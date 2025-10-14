Legea privind bunăstarea animalelor în timpul transportului, blocată de eurodeputați. Proiectul e susținut de un politician român

O propunere a UE, care vizează îmbunătățirea condițiilor de transport al animalelor, a intrat într-un impas, la doi ani de la introducerea sa. Proiectul de lege viza limitarea duratei transportului animalelor destinate sacrificării la nouă ore, mărirea spațiului în vehiculele de transport și impunerea transportului pe timp de noapte în perioadele de căldură extremă. Însă unii dintre eurodeputați nu o mai susțin, anunță France24.

Legea s-a confruntat cu o opoziție feroce din partea mai multor state membre și a aripii de dreapta a Parlamentului European, care a abordat cu prudență interesele agricole, având în vedere protestele împotriva birocrației UE, care au cuprins blocul comunitar anul trecut.

„Situația este complet blocată. Este foarte, foarte frustrant”, a declarat Tilly Metz, o deputată ecologistă din Luxemburg, care a sponsorizat proiectul de lege.

Metz consideră că legea este blocată deoarece reprezintă o „provocare pentru practicile agricole intensive” și a afirmat că, în prezent, nu există un calendar pentru a avansa în acest sens. Ea promite însă că nu va renunța, invocând sprijinul puternic al opiniei publice pentru bunăstarea animalelor în întreaga Europă.

Raportor al legii este conservatorul român Daniel Buda, care a pledat pentru o actualizare mai „țintită” a legislației existente din 2005, pe care a descris-o ca drept „una dintre cele mai avansate din lume”. Buda a explicat pentru AFP:

Sindicatele fermierilor se opun propunerii legislative deoarece fermierii cunosc cel mai bine situația - ei sunt cei care pun în aplicare regulile. Nu pot fi surd și orb la această realitate

Normele actuale ale UE permit transportul animalelor pe o durată de 8-28 de ore, în funcție de specie, fără pauze obligatorii pentru porci.

Temperaturile din interiorul camioanelor pot varia între 5 și 30 de grade Celsius, cu o toleranță de 5 grade în plus.

Agricultorii susțin că adevărata problemă ține de aplicarea legilor existente. Vicepreședintele sindicatului agricol francez FNSEA, Patrick Benezit, a declarat că regulamentul existent este „destul de bine conceput”, subliniind lipsa controalelor.

„Un proiect de lege dezechilibrat”

Benezit a criticat noile propuneri ale Bruxelles-ului drept „dezechilibrate”, invocând un argument contestat, potrivit căruia menținerea animalelor înghesuite ajută la prevenirea rănilor în cazul opririlor bruște.

Propunerea Comisiei se bazează pe avizul științific al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), care recomandă călătorii mai scurte, temperaturi mai scăzute și mai mult spațiu pentru a îmbunătăți sănătatea animalelor și, implicit, pentru a spori siguranța alimentară.

Grupurile pentru protecția animalelor susțin că legislația actuală este depășită și plină de lacune.

„În prezent, spațiul alocat animalelor în vehiculele de transport rutier este foarte vag și, de asemenea, foarte mic”, a declarat Tea Dronjic, medic veterinar la Animal Welfare Foundation.

Ea a afirmat că animalele au nevoie de suficient spațiu pentru a-și întinde picioarele și a-și menține echilibrul în timp ce camioanele sunt în mișcare.

Dronjic a considerat că opoziția statelor membre față de noile norme este „foarte îngrijorătoare”. Organizația sa a efectuat recent o misiune la frontiera dintre Bulgaria și Turcia, unde organizațiile non-guvernamentale au documentat cazuri de animale prinse în capcane timp de zile sau săptămâni.

Apărătorii drepturilor animalelor îndeamnă UE să înăsprească controalele la frontieră și să-și consolideze normele interne.

Întrebată despre viitorul legii, Comisia Europeană a răspuns că decizia aparține legislatorilor și statelor membre ale blocului, iar în decembrie este prevăzută o actualizare a progreselor înregistrate în capitalele UE. „Sperăm, desigur, că vor putea să o adopte în curând”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei.

