Legea serviciului militar schimbă regulile în Germania: Bărbații tinerii vor fi obligați să anunțe șederile lungi în străinătate

FOTO: Profimedia Images

Bărbaţii cu vârste cuprinse între 17 şi 45 de ani vor trebui să solicite aprobare pentru şederi în străinătate mai lungi de trei luni, a confirmat Ministerul Apărării pentru dpa sâmbătă, în urma unor relatări de presă, anunță Agerpres. Măsura este stipulată în noua lege a serviciului militar din Germania.

Administraţia cancelarului Friedrich Merz a adoptat la sfârşitul anului trecut o lege pentru a reintroduce serviciul militar - iniţial cu caracter voluntar - într-un efort de a creşte numărul trupelor.

Legea, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie, este un răspuns la ameninţarea reprezentată de Rusia, Germania fiind în urmă în ceea ce priveşte obiectivele de recrutare ale NATO.

Programul este destinat să contribuie la creşterea numărului de soldaţi din Bundeswehr - armata germană - de la 180.000 la 260.000, cu o forţă de rezervă suplimentară care urmează să ajungă la 200.000.

Toţi adolescenţii vor primi un chestionar după împlinirea vârstei de 18 ani, ca prim pas pentru a evalua adecvarea şi motivaţia lor de a servi în armată. Bărbaţii sunt obligaţi să completeze formularul, în timp ce pentru femei completarea respectivului formular este voluntară.

Ziarul Frankfurter Rundschau a relatat că bărbaţii au nevoie de aprobarea Bundeswehrului pentru călătorii lungi în străinătate.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a confirmat existenţa acestei reguli, dar a spus că aprobarea se consideră de la sine înţeleasă câtă vreme serviciul este voluntar.

Armata trebuie să ştie cine petrece perioade lungi în străinătate, a insistat purtătorul de cuvânt, dar a refuzat să precizeze câte aprobări au fost solicitate de la începutul anului.

El a mai menţionat că regula este în vigoare încă din perioada Războiului Rece, dar nu a fost niciodată aplicată cu stricteţe.

