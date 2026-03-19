Banca Centrală Europeană a menținut ratele dobânzilor neschimbate pentru a șasea ședință consecutivă, în așteptarea unor clarificări cu privire la amploarea efectelor negative pe care războiul din Iran le va avea asupra inflației și economiei. Rata dobânzii la depozite a fost menținută joi la 2% - așa cum au prevăzut toți analiștii într-un sondaj realizat de Bloomberg. Reprezentanții băncii nu au oferit, nici de această dată, indicații privind măsurile viitoare, reiterând că vor lua decizii de la o ședință la alta, pe baza datelor disponibile. Cu toate acestea, au adoptat un ton mai ferm în ceea ce privește amenințările la adresa zonei euro.

„Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca perspectivele să devină mult mai incerte, generând riscuri de creștere a inflației și riscuri de încetinire a creșterii economice”, a declarat BCE într-un comunicat. „Acesta va avea un impact semnificativ asupra inflației pe termen scurt, prin creșterea prețurilor la energie. Implicațiile sale pe termen mediu vor depinde atât de intensitatea și durata conflictului, cât și de modul în care prețurile la energie vor influența prețurile de consum și economia.”

Deși SUA s-au angajat să asigure o încheiere rapidă a războiului, violențele se intensifică, cu atacuri asupra infrastructurii energetice critice, chiar în timp ce factorii de decizie, aflați deja în stare de alertă maximă, se aflau în ședință. Ultimul șoc resimțit de piețele petrolului și gazelor a alimentat pariurile investitorilor că BCE va fi nevoită să majoreze costurile de împrumut în acest an.

Oficialii se află într-o poziție mai bună decât atunci când Rusia a invadat Ucraina în 2022. Cu toate acestea, unii dintre ei evocă deja perspectiva unor majorări ale dobânzilor - chiar dacă producția pare, de asemenea, vulnerabilă, alimentând temerile legate de stagflatie.

O nouă prognoză trimestrială a BCE indică o inflație mai rapidă și o creștere economică mai lentă, deși analiștii au afirmat că valoarea acesteia ar putea fi limitată, întrucât multe dintre datele utilizate pentru prognoze ar putea fi anterioare războiului.

O analiză separată a scenariilor sugerează că „o întrerupere prelungită a aprovizionării cu petrol și gaze ar conduce la o inflație mai mare și la o creștere economică mai mică decât previziunile de referință”, a declarat BCE.

Gradul de afectare a Europei de pe urma conflictului depinde de durata acestuia — care rămâne cea mai mare necunoscută. Uniunea Europeană a avertizat că inflația ar putea depăși 3% în 2026 dacă petrolul Brent se menține în apropierea nivelului de 100 de dolari pe baril, iar prețurile la gaz rămân ridicate pentru o perioadă îndelungată. Unii economiști prevăd chiar o creștere peste 4% dacă problemele persistă.

Deși Lagarde și alți oficiali subliniază că nu vor permite repetarea ultimului șoc inflaționist, majoritatea se opun, de asemenea, luării unor măsuri pripite. Aceștia evidențiază diferențele față de situația de acum patru ani, când cererea reprimată în urma pandemiei a determinat o creștere a cererii, iar costurile de împrumut erau sub zero.

Investitorii preconizează mai mult de două creșteri de câte un sfert de punct procentual în acest an, deși economiștii nu sunt de acord, neașteptând nicio schimbare până în 2027.

Banca Reglementărilor Internaționale avertizează că un război de lungă durată ar putea zgudui piețele financiare, ar impune costuri guvernelor și ar putea modifica așteptările privind inflația. În lipsa unei clarități cu privire la momentul în care evenimentele din Iran se vor calma, FMI recomandă totuși factorilor de decizie să rămână flexibili.

