Având în vedere că războiul continuă pe flancul estic al Uniunii Europene și noul conflict americano-israelian împotriva Iranului ajunge în estul Mediteranei, liderii europeni se gândesc și mai atent la apărarea continentului, scrie Euractiv.

Cât va dura campania americano-israeliană împotriva Iranului rămâne incert. Cu toate acestea, există deja patru lecții inițiale pe care Europa le poate învăța de pe câmpul de luptă complex din Orientul Mijlociu. Combinate cu lecțiile din cei patru ani de invazie în mare parte nereușită a Ucrainei de către Rusia, UE are un plan pentru capabilitățile de bază pe care ar trebui să le consolideze pentru a susține apărarea Europei.

Informa ția este primordială

Prima lecție este că capacitățile de informații sunt cruciale pentru succesul oricărei operațiuni.

SUA și Israelul au început operațiunea împotriva Iranului sâmbătă, 28 februarie, pentru că serviciile secrete combinate au furnizat locația și ora unei întâlniri a înaltului comandament iranian în complexul liderului suprem iranian, ayatollahul Khamenei, acum ucis. Eliminarea acestuia, împreună cu mai mulți membri ai înaltului comandament, a reprezentat o deschidere puternică pentru operațiune.

Serviciile de informații au jucat, de asemenea, un rol central în identificarea locurilor de lansare a sistemelor de apărare aeriană, multe dintre acestea fiind eliminate în primele ore ale operațiunii comune, permițând SUA și Israelului să își stabilească superioritatea aeriană într-o singură zi.

Țările UE au adesea rezerve puternice cu privire la schimbul de informații. În mod similar, dependența puternică a Europei de informațiile americane reflectă deficiențe structurale, așa cum s-a demonstrat în Ucraina, când SUA au suspendat temporar schimbul de informații, anul trecut.

Atât Ucraina, cât și Orientul Mijlociu demonstrează importanța critică de a cunoaște cât mai multe lucruri posibil despre adversar în orice moment.

Apărarea aeriană puternică este esențială

A doua concluzie clară este necesitatea unei apărări aeriene puternice. În timp ce Ucraina continuă să sufere de penurii, Israelul subliniază importanța unui sistem robust, cu mai multe niveluri, care să cuprindă supraveghere, avertizare timpurie, interceptare și luare a deciziilor bazată pe inteligență artificială.

Într-un atac direct asupra unei clădiri din Beit Shemesh, duminică, o rachetă balistică iraniană a penetrat sistemul de apărare aeriană, după ce comandanții israelieni au decis să nu desfășoare interceptorul Arrow. Analizele ulterioare evenimentului sugerează că sistemul ar fi putut oferi o șansă mai bună de interceptare, dar decizia a fost luată în ultimele secunde.

Germania a achiziționat deja cea mai recentă versiune a sistemului Arrow, dezvoltată în comun de Statele Unite și Israel, dar rămâne neclar ce sisteme sunt disponibile în fiecare stat membru al UE, darămite capacitatea europeană combinată de apărare aeriană.

Contează raza de acțiune

Acest nou câmp de luptă se desfășoară pe o distanță de mii de kilometri, folosind avioane de luptă, rachete și drone. În cazul SUA, Marina țării a lansat și ea rachete. Linia frontului a devenit mai difuză și mai puțin legată de pozițiile fizice ale trupelor, o pondere tot mai mare a luptelor fiind purtată de sisteme fără pilot.

Raza de acțiune a fost considerată o problemă și în Ucraina, mai ales că Rusia lansează zilnic drone împotriva infrastructurii civile.

Nevoia de susținere

Ultimul punct se aplică pe toate câmpurile de luptă și a fost subliniat: nevoia de sustenabilitate. Există multe speculații cu privire la capacitățile iraniene în acest sens, dar voința politică trebuie, de asemenea, menținută pe tot parcursul oricărei operațiuni pentru ca aceasta să aibă succes.

Ucraina a rămas în luptă datorită propriei hotărâri și a sprijinului susținut al statelor europene. Pe de altă parte, rămâne în mare măsură dependentă de aprovizionarea sa militară, în special de cea din SUA, motiv pentru care dezvoltă atât de multe capacități proprii de producție militară.

Toate cele patru categorii de schimbări se vor aplica Europei în caz de război și toate ar fi trebuit inițiate cu câțiva ani în urmă, drept capabilități de bază, concluzionează analiza Euractiv.

