Live TV

Legea privind bunăstarea animalelor în timpul transportului, blocată de eurodeputați. Proiectul e susținut de un politician român

Data publicării:
transport de animale vii vaci urcate pe vapor
Transportul de animale în afara UE, la peste 35 de grade, trebuie însoțit de veterinari. Foto: GettyImages
Din articol
„Un proiect de lege dezechilibrat”

O propunere a UE, care vizează îmbunătățirea condițiilor de transport al animalelor, a intrat într-un impas, la doi ani de la introducerea sa. Proiectul de lege viza limitarea duratei transportului animalelor destinate sacrificării la nouă ore, mărirea spațiului în vehiculele de transport și impunerea transportului pe timp de noapte în perioadele de căldură extremă. Însă unii dintre eurodeputați nu o mai susțin, anunță France24.

Legea s-a confruntat cu o opoziție feroce din partea mai multor state membre și a aripii de dreapta a Parlamentului European, care a abordat cu prudență interesele agricole, având în vedere protestele împotriva birocrației UE, care au cuprins blocul comunitar anul trecut.

„Situația este complet blocată. Este foarte, foarte frustrant”, a declarat Tilly Metz, o deputată ecologistă din Luxemburg, care a sponsorizat proiectul de lege.

Metz consideră că legea este blocată deoarece reprezintă o „provocare pentru practicile agricole intensive” și a afirmat că, în prezent, nu există un calendar pentru a avansa în acest sens. Ea promite însă că nu va renunța, invocând sprijinul puternic al opiniei publice pentru bunăstarea animalelor în întreaga Europă.

Raportor al legii este conservatorul român Daniel Buda, care a pledat pentru o actualizare mai „țintită” a legislației existente din 2005, pe care a descris-o ca drept „una dintre cele mai avansate din lume”. Buda a explicat pentru AFP:

Sindicatele fermierilor se opun propunerii legislative deoarece fermierii cunosc cel mai bine situația - ei sunt cei care pun în aplicare regulile. Nu pot fi surd și orb la această realitate

Normele actuale ale UE permit transportul animalelor pe o durată de 8-28 de ore, în funcție de specie, fără pauze obligatorii pentru porci.

Temperaturile din interiorul camioanelor pot varia între 5 și 30 de grade Celsius, cu o toleranță de 5 grade în plus.

Agricultorii susțin că adevărata problemă ține de aplicarea legilor existente. Vicepreședintele sindicatului agricol francez FNSEA, Patrick Benezit, a declarat că regulamentul existent este „destul de bine conceput”, subliniind lipsa controalelor.

„Un proiect de lege dezechilibrat”

Benezit a criticat noile propuneri ale Bruxelles-ului drept „dezechilibrate”, invocând un argument contestat, potrivit căruia menținerea animalelor înghesuite ajută la prevenirea rănilor în cazul opririlor bruște.

Propunerea Comisiei se bazează pe avizul științific al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), care recomandă călătorii mai scurte, temperaturi mai scăzute și mai mult spațiu pentru a îmbunătăți sănătatea animalelor și, implicit, pentru a spori siguranța alimentară.

Grupurile pentru protecția animalelor susțin că legislația actuală este depășită și plină de lacune.

„În prezent, spațiul alocat animalelor în vehiculele de transport rutier este foarte vag și, de asemenea, foarte mic”, a declarat Tea Dronjic, medic veterinar la Animal Welfare Foundation.

Ea a afirmat că animalele au nevoie de suficient spațiu pentru a-și întinde picioarele și a-și menține echilibrul în timp ce camioanele sunt în mișcare.

Dronjic a considerat că opoziția statelor membre față de noile norme este „foarte îngrijorătoare”. Organizația sa a efectuat recent o misiune la frontiera dintre Bulgaria și Turcia, unde organizațiile non-guvernamentale au documentat cazuri de animale prinse în capcane timp de zile sau săptămâni.

Apărătorii drepturilor animalelor îndeamnă UE să înăsprească controalele la frontieră și să-și consolideze normele interne.

Întrebată despre viitorul legii, Comisia Europeană a răspuns că decizia aparține legislatorilor și statelor membre ale blocului, iar în decembrie este prevăzută o actualizare a progreselor înregistrate în capitalele UE. „Sperăm, desigur, că vor putea să o adopte în curând”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
2
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
muntii carpati
3
Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au...
Screenshot 2025-10-13 232543
4
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
5
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul tău meci la echipa națională”. Replica dată pe loc
Digi Sport
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul tău meci la echipa națională”. Replica dată pe loc
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ore de lucru, zi de munca, working hours
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore...
lia olguta vasilescu vorbeste in conferinta de presa in fata unui panou PSD
Olguța Vasilescu, convinsă de ruperea Coaliției din cauza alegerilor...
invatatoare scrie pe tabla
Profesorii câștigă mai puțin începând cu septembrie. Ministerul...
Hamas Hands Over Israeli Hostages To Red Cross - Gaza
Hamas își întărește controlul în Gaza, după armistițiu. Militanții au...
Ultimele știri
Bulgarii se pregătesc pentru o vacanță de 12 zile în preajma sărbătorilor de iarnă. Sunt așteptați 720.000 de turiști
Israelul nu deschide punctul de trecere Rafah și limitează ajutoarele. Donald Trump: „Treaba nu e terminată”
Bujduveanu: Primăria Capitalei nu încasează taxele şi impozitele pe proprietate, o anomalie în ţară. Guvernul ne alimentează conturile
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2025-10-13 at 10.12.39
Topul absenților în Parlamentul European: Gabriela Firea și Dan Motreanu, primele locuri. Cum arată activitatea eurodeputaților români
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Cele cinci „triburi” care o înconjoară pe Ursula von der Leyen. Cine sunt euro-puritanii sau păpușarii (Politico)
Burger de jackfruit
Parlamentul European interzice folosirea denumirilor de „hamburger”, „steak” sau „cârnaţi” în cazul produselor vegetariene
victor negrescu face declaratii
55 de eurodeputați din 19 țări cer deschiderea negocierilor de aderare pe capitole cu R. Moldova. Anunțul lui Victor Negrescu
victor negrescu in parlamentul european
Parlamentul European va dezbate o rezoluție privind dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al României
Partenerii noștri
Pe Roz
John Travolta, emoție pură în ziua în care regretata lui soție ar fi împlinit 62 de ani: "Am înregistrat asta...
Cancan
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele...
Fanatik.ro
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0 cu San Marino le-a...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Călin Georgescu, păzit la Sfânta Parascheva de martorul-cheie din dosarul loviturii de stat. Legături...
Adevărul
Sfârșitul tulburător al unui tânăr magnat cripto: a fost găsit împușcat în mașina sa de lux, la Kiev, după...
Playtech
Ce este DUC-ul, actul fără de care şoferii din Italia nu pot circula. A ajuns să coste 70 de euro
Digi FM
Adela Popescu, "scrisoare" de dragoste și apreciere pentru mama ei: "Nu mai știu pe nimeni ca ea. Nu m-a...
Digi Sport
După 12 ani! Michael Schumacher a dat ”primul semn de viață” după accidentul ”horror” și a apărut dovada
Pro FM
Paris Jackson, sinceră despre procesul prin care a scăpat de dependența de alcool și heroină: "A fost ca un...
Film Now
Marele regret al lui Al Pacino, dezvăluit după moartea lui Diane Keaton. „Ea a fost dragostea vieții lui”
Adevarul
La câteva ore după eliberarea ostaticilor, Hamas a executat public membri ai milițiilor din Gaza
Newsweek
Dubla măsură: 1.000.000 salarii cresc cu 300 lei. 4.700.000 pensii „înghețate” un an. Care e motivul
Digi FM
Noi indicii despre starea lui Michael Schumacher. Un jurnalist face dezvăluiri la aproape 12 ani de la...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Reacția lui Jennifer Lopez când un fan a îngenuncheat în fața ei. Actrița pășea pe covorul roșu la premiera...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...