...
Newsweek
Care pensii mai cresc anul acesta? Deficitul la plățile sociale a crescut cu 10.000.000.000 lei
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
Un cățel obez, care cântărea 22 de kilograme, a primit o a doua șansă la viață. Ce a făcut o îngrijitoare...
Film Now
Catherine Zeta-Jones strălucește la orice vârstă. Actrița de 55 de ani și-a fermecat fanii veniți să o vadă...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică