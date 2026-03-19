Video Lagarde anunță că Banca Centrală Europeană este pregătită să gestioneze riscurile legate de război. Ratele dobânzilor, neschimbate

Banca Centrală Europeană a menținut ratele dobânzilor neschimbate pentru a șasea ședință consecutivă, în așteptarea unor clarificări cu privire la amploarea efectelor negative pe care războiul din Iran le va avea asupra inflației și economiei. Rata dobânzii la depozite a fost menținută joi la 2% - așa cum au prevăzut toți analiștii într-un sondaj realizat de Bloomberg. Reprezentanții băncii nu au oferit, nici de această dată, indicații privind măsurile viitoare, reiterând că vor lua decizii de la o ședință la alta, pe baza datelor disponibile. Cu toate acestea, au adoptat un ton mai ferm în ceea ce privește amenințările la adresa zonei euro.

„Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca perspectivele să devină mult mai incerte, generând riscuri de creștere a inflației și riscuri de încetinire a creșterii economice”, a declarat BCE într-un comunicat. „Acesta va avea un impact semnificativ asupra inflației pe termen scurt, prin creșterea prețurilor la energie. Implicațiile sale pe termen mediu vor depinde atât de intensitatea și durata conflictului, cât și de modul în care prețurile la energie vor influența prețurile de consum și economia.”

Deși SUA s-au angajat să asigure o încheiere rapidă a războiului, violențele se intensifică, cu atacuri asupra infrastructurii energetice critice, chiar în timp ce factorii de decizie, aflați deja în stare de alertă maximă, se aflau în ședință. Ultimul șoc resimțit de piețele petrolului și gazelor a alimentat pariurile investitorilor că BCE va fi nevoită să majoreze costurile de împrumut în acest an.

Oficialii se află într-o poziție mai bună decât atunci când Rusia a invadat Ucraina în 2022. Cu toate acestea, unii dintre ei evocă deja perspectiva unor majorări ale dobânzilor - chiar dacă producția pare, de asemenea, vulnerabilă, alimentând temerile legate de stagflatie.

O nouă prognoză trimestrială a BCE indică o inflație mai rapidă și o creștere economică mai lentă, deși analiștii au afirmat că valoarea acesteia ar putea fi limitată, întrucât multe dintre datele utilizate pentru prognoze ar putea fi anterioare războiului.

O analiză separată a scenariilor sugerează că „o întrerupere prelungită a aprovizionării cu petrol și gaze ar conduce la o inflație mai mare și la o creștere economică mai mică decât previziunile de referință”, a declarat BCE.

Gradul de afectare a Europei de pe urma conflictului depinde de durata acestuia — care rămâne cea mai mare necunoscută. Uniunea Europeană a avertizat că inflația ar putea depăși 3% în 2026 dacă petrolul Brent se menține în apropierea nivelului de 100 de dolari pe baril, iar prețurile la gaz rămân ridicate pentru o perioadă îndelungată. Unii economiști prevăd chiar o creștere peste 4% dacă problemele persistă.

Citește și: Mohammed bin Salman și pariul pe Iran. Calculul greșit al prințului ar putea avea consecințe devastatoare pentru Arabia Saudită

Deși Lagarde și alți oficiali subliniază că nu vor permite repetarea ultimului șoc inflaționist, majoritatea se opun, de asemenea, luării unor măsuri pripite. Aceștia evidențiază diferențele față de situația de acum patru ani, când cererea reprimată în urma pandemiei a determinat o creștere a cererii, iar costurile de împrumut erau sub zero.

Investitorii preconizează mai mult de două creșteri de câte un sfert de punct procentual în acest an, deși economiștii nu sunt de acord, neașteptând nicio schimbare până în 2027.

Banca Reglementărilor Internaționale avertizează că un război de lungă durată ar putea zgudui piețele financiare, ar impune costuri guvernelor și ar putea modifica așteptările privind inflația. În lipsa unei clarități cu privire la momentul în care evenimentele din Iran se vor calma, FMI recomandă totuși factorilor de decizie să rămână flexibili.

Top Citite
Femeie Moscova
1
Rusoaicele care refuză să facă copii vor fi trimise obligatoriu la psiholog, anunță...
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
2
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
Indemnizație de însoțitor 2026. Foto Getty Images
3
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji...
Adrian Țuțuianu.
4
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
steag cuba profimedia
5
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula: „Va întâmpina o...
Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
Digi Sport
Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
roberta metsola
Metsola avertizează: Europa riscă să piardă momentul decisiv. „Nu putem lăsa crizele să ne dicteze agenda”
atac riad
Război în Orientul Mijlociu, ziua 19. Atac cu rachete balistice asupra Riadului. Incendiu în Qatar în urma unui atac iranian
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski
Zelenski avertizează: Rusia și Iran folosesc inteligența artificială pentru a „ucide ieftin”: „Sunt frați în ură”
bărci de viteză iraniene se pregătesc de un exercițiu militar
Ecosistemul marin al Golfului Persic, în pericol din cauza războiului: testoase și corali, amenințați de bombe sau deversări de petrol
trump
Trump îi pune la test pe aliații NATO pe tema Strâmtorii Ormuz: „Voiam doar să văd cum reacționează. Nu avem nevoie de nimeni”
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu parlament guvern ilie bolojan
Bugetul, dezbătut în Parlament. Sorin Grindeanu, atac la Ilie...
ilie bolojan parlament
Ilie Bolojan, la dezbaterea bugetului în Parlament: „Mă uit la cei...
bolojan si grindeanu in parlament
Grindeanu, atacuri în rafală la Bolojan în timpul dezbaterilor pe...
george simion vorbeste in parlament
George Simion, atac la Grindeanu, la dezbaterea bugetului: nu mai...
Ultimele știri
Manelistul Dani Mocanu ia în derâdere Justiția din România după condamarea pentru tentativa de omor: „Voi face 10-11 luni!
Vestul Europei, sub alertă: episod de poluare a aerului anunțat de Copernicus
Iranul vrea ca Germania să „clarifice” rolul bazei americane de la Ramstein în război
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Berbec pe 20 martie. Momentul care schimbă energia tuturor și îi face pe Săgetători să simtă...
Cancan
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Fanatik.ro
Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Răzvan Burleanu a plecat din România după alegerile FRF şi s-a întâlnit cu Gianni Infantino! Despre ce au...
Adevărul
Cazul bloggerului pro-Kremlin care a ajuns la psihiatrie după ce s-a întors împotriva lui Putin
Playtech
Ce rol au tetierele: sunt vitale în anumite cazuri, însă puţini şoferi răspund corect la întrebare
Digi FM
Sarmale de post ca la bunica. Rețeta simplă care iese perfect de fiecare dată
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză la CFR Cluj
Pro FM
Enrique Iglesias a topit inimile fanilor cu noua imagine în care apar cei patru copii ai săi: „Familia”. Anna...
Film Now
Uma Thurman dezvăluie de ce a ales să nu se mute la Hollywood: „Cred că este păcat, întotdeauna mi-am dorit...
Adevarul
Monumentul fotbalistului Ilie Balaci a fost profanat. Polițiștii fac cercetări pentru a descoperi autorii...
Newsweek
Pensionarii au pierdut 620 lei la pensie în doar 15 luni. Creșterile de la marea recalculare s-au evaporat
Digi FM
Monica Tatoiu, declarații rare despre fiul ei: „Este frumos și deștept, doar e crescut de mă-sa!” Cu ce se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele meningitei care te pot păcăli. 7 boli comune confundate cu infecția mortală care face ravagii în...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Kurt Russell a împlinit 75 de ani, iar Goldie Hawn i-a transmis cel mai dulce mesaj: De 43 de ani împreună...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit