Lavrov: Europa nu are ce căuta la masa negocierilor privind Ucraina

Data publicării:
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Foto: Profimedia Images

Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, susține că liderii europeni nu au ce căuta la masa negocierilor și a acuzat miercuri UE că încearcă să convingă Statele Unite să renunţe la medierea cu Rusia şi, în acest fel, să transforme conflictul cu Ucraina „în războiul lui Trump”.

„Europenii şi regimul ucrainean încearcă să-l convingă pe (preşedintele SUA) Donald Trump să renunţe la eforturile sale de mediere şi să revină la confruntarea cu Rusia", a declarat Lavrov în timp ce se adresa corpului diplomatic străin de la Academia Diplomatică din Moscova. El a adăugat că, „în esenţă, transformă războiul lui Biden (Joe Biden, fostul preşedinte american - n.r.) în războiul lui Trump”.

„Europa încearcă în mod clar şi foarte grosolan să obţină un loc la masa negocierilor, dar din poziţia pe care o susţine: răzbunare şi înfrângere strategică pentru Rusia. Desigur, nu au ce căuta la masa negocierilor”, a susţinut Lavrov, într-un discurs difuzat la televiziunea rusă.

Trump a trimis sâmbătă o scrisoare membrilor NATO, în care a avertizat că nu va impune noi sancţiuni Moscovei atâta timp cât unii aliaţi continuă să cumpere ţiţei rusesc. „Sunt pregătit să impun sancţiuni semnificative Rusiei atunci când toate naţiunile NATO se vor pune de acord şi vor începe să facă acelaşi lucru şi când toate naţiunile NATO vor ÎNCETA SĂ CUMPERE PETROL DIN RUSIA”, a scris el pe reţelele de socializare.

Turcia, Ungaria şi Slovacia continuă să importe petrol rusesc, deşi majoritatea ţărilor europene au încetat să mai facă acest lucru după izbucnirea invaziei ruse în Ucraina în 2022.

Pe de altă parte, Lavrov a dat asigurări că Moscova va accepta doar garanţii de securitate pentru Ucraina care prevăd „o securitate indivizibilă”, astfel încât nimeni să nu-i consolideze securitatea în detrimentul vecinilor săi. „Exact asta încearcă Occidentul să facă acum în Ucraina, încercând să o salveze de la dezastru total”, a declarat el.

De asemenea, Lavrov l-a acuzat pe actualul secretar general al ONU, Antonio Guterres, că „albeşte” acţiunile guvernului de la Kiev, acuzând totodată executivul ucrainean de „încălcări grave” ale dreptului umanitar. „Suntem profund întristaţi să vedem cum liderii Secretariatului se alătură frontului occidental antirus, subminând astfel autoritatea ONU”, a susţinut el.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat marţi că este de părere că există puţine şanse pentru o încheiere rapidă a războiului din Ucraina, în urma întâlnirii din august între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin.

„Nu sunt optimist în ceea ce priveşte un progres pe termen scurt în procesul de pace din Ucraina”, a declarat Guterres pentru jurnalişti la New York. El a afirmat că poziţiile Kievului şi cele ale Moscovei sunt în prezent în mare parte ireconciliabile, Ucraina dorind să-şi menţină integritatea teritorială, în timp ce Rusia încearcă să păstreze zonele întinse din Ucraina ocupate de armata sa. „Mă tem că am putea fi martorii acestui război care va continua cel puţin pentru o perioadă”, a mai spus Guterres.

Lavrov se va adresa Adunării Generale a ONU săptămâna viitoare în numele lui Putin.

