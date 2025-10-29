Liberalii centristi ai lui Rob Jetten conduc în alegerile din Olanda, arată exit-poll-urile. Cum s-a clasat partidul lui Geert Wilders

Liberalii centristi, condusi de Rob Jetten, au obtinut un avantaj surprinzator în alegerile anticipate din Olanda, potrivit principalului sondaj la iesirea de la urne. Rezultatul vine la doi ani dupa ce partidul s-a clasat pe locul al șaselea la ultimul scrutin. Sondajul Ipsos I&O arată că liberalii din D66, condus de Jetten, au câștigat 27 de locuri în Parlament, cu două mai mult decât populistul anti-islam Geert Wilders, care a ieșit învingător la ultimele alegeri, anunță BBC. Olandezii s-au prezentat miercuri la urne, în cadrul alegerilor anticipate, pentru a ieși dintr-o criză politică provocată de partidul de extremă dreapta al lui Wilders.

Partidul centrist D66 este așteptat să câștige cele mai multe locuri în noul Parlament olandez, cu 28 de mandate, în creștere față de doar nouă în 2023, potrivit sondajului la ieșirea de la urne realizat de NOS.

PVV-ul lui Wilders este prognozat să ocupe locul al doilea, cu 25 de locuri, cu 12 mai puțin față de 2023.

VVD este proiectat pe locul al treilea, cu 23 de locuri, GroenLinks-PvDA pe locul al patrulea, cu 20 de locuri, iar CDA pe locul al cincilea, cu 19 locuri.

Sondajul la ieșirea de la urne are o marjă de eroare de până la trei locuri, astfel încât NOS afirmă că rezultatul este „prea strâns pentru a fi anticipat”.

Alegeri anticipate în Olanda, miercuri. Sursa: Profimedia

Wilders a condus în sondaje

Wilders a condus sondajele pe tot parcursul campaniei electorale, dar după ce și-a retras coaliția în iunie, toți liderii principali au declarat clar că nu doresc să mai colaboreze cu el.

Partidul lui Jetten, între timp, a organizat o campanie de mare succes, profitând de prestațiile sale impecabile în cadrul dezbaterilor televizate, arată BBC. Faptul că liderul liberal în vârstă de 38 de ani a participat la un joc televizat în timpul campaniei i-a sporit popularitatea.

Sistemul electoral olandez este unul complicat, cu o multitudine de partide care apără interese particulare, în care toată lumea se simte reprezentată, dar cu dezavantajul că formarea guvernului este dificilă. Ultima dată a fost nevoie de 200 de zile. De când Geert Wilders a părăsit guvernul, acesta mai dispune doar de un deputat din cinci. De aceea au fost organizate alegeri anticipate.

Cu o suprafață de 41.500 de kilometri pătrați, dar cu o populație de 18 milioane de locuitori, Țările de Jos reprezintă a cincea economie a Uniunii Europene, după Germania, Franța, Italia și Spania. Prin urmare, aceste alegeri au fost urmărite cu mare interes de toate capitalele europene.

Editor : C.A.