La mai bine de un deceniu după ce statuia lui Lenin a fost dărâmată în timpul revoluției Maidan, Ucraina ar putea schimba definitiv simbolul din centrul Kievului. Potrivit The Guardian, președintele Volodimir Zelenski propune ca pe soclul rămas gol din 2013 să fie amplasată o statuie a lui Ivan Mazepa, liderul cazac care s-a ridicat împotriva Moscovei, o inițiativă ce a reaprins dezbaterea despre identitatea națională și desprinderea definitivă de moștenirea sovietică.

Un soclu gol de peste un deceniu

Din 2013, soclul de la capătul bulevardului Taras Șevcenko din Kiev a rămas gol. Monumentul, acoperit acum cu vopsea albă și graffiti, marchează locul unde s-a aflat odinioară statuia lui Vladimir Lenin. În timpul Revoluției Demnității (Euromaidan), protestatarii au dărâmat monumentul, simbol al dominației sovietice, și l-au distrus cu baroase.

În luna iunie, președintele Volodimir Zelenski a propus ca în locul lui Lenin să fie ridicată statuia lui Ivan Mazepa, hatmanul cazac care s-a rupt de Moscova și a luptat pentru independența Ucrainei.

„Sunt convins că acolo unde a căzut Lenin, Mazepa va rămâne de neclintit”, a declarat Zelenski, într-un discurs susținut lângă bustul lui Ivan Mazepa de la Lavra Pecerska din Kiev, mănăstire afectată de bombardamentele rusești.

Propunerea a stârnit însă o amplă dezbatere despre felul în care monumentele modelează memoria colectivă și identitatea unei națiuni.

O țară aflată în plin proces de decolonizare

După proclamarea independenței, în 1991, Ucraina a început să îndepărteze monumentele sovietice și să redenumească străzi, într-un amplu proces de decomunizare.

Acest proces s-a accelerat după anexarea Crimeei de către Rusia în 2014 și după declanșarea războiului din Donbas, iar după invazia pe scară largă lansată de Vladimir Putin în 2022 a devenit o prioritate națională.

Nataliia Kryvda, profesoară de istoria culturii la Universitatea Națională „Taras Șevcenko” din Kiev, consideră că Ucraina traversează o etapă esențială de decolonizare.

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„URSS a absorbit culturile naționale. A încercat să creeze o singură națiune formată din cetățeni sovietici. Astăzi, Rusia privește Ucraina și spune că suntem un singur popor. Nu este adevărat. Avem propria noastră mentalitate, propriul destin istoric, propriile credințe și propriile vise. Identitatea noastră este un proces dinamic.”

Aflată lângă fostul monument al lui Lenin, profesoara spune că susține ideea ridicării unei statui dedicate lui Mazepa.

De ce nu? El este liderul nostru. Fiecare cultură trebuie să-și marcheze spațiul cu monumente comemorative

Totuși, ea subliniază că Mazepa nu trebuie idealizat.

A fost o personalitate contradictorie, nu un erou ideal. A fost într-adevăr un prieten și un partener politic al Rusiei, până în momentul în care și-a schimbat dramatic viața și istoria

Cine a fost Ivan Mazepa

În calitate de hatman al Ucrainei cazace, Ivan Mazepa a încercat să mențină un echilibru între influența Moscovei și cea a Varșoviei.

În 1708, după ce țarul Petru cel Mare a refuzat să apere teritoriul ucrainean în fața invaziei suedeze, Mazepa a rupt alianța cu Rusia și s-a aliat cu regele Carol al XII-lea al Suediei. Decizia s-a încheiat cu o înfrângere militară, iar în perioada sovietică numele său a devenit sinonim cu „trădarea”, bolșevicii folosind termenul „mazepiști” pentru a-i denigra pe patrioții ucraineni.

Pentru Nataliia Kryvda, această interpretare este nedreaptă: „Mazepa a fost arhitectul Ucrainei europene.”

La rândul său, Zelenski afirmă că imaginea lui Mazepa a fost denaturată deliberat de propaganda rusă.

Rusia l-a denigrat timp de secole, prezentându-l drept un trădător. Scopul era ca ucrainenii să-și privească propria istorie prin ochii altora

Scriitorul și activistul tătar din Crimeea, Alim Aliev, consideră că Ucraina își recuperează, în sfârșit, propria memorie istorică. El oferă drept exemplu poetul și disidentul Vasîl Stus, a cărui imagine va apărea pe noua bancnotă de 2.000 de grivne. Stus a devenit unul dintre simbolurile renașterii naționale ucrainene și a murit într-un lagăr sovietic în 1985.

Aliev consideră firească și îndepărtarea statuilor dedicate lui Aleksandr Pușkin.

„El avea o viziune profund imperialistă asupra Crimeii. Îi prezenta pe tătarii din Crimeea ca pe personaje exotice și ne descria dintr-o perspectivă colonialistă.”

În opinia sa, ridicarea unei statui dedicate lui Mazepa nu este controversată.

„Ne revendicăm propriile voci și propriile nume”

Procesul de redefinire a spațiului public nu se oprește la monumentele sovietice. Luna trecută, autoritățile din Kiev au îndepărtat și monumentul dedicat scriitorului Mihail Bulgakov, amplasat din 2007 în fața casei în care acesta a locuit.

Directoarea muzeului Bulgakov, Liudmyla Habianuri, spune că nu s-a opus deciziei și recunoaște că autorul romanului Garda Albă a avut o perspectivă critică asupra mișcării naționaliste ucrainene.

Totuși, ea atrage atenția că opera sa trebuie privită și în contextul epocii.

Bulgakov a fost un martor al timpului său. Și un satirist. Nu-i plăcea nimeni. Asta îi includea atât pe comuniști, cât și pe preoți

Habianuri crede că războiul a schimbat profund felul în care ucrainenii se raportează la propria identitate.

Războiul i-a făcut pe oameni să se întrebe: «Cine sunt eu?». Este o întrebare foarte dureroasă. Dacă vorbesc limba rusă și mă uit la filme rusești, iar rușii mă ucid, atunci trebuie să renunț la toate acestea. Atunci sunt ucraineană. Și dacă sunt ucraineană, trebuie să devin ucraineană cât mai repede posibil

În opinia sa, în această perioadă totul este redus la o alegere simplă: „În acest moment există un tabel cu doar două coloane: plus sau minus. Ca rus, care nu a scris din perspectiva apărătorilor Ucrainei, Bulgakov nu poate primi un semn plus.”

Totuși, directoarea muzeului consideră că amplasarea unei statui dedicate lui Mazepa pe fostul soclu al lui Lenin ridică unele semne de întrebare.

„Înțeleg că este o lovitură rapidă la adresa Rusiei. Dar nu este locul potrivit pentru un erou. Germanii au spânzurat oameni acolo în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.”

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Între timp, la Lavra Pecerska, noul bust al lui Ivan Mazepa atrage deja vizitatori. Hatmanul este comemorat și pentru contribuțiile sale la restaurarea catedralei în stil baroc, după ce a finanțat lucrările de renovare în perioada sa.

Olena Polishchuk, o ucraineancă stabilită în Marea Britanie după invazia rusă din 2022, spune că ridicarea unui monument dedicat lui Mazepa este firească: „Este un om faimos. Mă bucur că i se aduce un omagiu. El reprezintă o parte importantă a istoriei noastre.”

Editor : C.A.