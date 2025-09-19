Leon al XIV-lea respinge planul pentru un suveran pontif AI: „Dacă cineva nu trebuie reprezentat de un avatar, acela e clar papa”

Papa Leon al XIV-lea a declarat că a respins o propunere de creare a unei versiuni artificiale a sa, avertizând că o astfel de tehnologie ar putea pune în pericol identitatea umană. Suveranul pontif a dezvăluit că cineva i-a cerut permisiunea de a crea un „papă artificial” pentru a permite oricui să aibă o audiență personală, anunță Politico.

„Acest papă cu inteligență artificială le-ar fi dat răspunsuri la întrebările lor, iar eu am spus: «Nu voi autoriza asta»”, a declarat Leon jurnalistei și autoarei Elise Allen, într-un interviu pentru o biografie. „Dacă există cineva care nu ar trebui să fie reprezentat de un avatar, aș spune că papa se află în fruntea listei”.

De la alegerea sa în luna mai, papa Leon și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea cu privire la impactul potențial al inteligenței artificiale asupra umanității, în special asupra bunăstării copiilor și tinerilor.

În timpul primei sale convorbiri telefonice cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni, pe 15 mai, pontiful a discutat despre colaborarea cu guvernul italian „pentru dezvoltarea unei inteligențe artificiale care să fie etică și să servească umanității”.

În interviu, papa Leon al XIV-lea a avertizat și asupra impactului AI asupra ocupării forței de muncă și identității.

„Demnitatea umană are o relație foarte importantă cu munca pe care o facem”, a spus el. „Dacă automatizăm întreaga lume și doar câțiva oameni au mijloacele necesare... va apărea o problemă mare, o problemă uriașă”.

