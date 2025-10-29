Live TV

Liberalii centristi ai lui Rob Jetten conduc în alegerile din Olanda, arată exit-poll-urile. Cum s-a clasat partidul lui Geert Wilders

Data actualizării: Data publicării:
LEIDEN - List leader Rob Jetten during the D66 results evening for the House of Representatives elections. ANP ROBIN UTRECHT netherlands out - belgium out
Liberalii centristi condusi de Rob Jetten au obtinut un avantaj surprinzator in alegerile din Olanda. Sursa: Profimedia
Din articol
Wilders a condus în sondaje 

Liberalii centristi, condusi de Rob Jetten, au obtinut un avantaj surprinzator în alegerile anticipate din Olanda, potrivit principalului sondaj la iesirea de la urne. Rezultatul vine la doi ani dupa ce partidul s-a clasat pe locul al șaselea la ultimul scrutin. Sondajul Ipsos I&O arată că liberalii din D66, condus de Jetten, au câștigat 27 de locuri în Parlament, cu două mai mult decât populistul anti-islam Geert Wilders, care a ieșit învingător la ultimele alegeri, anunță BBC. Olandezii s-au prezentat miercuri la urne, în cadrul alegerilor anticipate, pentru a ieși dintr-o criză politică provocată de partidul de extremă dreapta al lui Wilders.

Partidul centrist D66 este așteptat să câștige cele mai multe locuri în noul Parlament olandez, cu 28 de mandate, în creștere față de doar nouă în 2023, potrivit sondajului la ieșirea de la urne realizat de NOS.

PVV-ul lui Wilders este prognozat să ocupe locul al doilea, cu 25 de locuri, cu 12 mai puțin față de 2023.

VVD este proiectat pe locul al treilea, cu 23 de locuri, GroenLinks-PvDA pe locul al patrulea, cu 20 de locuri, iar CDA pe locul al cincilea, cu 19 locuri.

Sondajul la ieșirea de la urne are o marjă de eroare de până la trei locuri, astfel încât NOS afirmă că rezultatul este „prea strâns pentru a fi anticipat”.

Netherlands holds parliamentary elections as citizens cast their votes
Alegeri anticipate în Olanda, miercuri. Sursa: Profimedia

Wilders a condus în sondaje 

Wilders a condus sondajele pe tot parcursul campaniei electorale, dar după ce și-a retras coaliția în iunie, toți liderii principali au declarat clar că nu doresc să mai colaboreze cu el.

Partidul lui Jetten, între timp, a organizat o campanie de mare succes, profitând de prestațiile sale impecabile în cadrul dezbaterilor televizate, arată BBC. Faptul că liderul liberal în vârstă de 38 de ani a participat la un joc televizat în timpul campaniei i-a sporit popularitatea.

Sistemul electoral olandez este unul complicat, cu o multitudine de partide care apără interese particulare, în care toată lumea se simte reprezentată, dar cu dezavantajul că formarea guvernului este dificilă. Ultima dată a fost nevoie de 200 de zile. De când Geert Wilders a părăsit guvernul, acesta mai dispune doar de un deputat din cinci. De aceea au fost organizate alegeri anticipate.

Cu o suprafață de 41.500 de kilometri pătrați, dar cu o populație de 18 milioane de locuitori, Țările de Jos reprezintă a cincea economie a Uniunii Europene, după Germania, Franța, Italia și Spania. Prin urmare, aceste alegeri au fost urmărite cu mare interes de toate capitalele europene.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
soldati americani mihail kogalniceanu
3
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
4
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
5
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Digi Sport
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Trei persoane reținute în dosarul privind explozia blocului din...
Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu, despre lupta pentru Primăria Capitalei: „Mă aștept la...
cladirea parlamentului german
Reacția Germaniei la reducerea contingentului american din România...
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu critică Guvernul privind comunicarea pe subiectul...
Ultimele știri
Întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping ar putea schimba cursul războiului din Ucraina: Fără China, Rusia nu este deloc un subiect
La 10 ani de la Colectiv, încă funcționăm fără autorizații la incendiu. Ce explicații dă Ciprian Ciucu
Apărarea flancului estic va rămâne „robustă”, dă asigurări Franţa, după ce SUA au anunțat retragerea a sute de militari din România
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Meet and greet with Party for Freedom (PVV) leader Geert Wilders in Volendam
Alegeri anticipate în Olanda, miercuri. O coaliție centristă speră să revină la putere, după eșecul extremei drepte
dutch Prime Minister Dick Schoof
Premierul olandez Dick Schoof și-a anunțat demisia, la câteva ore după ce Geert Wilders a părăsit coaliţia de guvernare
Geert Wilders cu arătătorul ridicat
Partidul de extremă dreapta condus de Geert Wilders se retrage din coaliția de guvernare din Țările de Jos. Consecințele deciziei
Presentation Of The New Dutch Cabinet In The Hague
Mark Rutte nu mai este premierul Olandei. Noul guvern e condus de fostul şef al spionajului și are 7 miniștri din partidele populiste
politicieni olandezi
Primul eșec pentru extrema-dreaptă europeană la europarlamentare. Coaliția de stânga olandeză ar urma să câștige cele mai multe locuri
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur în Săgetător scoate adevărul la lumină. 4 zodii nu sunt pregătite pentru ce urmează: „Cuvintele vor fi...
Cancan
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Fanatik.ro
La 44 de ani, soția lui Cristi Borcea a făcut anunțul și a răspuns la marea întrebare: „Vine bebelușul?”
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Pentru ce salariu renunță Marcel Ciolacu la scaunul de deputat. Fostul premier candidează la șefia CJ Buzău
ciprian ciucu
De ce nu doarme Ciprian Ciucu: problema care îl ține treaz pe candidatul PNL la Primăria Capitalei
Playtech
Un simplu şurub, secretul pentru a nu mai auzi zgomotele vecinilor. Cum funcţionează trucul
Digi FM
Ce este "arma apocalipsei", pericolul care poate veni din Rusia. Putin a anunțat un test reușit cu Poseidon
Digi Sport
Scandalul de proporții din România a depășit granițele țării: ”Un subiect dureros”
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Cum arăta Winona Ryder în tinereţe. E una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood
Adevarul
Consultări între candidatul la șefia Guvernului moldovean și partide. Care dintre ele refuză să-și dea votul...
Newsweek
Pensie crescută cu 240 lei la Mica Recalculare. Câți ani a muncit pensionarul în acord global?
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi World
Efectele secundare ale antidepresivelor pot varia considerabil de la un pacient la altul. Concluziile celui...
Digi Animal World
Câini cu blană albastră, observaţi la Cernobîl. Specialiştii exclud efectul radiaţiilor şi explică ce s-ar...
Film Now
Fiica lui Johnny Depp, probleme grave de sănătate la doar 7 ani: "Rinichii ei cedau". A stat aproape o lună...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”