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„Lăsați-o în pace pe «regina» Meloni”. Replica neașteptată primită de Donald Trump la summitul NATO

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Theo Francken
Theo Francken, ministrul Apărării din Belgia. Foto: Profimedia
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Europa are încă nevoie de SUA pentru a apăra continentul încă un deceniu, așa că liderii ar trebui să aibă grijă să nu-l îndepărteze pe Donald Trump, a declarat ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, pentru Politico. Francken a precizat însă că există limite - mai ales în ceea ce privește recentele atacuri ale lui Trump la adresa prim-ministrului italian Giorgia Meloni. „Desigur că avem nevoie de el ca aliat, dar să nu se atingă de Meloni. Ea este regina centrului-dreapta din Europa. Ea este liderul. Lăsați-o în pace”, a spus ministrul naționalist flamand.

Trump a postat o fotografie cu Meloni duminică seara, glumind că ar avea nevoie de un ordin de restricție împotriva liderului italian. Această provocare publică a urmat unei întâlniri stânjenitoare între cei doi lideri la summitul G7 din iunie de la Evian, Franța, după care Trump a afirmat că Meloni l-ar fi „implorat” să facă o fotografie - lucru pe care liderul italian a susținut că nu este adevărat.

„O iubesc, e conservatoare, e total pe aceeași lungime de undă... și apoi o să te cerți pentru ce? Pentru o poză!”, a spus Francken.

Ministrul belgian al Apărării a subliniat că UE nu este nici pe departe pregătită să se apere fără ajutorul continuu al SUA, așa că europenii „trebuie să-i țină pe americani de partea lor”. Europa va avea nevoie de „cinci până la zece ani” pentru a-și dezvolta capacitățile militare convenționale furnizate în prezent de SUA, a spus el.

Trump a atacat în mod regulat aliații din NATO - săptămâna trecută mustrându-i pentru cheltuielile reduse în domeniul apărării - în timp ce retrăgea o parte din trupele americane din Germania.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat luna trecută o revizuire de șase luni a prezenței militare americane în Europa.

Presiunea exercitată de Trump, alături de teama tot mai mare față de amenințarea reprezentată de Rusia, determină țările europene să-și majoreze bugetele de apărare și să-și consolideze mai bine propriile piețe de apărare. Declarațiile lui Francken vin în contextul în care Comisia Europeană pregătește propuneri menite să încurajeze achizițiile transfrontaliere în domeniul apărării prin limitarea protecționismului național.

„Vreau să văd o piață unică pentru toate domeniile”, a declarat Francken.

El a solicitat, de asemenea, ca țările să recurgă cu moderație la o clauză de derogare care le-ar permite să favorizeze companiile naționale din domeniul apărării în contractele de achiziții de armament, calificând-o drept „total protecționistă”.

„Suntem printre cei mai buni elevi din clasă. Nu o folosim tot timpul... O folosim doar în cazuri cu totul excepționale”, a spus el. Belgia a invocat această portiță legislativă cu doar doi ani în urmă, înainte ca Francken să preia funcția, pentru a evita o procedură de licitație competitivă atunci când a aprobat un acord privind armamentul ușor cu producătorul belgian FN Herstal.

Însă, în contextul în care eforturile europene în domeniul apărării sunt încă în plină intensificare, cheia este să ne asigurăm că Trump nu se supără, a spus Francken. „Avem nevoie de americani, trebuie să fim diplomați, să ascultăm ce spun ei, să încercăm să fim blânzi.”

Deși cifrele oficiale ale guvernului belgian arată că țara se situează puțin peste fostul obiectiv al NATO de a aloca cel puțin 2% din PIB pentru apărare, un raport oficial de monitorizare publicat luni a constatat că Belgia ar ajunge la doar 1,93% din PIB până în 2029, dacă tendințele actuale de cheltuieli se mențin.
Acest ritm este foarte departe de cel necesar pentru a atinge noul obiectiv al alianței, de 3,5% din PIB pentru cheltuielile militare până în 2035, ceea ce lasă țara vulnerabilă la un atac verbal din partea lui Trump la Ankara.

Editor : C.A.

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