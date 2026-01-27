Live TV

Lege dură pentru minori într-o țară din Europa: Copiii de 13 ani ar putea răspunde penal pentru fapte grave

Child refugee hand holding a metal fence. Social problem of war migrants.
Oprirea folosirii copiilor în reţelele criminale este o „sarcină crucială” pentru guvern. Sursa foto: Profimedia Images
Este luată în calcul și interzicerea rețelelor sociale

Autoritățile dintr-o țară europeană vorbesc despre o „situație de urgență” și pregătesc schimbări dure în legislație, pe fondul creșterii infracționalității în rândul minorilor. Una dintre măsuri vizează coborârea vârstei răspunderii penale la 13 ani.

Suedia avansează cu planurile de reducere a vârstei răspunderii penale de la 15 la 13 ani în cazurile grave, pe fondul creşterii numărului de copii recrutaţi de bandele criminale pentru a comite infracţiuni violente fără a se confrunta cu repercusiuni legale grave, relatează BBC.

Ministrul justiţiei, Gunnar Strommer, a declarat că ţara se află într-o „situaţie de urgenţă” şi că oprirea folosirii copiilor în reţelele criminale este o „sarcină crucială” pentru guvern.

Datele Consiliului Naţional Suedez pentru Prevenirea Criminalităţii arată că numărul infracţiunilor înregistrate legate de suspecţi cu vârsta sub 15 ani s-a dublat în ultimul deceniu.

Actualul guvern a venit la putere în 2022, promiţând să combată crima organizată. La începutul anului trecut, o anchetă comandată de guvern a recomandat reducerea vârstei de răspundere penală la 14 ani în cazurile grave. Prim-ministrul Ulf Kristersson a confirmat în septembrie că aceasta va fi redusă de la 15 ani, afirmând că aceşti copii „sunt exploataţi fără milă de reţelele criminale pentru a comite infracţiuni grave”.

„Atât pentru a proteja aceşti copii, cât şi potenţialele lor victime, guvernul ia măsuri ferme împotriva acestui tip de exploatare cinică”, a adăugat el.

Guvernul a anunţat apoi că va încerca să reducă vârsta la 13 ani şi a trimis proiectul de lege către 126 de autorităţi şi organizaţii pentru a primi opinii.

Citește și Când răspund penal minorii din alte state europene: 10 ani în Marea Britanie, 12 ani în Olanda. Țările cu același prag ca România

Planurile lor au fost întâmpinate cu critici şi opoziţie din partea diferitelor autorităţi şi organizaţii. În noiembrie, autoritatea poliţienească a declarat că această schimbare riscă să determine implicarea „copiilor mult mai mici” în bande criminale.

Alte grupuri au afirmat că sistemul penitenciar nu este pregătit să se ocupe de infractori atât de tineri şi că reţinerea acestora ar putea încălca drepturile copiilor.

Serviciul penitenciar şi de probaţiune a declarat, de asemenea, că această măsură ar putea avea consecinţe negative pentru copii şi că aceştia ar trebui îngrijiţi „în alte moduri”.

Miniştrii au luat în considerare anterior şi impunerea unor limite de vârstă pentru reţelele sociale, poliţia argumentând că bandele au folosit anumite platforme pentru a recruta copii mici în activităţi criminale.

Strommer a declarat luni că a luat notă de criticile anterioare la adresa proiectului de lege, dar că situaţia a devenit mai urgentă. Cu toate acestea, opoziţia nu s-a diminuat. Fredrik Hjulström, un şef al autorităţii locale care analizează propunerea, a declarat că aceasta nu conţine „argumente factuale”, potrivit postului naţional de televiziune suedez SVT.

El a adăugat că minorii ar trebui să primească îngrijire, nu să fie pedepsiţi, şi a susţinut că proiectul de lege are ca scop obţinerea de puncte politice, având în vedere alegerile generale care vor avea loc în septembrie anul acesta.

Johan Eriksson, avocat, este de acord că trebuie luate măsuri pentru a împiedica recrutarea copiilor de către bande, dar a spus că scăderea vârstei de răspundere penală va avea probabil efectul opus.

Proiectul de lege va fi trimis Consiliului Legislativ al Suediei, care examinează proiectele de lege pe care guvernul intenţionează să le prezinte parlamentului.

Citește și Franța interzice accesul copiilor la rețelele sociale. Proiectul anunțat de Macron, aprobat de parlamentari

